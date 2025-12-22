¿Está contento con su operador? OSIPTEL actualiza descuentos que van hasta el 90% en multas para empresas del sector telco

OSIPTEL introduce nuevos criterios de gradualidad y descuentos en multas para empresas de telecomunicaciones en Perú.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) modificó los descuentos y criterios de gradualidad para las multas aplicables a empresas operadoras, tras la publicación de la Resolución N° 000131-2025-CD/OSIPTEL en el diario oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la nueva norma, los descuentos se encuentran regulados en el Artículo 17 del Reglamento del Aporte por Regulación, que ha sido objeto de actualización. Estas rebajas están diseñadas para fomentar la subsanación oportuna de infracciones tributarias relacionadas con el Aporte por Regulación.

OSIPTEL modifica criterios de descuentos en multas para operadoras

No se trata de nuevas multas o descuentos, sino de clarificar las que ya existían en materia tributaria, mas no en atención al cliente. Entre los principales cambios, si una empresa omite la presentación de la Declaración Jurada, la multa puede reducirse en 90% si la subsana voluntariamente y paga antes de ser notificada por OSIPTEL.

Si la subsanación es voluntaria pero no incluye el pago, la reducción es del 80%. Cuando la regularización ocurre tras la notificación, y dentro de un plazo de siete días hábiles, la rebaja es del 60% si se paga la sanción, y del 50% en caso de subsanar sin efectuar el pago. Si la empresa no subsana, debe asumir el monto total de la sanción.

El reglamento modificado amplía estos esquemas de descuento a otras infracciones, como errores en la forma de presentación de la Declaración Jurada, la no exhibición de documentación requerida, la negativa a proporcionar información o la entrega de datos no conformes con la realidad, con porcentajes que varían entre 50% y 90% según la conducta y el momento de la subsanación.

Las rebajas en las sanciones de OSIPTEL varían entre el 50% y el 90%, según la conducta y el momento de la regularización de la empresa.

El nuevo reglamento de OSIPTEL establece rebajas escalonadas en sanciones tributarias

OSIPTEL también contempla incentivos adicionales para quienes omitan declarar ingresos gravados, apliquen tasas distintas u omitan información relevante en la Declaración Jurada. Si la corrección se realiza antes de cualquier comunicación oficial, la multa puede reducirse en 90%.

Si la declaración voluntaria ocurre tras el requerimiento, y antes de órdenes de pago o resoluciones, la rebaja es del 70%. Si regulariza tras la notificación, pero antes de una eventual cobranza coactiva y sin presentar recursos impugnatorios, el descuento es del 50%.

Estos beneficios aplican exclusivamente a empresas operadoras sujetas al pago del Aporte por Regulación, en el marco de infracciones tributarias vinculadas a declaraciones, pagos o entrega de información requeridos por OSIPTEL.

OSIPTEL refuerza el cumplimiento de aportes mediante incentivos en multas

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL es el ente regulador y supervisor del mercado de telecomunicaciones en Perú, adscrito a la PCM, encargado de velar por los derechos de los usuarios, promover la competencia, y asegurar la calidad de los servicios (telefonía, internet) mediante funciones normativas, fiscalizadoras y de solución de controversias y reclamos.

De acuerdo con el reglamento publicado el último fin de semana, la actualización del OSIPTEL busca potenciar el cumplimiento voluntario y oportuno de las obligaciones tributarias en el sector, incentivando a las empresas que brindan el servicio de telecomunicaciones en Perú a regularizar su situación en los plazos previstos y evitando procesos sancionadores más gravosos.