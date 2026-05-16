Perú

JNE en las Elecciones 2026: ¿cómo es la proclamación de los ganadores de la primera vuelta electoral?

La proclamación de los ganadores de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 se realizará este domingo 17 de mayo a las 7:00 a.m. en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), bajo la presidencia de Roberto Burneo, en una ceremonia que oficializará las candidaturas para la segunda vuelta

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Pintura en acuarela dividida en dos: a la izquierda, Roberto Sánchez con sombrero y gafas; a la derecha, Keiko Fujimori sonriendo y aplaudiendo.
Una pintura en acuarela presenta dos retratos separados de Keiko Fujimori sonriendo y Roberto Sánchez con un sombrero tradicional y lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializará este domingo 17 de mayo, a las 7:00 a.m., los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026. La ceremonia, que se realizará en la sede central del organismo en Jesús María, Lima, determinará de manera formal las dos fórmulas que disputarán la segunda vuelta el próximo 7 de junio, según lo dispuesto por acuerdo del Pleno del JNE y publicado el viernes 15 de mayo en edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

El pleno del JNE, encabezado por el magíster Roberto Burneo, adoptó la decisión en sesión conjunta con el jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)Bernardo Pachas. El acto se desarrollará en horas de la mañana y será comunicado en conferencia pública, a fin de garantizar la transparencia informativa y el acceso de la ciudadanía a los detalles del proceso.

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“En función a los procedimientos que se cumplen, se procederá a proclamar las fórmulas que pasarán a la segunda vuelta el próximo domingo 17 de mayo en horas de la mañana, la misma que será comunicada en conferencia pública”, afirmó Burneo en rueda de prensa.

Collage que muestra a Roberto Sánchez con un sombrero en la mano, a Keiko Fujimori introduciendo un voto en una urna de ONPE, y el logo del JNE.
El collage muestra a Roberto Sánchez sosteniendo un sombrero, a Keiko Fujimori votando en una urna de ONPE y al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), reflejando el proceso electoral peruano con sus principales actores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proceso y transparencia: cómo se realiza la proclamación

La proclamación de resultados llega más de un mes después de la jornada electoral del 12 de abril. Según el presidente del JNE, por primera vez en la historia de los comicios peruanos, el recuento de votos se realizó de manera “pública y transparente”, respondiendo a estándares internacionales de observación. El procedimiento comienza con la presentación del informe consolidado de las elecciones.

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Antes del acto central, los Jurados Electorales Especiales (JEE) tuvieron como fecha límite el sábado 16 de mayo para concluir las proclamaciones descentralizadas en cada circunscripción. De acuerdo con la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, 47 de los 60 JEE habían finalizado el proceso, mientras que 13 permanecían pendientes. En total, los organismos gestionaron 68.000 actas observadas por errores materiales, ilegibilidad, información incompleta o errores aritméticos.

A partir del sábado, la ONPE recibe la notificación para proceder con la proclamación central. Esto permitirá ejecutar la prueba de color el domingo y arrancar la impresión del material electoral necesario para la segunda vuelta, incluyendo las cédulas de sufragio y el padrón, además de la distribución logística para circunscripciones nacionales y en el exterior.

JNE
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Comité de Expertos y mejoras en la organización electoral

El mismo domingo, el JNE anunciará la conformación de un Comité de Expertos encargado de la revisión y mejora del proceso electoral, consolidando el compromiso institucional con la transparencia y la eficiencia. El tribunal también acordó reforzar la difusión de los locales de votación habilitados para el balotaje y coordinar con la Cancillería para facilitar el voto de peruanos en el extranjero.

Cabe resaltar que la proclamación oficial del domingo se refiere únicamente a la elección presidencial. El escrutinio y proclamación de resultados para el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino continuarán en las semanas siguientes, debido a la revisión pendiente de un grupo de actas.

Resultados oficiales de la primera vuelta: candidatos a segunda vuelta

Con el escrutinio de la ONPE al 100 % de las actas de la elección presidencial, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, lidera la votación con 2.877.678 votos válidos (17,18 %), seguida por Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, quien obtuvo 2.015.114 votos (12,03 %)Rafael López Aliaga quedó en tercer lugar con 1.993.905 votos (11,90 %), a una diferencia de menos de 21.000 votos respecto al segundo puesto. Ambos candidatos proclamados disputarán la segunda vuelta presidencial el 7 de junio, cumpliendo los plazos establecidos y garantizando la legalidad del proceso.

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