Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2028

La lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

Bélgica suma ya 14 participaciones y su presencia en el Mundial 2026, que comenzará en junio, está plenamente asegurada. El equipo europeo mantiene así su tradición de asistir a la máxima cita futbolística.

El director técnico, Rudi García, anunció de manera directa la nómina definitiva de convocados para el torneo. El entrenador evitó la publicación de una lista preliminar y, en conferencia de prensa, detalló quiénes serán los futbolistas que defenderán la camiseta belga en la próxima edición del campeonato mundial. Esta decisión marca el inicio de la preparación formal del plantel de cara al exigente reto internacional.

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Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

- Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Estrasburgo).

- Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Zeno Debast (Sporting Club), Nathan Ngoy (Lille), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Brujas) y Joaquin Seys (Brujas).

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- Volantes: Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Napoli), Axel Witsel (Girona).

- Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal), Jérémy Doku (Manchester City), Alexis Saelemaekers (AC Milán), Dodi Lukebakio (Benfica), Charles De Ketelaere (Atalanta), Romelu Lukaku (Napoli), Diego Moreira (Estrasburgo), Matías Fernández-Pardo (Lille).

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Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

Novedades en la lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2026

La Selección de Bélgica llega al Mundial 2026 tras dejar atrás la decepción de Qatar 2022, apostando por una combinación entre experiencia y juventud que ha renovado las expectativas sobre el equipo. Figuras consolidadas como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard continúan siendo el eje del plantel, mientras que Romelu Lukaku mantiene un papel relevante, aunque con menor protagonismo que en ciclos anteriores.

A esta base de referentes se suma una generación emergente, encabezada por nombres como Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Nicolas Raskin, todos nacidos entre 2001 y 2002. La irrupción de estos jóvenes refuerza la ilusión de volver a alcanzar instancias decisivas, como ocurrió en México 1986 y Rusia 2018, ediciones en las que Bélgica figuró entre los cuatro mejores del mundo.

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En la convocatoria oficial, el entrenador optó por mantener la estructura habitual, sin ausencias de peso entre los elegibles. Sin embargo, llama la atención la exclusión del delantero de Juventus Loïs Openda y del mediocampista de Chelsea Romeo Lavia, quienes no integrarán la lista de 26 futbolistas para la cita mundialista. El grupo definitivo refleja la apuesta por el equilibrio entre experiencia y renovación, en busca de protagonismo en Estados Unidos, México y Canadá.

“La ambición no tiene límites. En un Mundial, todo el mundo sueña con llegar hasta el final. Pero el objetivo es diferente. Bélgica cayó en la fase de grupos en 2022. El propósito es terminar primero del grupo y luego ver qué pasa en dieciseisavos y octavos de final“, expresó Rudi García en conferencia de prensa.

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ARCHIVO - El delantero belga Romelu Lukaku tras la derrota ante Francia en los octavos de final de la Eurocopa, el lunes 1 de julio de 2024, en Dusseldorf, Alemania. (AP Foto/Hassan Ammar)

Fixture de Bélgica en el Mundial 2026

Grupo G

- Fecha 1: Bélgica vs Egipto (lunes 15 de junio / 14:00 horas de Perú)

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- Fecha 2: Bélgica vs Irán (domingo 21 de junio / 14:00 horas de Perú)

- Fecha 3: Bélgica vs Nueva Zelanda (viernes 27 de junio / 14:00 horas de Perú)

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