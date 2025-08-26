Perú

Perú logra record de 43,7 millones líneas móviles, pero solo dos operadoras sacan ventaja

Osiptel destaca el pico histórico de líneas móviles. Pero solo dos de las cuatros grandes empresas de telecomunicaciones lograron aumentar su participación

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El país alcanzó su pico
El país alcanzó su pico histórico de líneas móviles al primer trimestre del 2025. Como se sabe, una persona puede tener una o más líneas a su nombre. - Crédito Osiptel

El mercado de líneas móviles se sigue expandiendo. Es decir, más personas contratan líneas móviles, a tal punto que han llegado a 43, 7 millones de estas a nivel nacional, un pico histórico en el país —se debe considerar, sin embargo, la controversia que hay con el sistema de activación de estas—.

“La competencia de las empresas operadoras y crecimiento de la demanda, dentro de un marco regulatorio inteligente, han permitido que el mercado móvil en Perú continúe expandiéndose y, al cierre del primer semestre de 2025, alcanzó la cifra histórica de 43.7 millones de líneas móviles activas”, destaca el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) por su parte.

Esto, a su vez, representó un incremento de alrededor de un millón de líneas respecto al total registrado en diciembre de 2024 (42,7 millones). De este aumento, solo dos empresas sacaron mayor provecho subiendo más su porcentaje de participación (las otras bajaron): Claro y Bitel.

Así evolucionaron las líneas móviles.
Así evolucionaron las líneas móviles. - Crédito Osiptel

Se expande el mercado móvil

Osiptel sacó un nuevo informe de las líneas móviles en el país, de acuerdo a la información reportada por las empresas operadoras y publicada en PUNKU, portal de la información estadística del sector telecomunicaciones.

Así, “en los últimos diez años, el número de líneas móviles con renta mensual (pospago y control), prácticamente se duplicó al pasar de 10,9 millones, en 2015, a aproximadamente 20 millones, a junio de 2025. En tanto, en el mismo periodo, el número de líneas móviles de la modalidad prepago se mantuvo estable (23 millones, aproximadamente)”.

“La expansión del mercado móvil obedece, en parte, a un adecuado marco regulatorio impulsado por el Osiptel que ha permitido mantener condiciones de competencia en el mercado, estimulando el crecimiento del sector”, subrayó el presidente ejecutivo del ente regulador, Jesús Guillén Marroquín.

Claro lidera el sector. -
Claro lidera el sector. - Crédito Osiptel

Asimismo, este destacó que mecanismos como la portabilidad numérica, la compartición de infraestructura, la presencia de operadores móviles virtuales, el desbloqueo de equipos móviles, el estímulo al cambio tecnológico, entre otros, así como la inversión privada y el crecimiento de la demanda de telecomunicaciones han sido claves para la continua expansión del servicio móvil en el país.

“Precisamente, esta dinámica competitiva, ha convertido a Perú en uno de los países con menores precios en la prestación de servicios móviles a nivel de toda América Latina, teniendo el cuarto menor precio de la región en la canasta de alto consumo (voz y datos)”, destaca Osiptel.

Claro y Bitel sacan provecho

¿Y cómo está el mercado por las empresas de telecomunicaciones? Al cierre del segundo trimestre de 2025, Claro reportó 12,99 millones de líneas móviles, lo que representó el 29,71 % de participación de mercado, que lo mantiene en el primer lugar de participación en el mercado.

El sector de postpago está
El sector de postpago está por alcanzar al de prepago. - Crédito Andina

Pero el mayor crecimiento en este periodo correspondió a Bitel, que pasó de tener el 18,83 % de la participación, en junio de 2024, al 23,19 % (10,14 millones de líneas móviles), en junio de este año. De esta manera, Bitel desplazó de la tercera posición a nivel de participación de mercado, por primera vez, a Entel, que registra el 22,13 % de participación (9,67 millones). Así solo Claro y Bitel aumentaron en este porcentaje.

“Cabe señalar que la mayor participación de Bitel se sitúa fuera de Lima y Callao, donde ocupa, a junio de 2025, el segundo lugar en participación (26,50 %), solo por debajo de Claro (28,82 %) [y superando a las demás]”, detalla Osiptel.

Temas Relacionados

Osiptellíneas móvilesClaroBitelperu-economia

Últimas Noticias

Renovación Popular dividida: Norma Yarrow critica a Santiváñez pese al respaldo de López Aliaga: “Es un adulón con 12 investigaciones”

La legisladora advirtió que la censura debe marcar un precedente para evitar que exministros con cuestionamientos retornen al gabinete y exigió resultados inmediatos en el sector Justicia

Renovación Popular dividida: Norma Yarrow

Se filtró la razón de la ausencia de Christian Cueva en la selección peruana: “No lo quieren porque jala mucha prensa de farándula”

La periodista deportivo Ana Lucía Rodríguez reveló por qué Óscar Ibáñez decidió no llamar a ‘Cuevita’ para los partidos ante Uruguay y Paraguay por las Eliminatorias 2026

Se filtró la razón de

Gisela Valcárcel fue impedida de entrar a América TV y saca del aire a América Hoy: “Esto va a quedar como lección”

La dueña de GV Producciones arremetió contra el CEO del canal y afirmó que no se quedará de brazos cruzados

Gisela Valcárcel fue impedida de

Karla Tarazona se burla de Gisela Valcárcel tras ser vetada de América TV y asegura que ella le hizo lo mismo: “El mundo da vueltas”

La presentadora utilizó un tono sarcástico al referirse a la restricción impuesta a Valcárcel, sugiriendo que episodios parecidos han ocurrido con otras figuras, incluso, a ella misma

Karla Tarazona se burla de

Magaly Medina respalda a Gisela Valcárcel y arremete contra América TV: “Un poco de agradecimiento con quien fue una figura de tu canal”

La conductora criticó la decisión de América Televisión, calificando como descortés e injusto que no permitieran el ingreso a Valcárcel a pesar de su extensa trayectoria en el canal y el público que la respalda

Magaly Medina respalda a Gisela
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Gobierno declaró a otras

El Gobierno declaró a otras dos obras sociales en situación de crisis

Cuáles son los dos síntomas principales que distinguen a la variante “Frankestein” del Covid

Video: alumnas colocaron una cámara oculta en el aula y descubrieron a su profesora robando

Encuesta: un 73,2% de los consultados considera que el escándalo en la Agencia de Discapacidad es un hecho “muy grave”

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

INFOBAE AMÉRICA
La ONU aprobó la creación

La ONU aprobó la creación del primer panel para la gobernanza de la inteligencia artificial

La increíble historia de la Mars Climate Orbiter y un descuido que costó millones de dólares a la NASA

María Corina Machado agradeció a Milei haber declarado grupo terrorista al Cartel de los Soles

Gracias a TikTok, Radiohead regresa al ranking Top 100 con una canción de hace tres décadas

Cuáles son las 7 plantas que ayudan a atraer colibríes al jardín

TELESHOW
El cambio radical de vida

El cambio radical de vida de un exparticipante de Gran Hermano: “Me voy a trabajar al campo”

Dalila habló sin censura de su relación con El Polaco: “¿Quién no se comería a ese bombón?”

L-Gante y Tamara Báez llegaron a un acuerdo económico tras apartar al abogado de ella: “Elián es manipulador”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un nuevo paso en la construcción de su casa: “Así quedó nuestra cocina”

El viaje soñado de Sofía Gonet por Egipto: recorrido por el desierto, el interior de las pirámides y camellos