Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Kike Suero arremete contra los cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú, enfatizando que su familia solo busca oraciones para su pronta recuperación.

El conocido humorista peruano Kike Suero manifestó su indignación por la actitud de algunos cómicos ambulantes que, según sus declaraciones, estarían utilizando la delicada situación de Pompinchú para atraer atención hacia sus propias redes sociales o pedir donaciones que no han sido solicitadas por la familia del artista.

“Su familia no está pidiendo dinero, solo una oración. Me hierve la sangre ver que algunos colegas solo lo visitan para subir la foto en redes sociales, o que otros pidan donaciones falsas”, expresó Kike Suero en diálogo con el medio Trome.

La postura del humorista apunta a que el apoyo genuino es el espiritual y no el económico, como algunos han dado a entender en diferentes plataformas digitales. En sus declaraciones, Suero remarcó que el entorno cercano de Pompinchú únicamente solicita fe y respeto por el proceso que atraviesa el comediante.

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“Esperamos un milagro”: familia de Pompinchú pide oraciones tras su ingreso a UCI. Captura: Facebook Pompichu.

“Si bien es cierto su estado es delicado, su círculo cercano solo pide fe. Deberían ser más empáticos; la familia está rogando por su recuperación. Siento vergüenza de esos ‘amigos’ que solo buscan protagonismo”, declaró Kike Suero a Trome, mostrando su malestar frente a la exposición mediática que ha surgido en torno a la figura del popular humorista, cuyo verdadero nombre es Alonso Gonzáles Mendoza.

La controversia se intensificó luego de que comenzaran a circular en redes sociales imágenes y videos de personas visitando a Pompinchú en el hospital y compartiendo el encuentro en sus cuentas personales, acompañados de pedidos de contribuciones económicas. Kike Suero cuestionó la veracidad de estas colectas y pidió a la comunidad artística mayor prudencia y transparencia.

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¿Cuál es el estado de salud de Pompinchú?

Alonso Gonzáles Mendoza, conocido artísticamente como Pompinchú, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Rosa, situado en el distrito limeño de Pueblo Libre. Según información proporcionada por sus allegados, el comediante padece una fibrosis pulmonar que se manifestó durante el proceso de recuperación tras una cirugía de cadera efectuada con el objetivo de mejorar su movilidad.

El estado de Pompinchú ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas, sobre todo después de que se difundieran imágenes en las que se le observa conectado a una máquina de oxígeno y con evidentes dificultades para respirar. Estas escenas han impactado de manera significativa en el público, que asocia la imagen del artista con la alegría y el humor.

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Raymundo Mendoza, hermano del cómico, informa sobre la evolución médica y agradece la cadena de oración de los seguidores. Latina; 'Arriba mi Gente'.

Un familiar directo de Pompinchú, entrevistado por el canal Latina, detalló el momento crítico que vivieron en los últimos días: “No queríamos entubarlo, pero tuvimos que hacerlo, porque ya no resistía, sufría mucho”. Esta decisión médica refleja la gravedad de la situación y la urgencia del tratamiento que requiere el artista.

Mientras tanto, la familia de Pompinchú ha insistido en que la prioridad es la recuperación del cómico y que cualquier muestra de apoyo debe centrarse en las oraciones y la fe, evitando especulaciones o campañas de recaudación que no cuenten con su aval. La petición busca proteger la integridad y la privacidad de Alonso Gonzáles Mendoza en un momento de alta vulnerabilidad.

El caso de Pompinchú ha puesto en evidencia los desafíos que enfrentan los artistas populares cuando deben atravesar circunstancias críticas de salud, así como las tensiones al interior de la comunidad de cómicos ambulantes respecto al manejo de la solidaridad y la exposición pública.

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