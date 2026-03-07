Perú

Ministerio de Trabajo demanda a los empleadores priorizar teletrabajo o vacaciones adelantadas ante crisis de GNV

El MTPE señala que las medidas buscan garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos durante la emergencia por escasez de gas natural vehicular

Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad
Ministerio de Trabajo demanda flexibilidad laboral ante emergencia energética por GNV. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar la continuidad de los servicios productivos estratégicos durante la crisis de abastecimiento de gas natural vehicular (GNV). La disposición se enmarca dentro de las acciones adoptadas por el Gobierno para racionalizar los recursos energéticos y asegurar que las operaciones esenciales no se vean interrumpidas.

En un comunicado, el MTPE señaló que el teletrabajo debe implementarse de conformidad con la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, y su reglamento. “Otorgar el teletrabajo, para garantizar la continuidad de los servicios, de conformidad con el artículo 17 de la Ley N° 31572, Ley del Teletrabajo y su Reglamento”, indica el documento, resaltando la obligación de los empleadores de adoptar esta modalidad siempre que sea posible.

Ministerio de Trabajo insta a
Ministerio de Trabajo insta a implementar teletrabajo para garantizar continuidad de servicios. (Foto: FB/@MTPE)

MTPE: Teletrabajo o vacaciones

El Ministerio de Trabajo también indicó que, en aquellos casos en que la naturaleza de las actividades no permita el trabajo remoto, los empleadores deben buscar otras medidas en acuerdo con sus trabajadores. Entre las opciones se encuentran el otorgamiento de vacaciones pendientes de goce o la concesión de vacaciones adelantadas, con el objetivo de mantener la productividad sin afectar el bienestar del personal.

“Ante la imposibilidad de aplicar el teletrabajo por la naturaleza de las actividades, el empleador previo acuerdo con sus trabajadores, debe ejecutar otras medidas, tales como, otorgar vacaciones pendientes de goce o el otorgamiento de vacaciones adelantadas”, se precisa en el comunicado. Asimismo, el MTPE recordó que cualquier medida adoptada debe respetar los derechos fundamentales de los trabajadores y ajustarse al marco legal vigente.

Estas recomendaciones buscan que las empresas puedan adaptarse a la contingencia energética sin interrumpir los servicios esenciales y sin comprometer los derechos laborales, priorizando la seguridad, la continuidad operativa y la flexibilidad ante la escasez temporal de GNV.

El teletrabajo ha cambiado el
El teletrabajo ha cambiado el contexto laboral en Perú, pero hay un grupo de empleados en que este podría serles útil más por su situación familiar o de salud. - Crédito Andina

Medidas ante crisis de GNV

El gobierno peruano, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros, anunció un conjunto de medidas para enfrentar la crisis generada por la restricción en el suministro de gas natural. Las acciones buscan asegurar el abastecimiento prioritario a hogares, hospitales, centros de salud, el transporte público y la industria alimentaria, ante la reducción de la presión en el sistema de Camisea. La estrategia contempla un esquema de racionalización que limita el consumo para sectores no esenciales y prioriza el uso doméstico y de servicios críticos.

Entre las decisiones adoptadas figura la liberación de reservas de combustibles líquidos y la flexibilización de requisitos para la producción y distribución de biocombustibles. Además, las autoridades establecieron la modalidad de teletrabajo obligatorio para los trabajadores del sector público en Lima y Callao, e instaron a las empresas privadas a adoptar medidas similares. El sector educativo también se suma a estas acciones, con el dictado de clases virtuales durante una semana para reducir la demanda de energía.

Ministro se pronunció ante el
Ministro se pronunció ante el desabastecimiento de GNV. | Fotocomposición: Infobae

El paquete de medidas incluye el incremento temporal del subsidio FISE para la compra de balones de gas doméstico, destinado a más de un millón de hogares vulnerables. El Estado asumirá además el pago mínimo mensual de la deuda por la conversión de vehículos a gas natural, beneficiando a miles de taxistas. Finalmente, se reforzará la fiscalización en estaciones de servicio y puntos de venta de combustibles para evitar prácticas especulativas o de acaparamiento.

Temas Relacionados

Crisis GNVTeletrabajoMinisterio de TrabajoMTPEVacacionesperu-noticias

