Perú Deportes

Con Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, la lista oficial de convocados de la selección de Bélgica para el Mundial 2028

El técnico Rudi García dio a conocer la nómina del cuadro belga para la Copa del Mundo con grandes apariciones: llamó a 26 jugadores. Entérate de las novedades

Guardar
Google icon
La lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028
La lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

Bélgica suma ya 14 participaciones y su presencia en el Mundial 2026, que comenzará en junio, está plenamente asegurada. El equipo europeo mantiene así su tradición de asistir a la máxima cita futbolística.

El director técnico, Rudi García, anunció de manera directa la nómina definitiva de convocados para el torneo. El entrenador evitó la publicación de una lista preliminar y, en conferencia de prensa, detalló quiénes serán los futbolistas que defenderán la camiseta belga en la próxima edición del campeonato mundial. Esta decisión marca el inicio de la preparación formal del plantel de cara al exigente reto internacional.

PUBLICIDAD

Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

- Arqueros: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United) y Mike Penders (Estrasburgo).

- Defensas: Timothy Castagne (Fulham), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Zeno Debast (Sporting Club), Nathan Ngoy (Lille), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Brujas) y Joaquin Seys (Brujas).

PUBLICIDAD

- Volantes: Youri Tielemans (Aston Villa), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Glasgow Rangers), Hans Vanaken (Brujas), Kevin De Bruyne (Napoli), Axel Witsel (Girona).

- Delanteros: Leandro Trossard (Arsenal), Jérémy Doku (Manchester City), Alexis Saelemaekers (AC Milán), Dodi Lukebakio (Benfica), Charles De Ketelaere (Atalanta), Romelu Lukaku (Napoli), Diego Moreira (Estrasburgo), Matías Fernández-Pardo (Lille).

Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028
Lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2028

Novedades en la lista de convocados de Bélgica para el Mundial 2026

La Selección de Bélgica llega al Mundial 2026 tras dejar atrás la decepción de Qatar 2022, apostando por una combinación entre experiencia y juventud que ha renovado las expectativas sobre el equipo. Figuras consolidadas como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne y Leandro Trossard continúan siendo el eje del plantel, mientras que Romelu Lukaku mantiene un papel relevante, aunque con menor protagonismo que en ciclos anteriores.

A esta base de referentes se suma una generación emergente, encabezada por nombres como Jeremy Doku, Charles De Ketelaere, Amadou Onana y Nicolas Raskin, todos nacidos entre 2001 y 2002. La irrupción de estos jóvenes refuerza la ilusión de volver a alcanzar instancias decisivas, como ocurrió en México 1986 y Rusia 2018, ediciones en las que Bélgica figuró entre los cuatro mejores del mundo.

En la convocatoria oficial, el entrenador optó por mantener la estructura habitual, sin ausencias de peso entre los elegibles. Sin embargo, llama la atención la exclusión del delantero de Juventus Loïs Openda y del mediocampista de Chelsea Romeo Lavia, quienes no integrarán la lista de 26 futbolistas para la cita mundialista. El grupo definitivo refleja la apuesta por el equilibrio entre experiencia y renovación, en busca de protagonismo en Estados Unidos, México y Canadá.

“La ambición no tiene límites. En un Mundial, todo el mundo sueña con llegar hasta el final. Pero el objetivo es diferente. Bélgica cayó en la fase de grupos en 2022. El propósito es terminar primero del grupo y luego ver qué pasa en dieciseisavos y octavos de final“, expresó Rudi García en conferencia de prensa.

ARCHIVO - El delantero belga Romelu Lukaku tras la derrota ante Francia en los octavos de final de la Eurocopa, el lunes 1 de julio de 2024, en Dusseldorf, Alemania. (AP Foto/Hassan Ammar)
ARCHIVO - El delantero belga Romelu Lukaku tras la derrota ante Francia en los octavos de final de la Eurocopa, el lunes 1 de julio de 2024, en Dusseldorf, Alemania. (AP Foto/Hassan Ammar)

Fixture de Bélgica en el Mundial 2026

Grupo G

- Fecha 1: Bélgica vs Egipto (lunes 15 de junio / 14:00 horas de Perú)

- Fecha 2: Bélgica vs Irán (domingo 21 de junio / 14:00 horas de Perú)

- Fecha 3: Bélgica vs Nueva Zelanda (viernes 27 de junio / 14:00 horas de Perú)

Temas Relacionados

Selección Bélgica Mundial 2026Mundial 2026peru-deportes

Más Noticias

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

El árbitro Sebastián Lozano le mostró la tarjeta roja al jugador de la ‘U’ tras golpe contra Gabriel Alfaro

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026

Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable

El guardameta del Club Deportivo O’Higgins de la liga chilena podrá ser considerado por el entrenador Sebastián Beccacece para la lista definitiva de la justa en Norteamérica

Ecuador recibe noticia positiva de la FIFA de cara a su nómina para el Mundial 2026: el portero Omar Carabalí es convocable

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

La ‘Pulga’ anotó el 1-0 definitivo en el estadio Monumental que alargó el mal momento de la ‘U’ en la Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

Universitario vs Atlético Grau 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Con golazo de Raúl Ruidíaz, el cuadro piurano logró un triunfazo en el estadio Monumental de Ate. El local jugó con 10 hombres desde el minuto 32 por polémica expulsión de Andy Polo

Universitario vs Atlético Grau 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Sporting Cristal perdió 3-1 ante FC Cajamarca y Universitario también cayó 1-0 ante Atlético Grau

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Perú se une a siete países de Latinoamérica y expresa preocupación por crisis humanitaria y rechaza bloqueos en Bolivia

Resultados ONPE al 100%: Terminó el conteo y Roberto Sánchez superó a Rafael López Aliaga por más de 21 mil votos

Subcomisión del Congreso admite denuncia constitucional contra Pedro Castillo y Guido Bellido por presunto nombramiento ilegal

Renzo Reggiardo exige al TC suspender la proclamación de los resultados de la primera vuelta

“¿Por qué yo sigo en prisión?”: Ollanta Humala cuestiona al Poder Judicial tras archivo del caso contra PPK por aportes de Odebrecht

ENTRETENIMIENTO

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

La nueva vida de ‘Diealis’ que se refugia en la iglesia tras denuncia por agresión: “Reconstruyendo mi vida”

Nicola Porcella confirma su romance con la influencer mexicana Brianda Deyanara: “Es una chica linda y estamos saliendo”

Suheyn Cipriani viaja a Tailandia para representar al Perú en el Miss Grand International All Stars

Marcelo Tinelli envió un mensaje directo al hermano de Milett Figueroa para frenar los comentarios de Mimi Alvarado contra ellos

Abogada de Christian Cueva desmiente que futbolista no haya pagado el colegio de sus hijos: “La deuda fue generada por Pamela López”

DEPORTES

Universitario vs Atlético Grau 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Atlético Grau 0-1: gol y resumen de la dolorosa derrota ‘crema’ por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Raúl Ruidíaz confesó que extraña a Universitario tras marcarle un gol con Atlético Grau: “Tanto amor y cariño a esta institución”

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 15 del Torneo Apertura

Resultados de la fecha 15 de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos del Torneo Apertura

Polémica expulsión contra Andy Polo por agresión en Universitario vs Atlético Grau por Liga 1 2026