Director de la Asociación Judía del Perú responde a Vladimir Cerrón por defender desafortunados dichos de José Balcázar: “Marx era judío”

En el programa 'Final del Día' Bernardo Furman, Director de la Asociación Judía del Perú, discute sobre la postura de la Asociación Judía respecto a unas lamentables declaraciones que diera el jefe de Estado en la Cámara de Comercio de Lima.

En entrevista en Al Final del Día, Bernardo Furman, director de la Asociación Judía del Perú, comentó que es penoso lo que declaró el presidente José María Balcázar en plena ceremonia de la Cámara de Comercio de Lima. Recomendó al presidente leer la basta literatura que hay sobre los acontecimientos ocurridos en la segunda guerra mundial.

Mientras se desarrollaba la conversación se leyó un mensaje de Vladimir Cerrón, exgobernador regional y prófugo de la justicia peruana, quien defendió en la red social X el polémico comentario de José María Balcázar sobre el judaísmo. Furman ofreció una cátedra de historia y memoria colectiva, desestimando los argumentos expuestos por Cerrón y recordando el papel de los judíos en la historia mundial.

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¿Qué dijo el prófugo Vladimir Cerrón?

El episodio se desató cuando José María Balcázar, presidente del Congreso de la República, realizó un comentario sobre el judaísmo en un acto público, lo que provocó una ola de críticas y cuestionamientos en varios sectores.

En respuesta, Vladimir Cerrón recurrió a X, donde escribió: “Lo dicho por el presidente Balcázar es parte de la historia contemporánea que da fe la propia humanidad. En 1844, ‘Sobre la cuestión judía’, Marx argumentaba que el judaísmo práctico, no religioso, convirtió al dinero, al egoísmo y la usura, en la esencia de la burguesía moderna”. La declaración de Cerrón buscó justificar a Balcázar citando a Karl Marx y su obra, aunque su argumentación fue rápidamente cuestionada.

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Vladimir Cerrón sigue usando su cuenta en X aunque su condición sigue siendo la de un prófugo de la justicia

Una respuesta que resume la importancia de saber sobre historia

En la misma entrevista, Bernardo Furman fue contundente al puntualizar que Karl Marx, citado por Cerrón, tenía ascendencia judía por parte de sus padres, por lo que la interpretación de Cerrón resultaba paradójica. “Vladimir Cerrón cita a Marx, pero él era judío”, declaró Furman durante la conversación, frase que cerró con una nota de humor. Este comentario fue ampliamente difundido a través de redes sociales y medios digitales, donde se convirtió en un punto de referencia para la discusión sobre antisemitismo y manipulación histórica.

La Asociación Judía del Perú exige una disculpa pública al presidente José María Balcázar (imagen) por sus comentarios antisemitas emitidos durante un acto oficial en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Asimismo, el director Furman compartió una perspectiva personal al recordar cómo sus abuelos, comerciantes, huyeron de la persecución nazi durante el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Resaltó que Perú se convirtió en un refugio para familias judías entre 1939 y 1945, período en el que el país sudamericano, según sus palabras, recibió a migrantes con hospitalidad y les brindó oportunidades para progresar. “Yo soy judío, pero peruano de nacimiento y mi vida está en el Perú”, afirmó Furman durante la entrevista.

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Tras ello, Bernardo Furman mencionó que el presidente interino José María Balcázar “dio a conocer estas declaraciones más por desconocimiento y por impulso que analizando lo que decía. Yo lo invito a leer a más autores para que uno pueda sacar sus propias conclusiones en lugar de politizar un tema”

La Asociación Judía del Perú emite un comunicado exigiendo una disculpa pública al presidente José María Balcázar por sus comentarios antisemitas durante un acto oficial en Lima.

Un comunicado ‘tibio’

Sobre el comunicado que emitió Presidencia de Perú dijo que: “Lo acepta, aunque pudo ser más contundente”. No obstante, fue claro en señalar que estas declaraciones no perjudicarán las relaciones que existen entre Perú – Israel y Perú – Alemania y que todo quedaría con un ‘incidente’.

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La controversia sigue generando debate en redes y medios, donde ciudadanos y especialistas analizan el alcance de las declaraciones y la responsabilidad de los líderes políticos al abordar temas sensibles como el antisemitismo y la historia del judaísmo. Mientras tanto, la Asociación Judía del Perú mantiene su postura de defensa de la memoria y el respeto, alentando a los representantes públicos a informarse y dialogar con base en hechos y testimonios verificables.

Alemania e Israel piden rectificación a José Balcázar por declaraciones sobre judíos y la Segunda Guerra Mundial. (Foto: FB/@EmbajadaAlemanaLima)

¿Cómo se originó la controversia?

La controversia surgió durante la intervención de José María Balcázar, presidente del Congreso, en la Cámara de Comercio de Lima el 28 de abril de 2026. Balcázar recurrió a citas históricas y mencionó textos que, según su exposición, atribuyen a los judíos una supuesta corresponsabilidad en el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Sus declaraciones incluyeron alusiones directas al papel de la comunidad judía en el comercio internacional y en el sistema financiero alemán previo al conflicto.

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Entre sus afirmaciones, Balcázar sostuvo que “Alemania fue empujada a una guerra también por culpa del banco de los judíos, en parte, porque controlaban todos los bancos, todo el comercio y hacían usura”. El presidente del Congreso argumentó que estos aspectos debían recordarse, apoyándose en supuestas referencias históricas que no identificó durante su discurso. Estas declaraciones reproducen ideas desacreditadas y asociadas a teorías conspirativas sobre la responsabilidad de los judíos en acontecimientos históricos de gran impacto.

El video presenta una entrevista televisiva con Bernardo Furman, Director de la Asociación Judía del Perú.

Balcázar citó un libro sin especificar su autor ni título, en el que, según relató, se señala a los judíos como parcialmente responsables de que Alemania fuera “empujada” a la Segunda Guerra Mundial. De este modo, el discurso del presidente del Congreso retomó argumentos históricamente refutados que vinculan a la comunidad judía con el control financiero global y las causas de los grandes conflictos bélicos.

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La Asociación Judía del Perú reaccionó de inmediato, subrayando la gravedad de este tipo de alusiones en espacios oficiales y ante una audiencia que incluía representantes diplomáticos. El 29 de abril, la AJP exigió no solo una retractación personal de Balcázar, sino también un reconocimiento explícito del daño generado a la memoria colectiva y al principio de convivencia democrática, reclamando una postura firme frente a manifestaciones que perpetúan prejuicios y distorsiones históricas.