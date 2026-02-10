Perú

Más de 500 mil se cambiaron de operadora en enero: ¿A dónde se están yendo los clientes?

Portabilidad. Los datos de Osiptel revelan que la tendencia de menos traspasos de líneas móviles del fin del 2025 se ha revertido y en enero varios

Másde 500 mil usuarios cambiaron
Másde 500 mil usuarios cambiaron de empresa de telefonía. Pero solo una sacó un resultado positivo contundente. - Crédito El cordillerano

En noviembre y diciembre de 2025, menos usuarios cambiaron de líneas móviles. La tendencia venía asegurando que cada mes al menos medio millón de líneas cambiaran a otro operador.

Como se sabe, gracias a la portabilidad, los usuarios con líneas móviles pueden cambiar de operadora (de Entel a Bitel, por ejemplo). Normalmente, las cuatro grandes empresas de telecomunicaciones del país tienen fuertes campañas para motivar a los usuarios a pasarse a su empresa, prometiendo descuentos por tiempo limitado, ya sea por llamadas comerciales o mensajes de Whatsapp.

Ahora, enero empezó con un total de 504 mil 397 líneas móviles (que representan el 1,14 % del total de líneas activas del país) que cambiaron de empresa operadora a nivel nacional, según informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel). Sin embargo, el mejor resultado se lo llevo una sola empresa: Claro.

Nuevas reglas de OSIPTEL reducen
Nuevas reglas de OSIPTEL reducen plazos para cancelar servicios y protegen a los usuarios. (Foto: Agencia Andina)

Los datos de Osiptel

“De acuerdo a la información proporcionada por el Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) al Osiptel, después de dos meses con registros que se situaron por debajo del medio millón de operaciones, en enero de este año, el número de portaciones creció 9,38 % respecto a diciembre de 2025 (461 mil 159), lo que es una muestra de la intensa competencia entre las empresas operadoras por captar nuevos usuarios y fidelizar a los actuales”, analiza el Osiptel.

Si a usted lo llamaron más este enero para cambiarse de línea móvil, esto es solo la muestra de la campaña de captación agresiva que han empleado estas empresas. Pero una ha destacado con mayor éxito que las demás.

“De las cuatro principales empresas operadoras del mercado, dos alcanzaron resultados netos positivos, es decir, ganaron más líneas móviles de las que perdieron. Se trata de Claro que cerró el primer mes del año con saldo neto favorable de 25 mil 480 líneas, mientras que Bitel obtuvo un resultado neto positivo de 851 líneas”, destaca el organismo del Estado.

Más clientes se pasan a
Más clientes se pasan a Claro que a otra empresa. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Osiptel

Este no es un resultado nuevo para Claro. La empresa ha tenido un 2025 en que también ha mantenido estos números y ha asegurado a más clientes bajo sus contratos. Cabe resaltar que Claro ha “enlazado” a sus clientes móviles con su servicio de internet: ofrece mayor velocidad por un menor precio a cambio de que mantengan su línea móvil con el internet en el hogar.

Por el otro lado, el resto de empresas tuvieron más pérdidas que ganancias, cerrando enero con saldo negativo. Por ejemplo, para Entel fue de 803 perdidos en total.

¿Y el teléfono fijo?

En Perú aún hay familias con teléfonos fijos. Inclusive en enero más de 6.000 líneas fijas cambiaron de operador. “En lo que respecta al número de portaciones en telefonía fija, en enero de este año, 6 mil 475 líneas cambiaron de empresa operadora, lo que significó un importante crecimiento de 42,37 % respecto a diciembre de 2025 cuando se registraron 4.548 portaciones.

En este sector, la empresa Wow Tel obtuvo el mayor saldo neto positivo con 5.485 líneas, mientras que Convergia registró el mayor saldo neto negativo con -5.451 líneas.

