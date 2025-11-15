Más de medio millón de líneas móviles cambiaron de operador en octubre: esta es la empresa que lideró la portabilidad

Más de 538 mil líneas móviles cambiaron de operadora en octubre, según datos oficiales del OSIPTEL. - Crédito Osiptel

En octubre de 2025, 538.404 líneas móviles cambiaron de empresa operadora en el Perú, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Aunque la cifra representa una ligera caída del 1,92 % respecto a septiembre, el volumen continúa mostrando la solidez del mecanismo de portabilidad numérica como indicador de comportamiento del mercado móvil.

La tendencia del año confirma un escenario particularmente dinámico. Octubre se convirtió en el cuarto mes consecutivo por encima del medio millón. Si bien no supera los picos de comienzos de año, con movimientos entre 626.061 y 599.692 en los dos primeros meses, mantiene un nivel alto frente a los meses de ajuste, como junio o abril.

En el acumulado de enero a octubre, la curva evidencia una competencia sostenida, con variaciones mensuales que rara vez superan los 60 mil cambios de diferencia entre un mes y otro.

Claro lideró la portabilidad móvil del mes con más de 20 mil líneas netas ganadas. (Difusión/Osiptel)

Este comportamiento revela que la portabilidad se estabilizó como una práctica frecuente entre los usuarios, impulsada por promociones agresivas, ofertas por redes sociales, campañas de canje de equipos y ampliación de cobertura en regiones clave.

Esta es la operadora que sigue liderando la portabilidad este 2025

Los datos del Administrador de Base de Datos de Portabilidad (ABDP) muestran que octubre fue un mes decisivo en el comportamiento del mercado móvil. Claro obtuvo el mayor resultado neto del periodo, con 20.322 líneas ganadas tras registrar 165.919 portaciones entrantes y 145 597 salientes.

El saldo coloca a la operadora como la compañía con mejor desempeño del mes y refuerza su posicionamiento en zonas urbanas donde la competencia es más intensa, además de consolidar su estrategia comercial para usuarios prepago y pospago.

Entel, con 6.247 líneas netas, mantuvo un crecimiento moderado pero sostenido. Sus cifras reflejan una recuperación progresiva frente a etapas recientes de mayor presión competitiva, especialmente en segmentos juveniles y de alto consumo. Bitel, por su parte, sumó 1.980 líneas, un resultado positivo aunque con menor impulso frente a otras operadoras del trimestre.

Por el contrario, Movistar tuvo un desempeño crítico al cerrar octubre con –28.566 líneas netas, el saldo negativo más elevado entre las cuatro empresas. La operadora perdió más líneas de las que ganó, registrando 139.621 bajas. Esta tendencia, visible en los resultados del mes, anticipa desafíos comerciales relevantes para la compañía.

Competidores tradicionales son desplazados en el servicio de líneas fijas

En el segmento de telefonía fija, 4240 líneas cambiaron de operadora en octubre. Aunque el volumen es menor que en el mercado móvil, los resultados reflejan movimientos relevantes, sobre todo en servicios de internet para el hogar y planes empaquetados.

Servicio de telefonía fija. Wow fue la operadora con mayor crecimiento en portabilidad fija, con 3001 líneas netas en octubre.

Wow lideró el mes con 3001 líneas netas, impulsada por mejoras en cobertura y planes de fibra que vienen ganando espacio en Lima y otras ciudades.En contraste, Fravatel (–2741) y Movistar (–888) registraron los saldos negativos más altos, confirmando un retroceso sostenido de las empresas con mayor antigüedad en el mercado. Los datos de portabilidad fija muestran que, incluso en un mercado más estable, los operadores nuevos continúan captando terreno frente a las compañías que tradicionalmente interconectaban a los peruanos.