Perú Deportes

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3

El equipo de Zé Ricardo sumó una victoria importante que los mantiene en la lucha por los octavos de final y han cerrado la jornada en los más alto de la tabla. Entérate cómo va la competencia

Guardar
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal empieza a perfilar su futuro en la Copa Libertadores 2026. Luego de caer por 2-1 ante Palmeiras en condición de visitante, el conjunto dirigido por Zé Ricardo llegaba al duelo contra Junior de Barranquilla con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los octavos de final, y respondió en casa con una victoria clave respaldada por su hinchada.

En el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro ‘celeste’ se impuso por 2-0 ante su rival colombiano con anotaciones de Santiago González y Catriel Cabellos, en un triunfo que no solo significó tres puntos vitales, sino también un importante impulso anímico en la tabla de posiciones del Grupo F en el desarrollo de la tercera fecha.

PUBLICIDAD

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Gracias a la victoria en Matute, Sporting Cristal cerró la tercera jornada como líder en solitario del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con seis puntos. El cuadro ‘celeste’ es el único líder en la clasificación, pues Palmeiras y Cerro Porteño no se sacaron diferencias en Asunción. De esta manera, el cuadro ’bajopontino’ cierra una primera ronda notable y deberá mantener el nivel para alcanzar una plaza en los octavos de final.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Programación y resultados de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

PUBLICIDAD

  • Sporting Cristal 2-0 Junior de Barranquilla (COL) / Finalizado

Miércoles 29 de abril

  • Cerro Porteño (BRA) 1-1 Palmeiras (BRA) / Finalizado

Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal atraviesa un inicio positivo en la Copa Libertadores 2026, mostrando solidez y regularidad en el Grupo F. El conjunto dirigido por Zé Ricardo comenzó su participación con un triunfo importante por 1-0 ante Cerro Porteño, resultado que le permitió arrancar con confianza y sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

En la segunda jornada, los ‘celestes’ no pudieron sostener el ritmo en condición de visitante y cayeron 2-1 frente a Palmeiras en Brasil, en un partido exigente en el que compitieron de igual a igual, pero no lograron rescatar unidades tras una acción polémica que favoreció al ‘verdao’. Sin embargo, el equipo supo reponerse rápidamente de ese tropiezo.

En la tercera fecha, Sporting Cristal volvió a mostrar su mejor versión y se impuso por 2-0 ante Junior de Barranquilla, logrando una victoria clave en casa que lo impulsa en la tabla de posiciones y lo mantiene en zona de pelea directa por la clasificación.

El mediocampista 'celeste' puso el segundo ante los colombianos por el torneo internacional - Crédito: ESPN

Con estos resultados, el objetivo de alcanzar los octavos de final sigue firme y cada vez más cercano. El rendimiento del equipo ha sido competitivo, especialmente en condición de local, y la suma de puntos lo deja bien posicionado en el grupo, dependiendo de los próximos partidos para consolidar su clasificación.

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

  • Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)
  • Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)
  • Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)
Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.
Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.

Temas Relacionados

Sporting CristalJunior de BarranquillaPalmeirasCerro PorteñoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Nicolás Lodeiro habló fuerte y claro luego de la derrota del ‘bolso’ en la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Desde las 12:00 horas, los hinchas podrán adquirir sus boletos para el partido que definirá al nuevo campeón del torneo

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

La ‘U’ pudo celebrar frente el ‘tricolor’ en el estadio Monumental, y los medios ‘charrúas’ lanzaron duras críticas con su representante en el torneo internacional

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

El experimentado zaguero hizo autocrítica por la derrota del ‘decano’, pero estalló por el criterio del colegiado y del VAR en jugadas polémicas por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”

El entrenador español Paco Hervás conforma el plantel junto a Fabrizio Acerbi. Ambos ya alcanzaron un acuerdo con la primera jugadora

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

Renzo Reggiardo presiona al JNE a través de la MML: demanda de amparo o recurso al TC se definirá en el Concejo Metropolitano

Piero Corvetto acepta que se le dicte impedimento de salida del país: “Nos vamos a allanar”, anuncia su abogado

¿La segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026 se realizará en la fecha programada? Lo último que se sabe

Piero Corvetto: PJ evalúa hoy pedido de impedimento de salida contra el exjefe de la ONPE

Director de la Asociación Judía del Perú responde a Vladimir Cerrón por defender desafortunados dichos de José Balcázar: “Marx era judío”

ENTRETENIMIENTO

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Kike Suero explota contra cómicos que piden donaciones falsas para Pompinchú: “Su familia solo pide una oración”

Estreno de ‘El diablo viste a la moda 2′ en Perú: fecha, elenco, ausencias y más detalles de la secuela con Meryl Streep y Anne Hathaway

Streamer Jotajoda se pronuncia tras ser encarado por padre de menor durante transmisión

Adrián Bello responde a ataques homofóbicos tras su boda con Bruno Ascenzo: “Tienen a su niño interior muy herido”

Jazmín Pinedo sorprende al mostrar su vientre y anunciar importante proyecto con Pedro Araujo: “Ya es una realidad”

DEPORTES

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”

Entradas para Alianza Lima vs San Martín, extra game: precios y dónde comprar para la última final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

“Del lapso de ilusión a la hora de nervios y frustración”, la dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por Copa Libertadores

Sebastián Coates aseguró Caín Fara debió ser expulsado y explotó contra el árbitro del Universitario vs Nacional: “Todo estaba en contra”

Figura de Universitario confirmó su continuidad en el club para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: “Me enamoré de los colores”