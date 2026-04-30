Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras victoria ante Junior por fecha 3

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal empieza a perfilar su futuro en la Copa Libertadores 2026. Luego de caer por 2-1 ante Palmeiras en condición de visitante, el conjunto dirigido por Zé Ricardo llegaba al duelo contra Junior de Barranquilla con la obligación de sumar de a tres para no perder terreno en la lucha por la clasificación a los octavos de final, y respondió en casa con una victoria clave respaldada por su hinchada.

En el estadio Alejandro Villanueva, el cuadro ‘celeste’ se impuso por 2-0 ante su rival colombiano con anotaciones de Santiago González y Catriel Cabellos, en un triunfo que no solo significó tres puntos vitales, sino también un importante impulso anímico en la tabla de posiciones del Grupo F en el desarrollo de la tercera fecha.

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Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Gracias a la victoria en Matute, Sporting Cristal cerró la tercera jornada como líder en solitario del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 con seis puntos. El cuadro ‘celeste’ es el único líder en la clasificación, pues Palmeiras y Cerro Porteño no se sacaron diferencias en Asunción. De esta manera, el cuadro ’bajopontino’ cierra una primera ronda notable y deberá mantener el nivel para alcanzar una plaza en los octavos de final.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Programación y resultados de la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Martes 28 de abril

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Sporting Cristal 2-0 Junior de Barranquilla (COL) / Finalizado

Miércoles 29 de abril

Cerro Porteño (BRA) 1-1 Palmeiras (BRA) / Finalizado

Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal atraviesa un inicio positivo en la Copa Libertadores 2026, mostrando solidez y regularidad en el Grupo F. El conjunto dirigido por Zé Ricardo comenzó su participación con un triunfo importante por 1-0 ante Cerro Porteño, resultado que le permitió arrancar con confianza y sumar sus primeros tres puntos en el torneo.

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En la segunda jornada, los ‘celestes’ no pudieron sostener el ritmo en condición de visitante y cayeron 2-1 frente a Palmeiras en Brasil, en un partido exigente en el que compitieron de igual a igual, pero no lograron rescatar unidades tras una acción polémica que favoreció al ‘verdao’. Sin embargo, el equipo supo reponerse rápidamente de ese tropiezo.

En la tercera fecha, Sporting Cristal volvió a mostrar su mejor versión y se impuso por 2-0 ante Junior de Barranquilla, logrando una victoria clave en casa que lo impulsa en la tabla de posiciones y lo mantiene en zona de pelea directa por la clasificación.

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El mediocampista 'celeste' puso el segundo ante los colombianos por el torneo internacional - Crédito: ESPN

Con estos resultados, el objetivo de alcanzar los octavos de final sigue firme y cada vez más cercano. El rendimiento del equipo ha sido competitivo, especialmente en condición de local, y la suma de puntos lo deja bien posicionado en el grupo, dependiendo de los próximos partidos para consolidar su clasificación.

Fixture de Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Fecha 4: Sporting Cristal vs Palmeiras (5 de mayo / Estadio Nacional de Lima / 17:00 horas de Perú)

Fecha 5: Junior vs Sporting Cristal (20 de mayo / Estadio Jaime Morón León / 21:00 horas de Perú)

Fecha 6: Cerro Porteño vs Sporting Cristal (28 de mayo / Estadio La Nueva Olla / 17:00 horas de Perú)

Spoting Cristal integra el Grupo F de la Copa Libertadores. Crédito: X CONMEBOL Libertadores.