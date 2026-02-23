¿Traerá un celular del extranjero en 2026? Podría ser bloqueado en 48 horas si no cumple con este requisito, alerta OSIPTEL

Solo los celulares registrados ante OSIPTEL podrán utilizar las redes móviles nacionales sin restricciones, según las normas de Renteseg.

Las empresas operadoras de telefonía móvil en el Perú están obligadas a registrar los celulares que personas naturales traen del extranjero, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Solo los dispositivos que cumplan este proceso serán incorporados a la lista blanca y podrán utilizarse en las redes móviles nacionales sin restricciones, conforme a lo dispuesto por el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg).

En 2025, se reportaron 267.050 declaraciones juradas de usuarios que adquirieron equipos en el extranjero para uso personal. De este total, Bitel registró la mayor cantidad de declaraciones con 141.649, seguida por Claro (69.747), Entel (39.444) y Movistar (16.210).

El proceso de registro y la función de la lista blanca

El OSIPTEL detalló que el registro es fundamental para evitar el uso de equipos robados o adulterados y proteger la seguridad de los usuarios. Para realizar el trámite, el usuario debe acercarse a un centro de atención de la empresa operadora con el celular a registrar.

El personal verificará que el equipo cuente con un IMEI válido —el código único de 15 dígitos que identifica a cada aparato— y cotejará que el IMEI físico grabado en el dispositivo coincida con el IMEI lógico que se obtiene al marcar *#06# (sic).

Tras la verificación, el usuario firmará una declaración jurada que acredita la adquisición del equipo en el extranjero para uso personal y su ingreso legal al país. Una vez completado el trámite, la empresa operadora incorporará el dispositivo a la lista de equipos autorizados para operar en las redes móviles peruanas.

Cada persona tiene derecho a registrar hasta cinco equipos móviles personales al año de forma totalmente gratuita.

Restricciones y bloqueos para equipos no registrados

OSIPTEL advierte que, si un usuario utiliza un equipo traído del extranjero sin realizar el registro, el dispositivo será bloqueado por la red móvil.

Antes de la restricción, la empresa operadora enviará un mensaje de texto (SMS) advirtiendo sobre la necesidad de regularizar la situación en un plazo máximo de 2 días hábiles. De no hacerlo, el equipo será inhabilitado para operar en las redes nacionales.

El trámite es gratuito y no implica la contratación de un nuevo plan o servicio. Cada persona natural puede registrar hasta cinco equipos móviles al año bajo su titularidad.

La herramienta digital 'Checa si tu cel no está registrado' de OSIPTEL permite consultar el estado de registro de cualquier equipo móvil en Perú.

Herramientas para verificar el estado de los equipos

El OSIPTEL pone a disposición la herramienta digital “Checa si tu cel no está registrado” en su portal institucional para que los usuarios verifiquen el estado de sus dispositivos. Si se detecta que un equipo adquirido en el Perú no está registrado, se debe exigir el registro correspondiente a la empresa que realizó la venta.

La medida busca reforzar la seguridad y la trazabilidad de los teléfonos en circulación. El OSIPTEL recordó que solo los equipos incluidos en la lista blanca pueden funcionar sin restricciones y que el proceso de registro contribuye a combatir el uso de dispositivos robados o con IMEI adulterado.

El dato

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es la entidad pública descentralizada del Perú, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, encargada de regular, supervisar y fiscalizar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones. Su función es promover la competencia, garantizar la calidad de los servicios y proteger los derechos de los usuarios de telefonía, internet y televisión por cable.