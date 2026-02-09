¿Sabías que puedes restringir la contratación de nuevas líneas a tu nombre? Estos son los pasos a seguir

La opción de bloqueo de líneas móviles está disponible para titulares y personas sin servicios activos, según la resolución oficial vigente de OSIPTEL.

Restringir la contratación de nuevas líneas móviles a nombre propio ya es posible en el Perú. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) dispuso que cualquier persona natural pueda solicitar la restricción total para la contratación de nuevos servicios móviles vinculados a su documento de identidad.

Esta medida busca evitar que quienes no desean más servicios, o quienes ya poseen los necesarios, sean víctimas de suplantaciones o contrataciones no autorizadas.

La disposición, establecida mediante la Resolución n.° 00135-2025-CD/OSIPTEL del 23 de diciembre de 2025, permite que cualquier ciudadano, sea o no cliente de una operadora, solicite la restricción a través de los canales de venta habilitados por las compañías de telefonía móvil.

El trámite para restringir la contratación de nuevas líneas móviles exige validación biométrica y debe resolverse en un máximo de cinco días calendario.

¿Cómo solicitar la restricción?

El proceso es sencillo y está respaldado por protocolos de seguridad. El primer paso es contactar a la operadora de preferencia, ya sea presencialmente o mediante canales digitales.

La persona interesada debe solicitar la restricción total para la contratación de nuevas líneas a su nombre. Una vez recibida la solicitud, la empresa operadora debe atender el pedido en un plazo máximo de 5 días calendario. Durante este tiempo, se realiza una verificación biométrica para validar la identidad del solicitante y evitar suplantaciones.

Cuando la restricción está activa, la operadora queda impedida de procesar cualquier nueva contratación vinculada al documento de identidad del usuario. Solo el titular puede levantar la restricción, de manera presencial y cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos.

Así, cada persona mantiene el control sobre nuevas contrataciones a su nombre y puede revertir la medida únicamente con su consentimiento y presencia física.

OSIPTEL habilita restricción total para contratar nuevos servicios móviles y protege a usuarios ante fraudes y suplantación de identidad.

Paso a paso: cómo activar la restricción

De acuerdo con el organismo regulador de las telecomunicaciones peruano, para restringir la contratación de nuevas líneas a tu nombre, sigue estos pasos:

1. Contacta a la operadora: Acércate a una tienda física, llama al servicio de atención al cliente o utiliza los canales digitales oficiales.

2. Solicita la restricción: Indica que quieres restringir la contratación de nuevos servicios móviles a tu nombre.

3. Verifica tu identidad: La empresa realizará una verificación biométrica para confirmar que eres el titular.

4. Espera la confirmación: La operadora debe completar el trámite en un máximo de cinco días calendario.

5. Para levantar la restricción: Si en el futuro deseas habilitar nuevas contrataciones, deberás presentarte personalmente y cumplir con los protocolos de seguridad.

OSIPTEL mantiene un monitoreo constante sobre las operadoras y puede imponer acciones administrativas adicionales para garantizar la protección de datos personales.

Más controles para mayor seguridad

Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas temporales implementadas por OSIPTEL para fortalecer la seguridad, protección de datos y trazabilidad en el sector móvil.

Junto a la restricción de contratación, la norma establece que las personas naturales con más de 10 líneas móviles registradas a su nombre deberán validar su identidad mediante un procedimiento adicional, con el fin de evitar usos fraudulentos.

Además, la regulación limita la contratación a un solo servicio móvil por mes y por operadora para personas naturales. Esta medida no afecta el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica: cambiar de operador manteniendo el mismo número sigue siendo posible.

OSIPTEL realiza un seguimiento continuo al cumplimiento de estas obligaciones por parte de las empresas operadoras. El organismo ejecuta acciones de fiscalización para detectar posibles incumplimientos y puede adoptar medidas administrativas adicionales de ser necesario.