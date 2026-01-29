ONPE sortea este 29 de enero a los miembros de mesa para las Elecciones 2026: ¿cómo saber si fuiste elegido?

Sorteo definirá a titulares y suplentes en más de 92.000 mesas de votación. - Andina

En cuestión de horas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, un proceso clave que definirá quiénes serán responsables de la conducción de la votación en 92.766 mesas a nivel nacional. La selección, que tendrá lugar este jueves 29 de enero, involucra a más de ochocientos mil ciudadanos y establece nuevos criterios para garantizar la puntualidad y transparencia de la jornada electoral.

El procedimiento este año incluye la designación de tres titulares y seis suplentes por mesa, duplicando la cantidad de suplentes respecto a procesos anteriores. “El objetivo es asegurar que las mesas estén instaladas desde las 6:00 y la votación inicie a las 7:00 de la mañana”, explicó Franz Paz Retuerto, vocero y especialista en asistencia, monitoreo y soporte de la ONPE, en diálogo con RPP Noticias.

Paz Retuerto detalló que la preselección de candidatos se realizó el 23 de enero, priorizando a ciudadanos entre 18 y 65 años, con mayor grado de instrucción y sin experiencia reciente como miembros de mesa.

“De los 30 electores por mesa, se filtra a 25 y de allí se eligen los nueve miembros que conformarán cada mesa”, señaló el vocero, destacando la importancia de la transparencia y la presencia de notarios y representantes del Jurado Nacional de Elecciones en el proceso.

¿Cómo se eligen los miembros de mesa en 2026?

La selección de miembros de mesa para las próximas elecciones inicia con una preselección de 25 candidatos por cada mesa, basada en criterios de edad y formación académica. “El filtro principal es que los seleccionados tengan entre dieciocho y sesenta y cinco años. Luego se aplican filtros de descarte, excluyendo a quienes sean miembros de las Fuerzas Armadas, funcionarios del sistema electoral o personas con discapacidad acreditada”, puntualizó Franz Paz Retuerto.

Además, se otorga prioridad a quienes posean mayor nivel de instrucción, partiendo desde universitarios y descendiendo hacia grados inferiores. “También se descarta a quienes hayan sido miembros de mesa en la última elección, aunque si alguien lo fue hace más de una elección, podría volver a ser seleccionado”, agregó el vocero de la ONPE. Este proceso, realizado en presencia de representantes del JNE y Reniec, garantiza la transparencia y neutralidad en la selección.

¿Dónde y cómo consultar si eres miembro de mesa?

Una vez concluido el sorteo, la ONPE publicará los resultados de manera inmediata en sus 126 oficinas descentralizadas y en los puntos de mayor concurrencia de cada distrito. “El listado se imprime y se exhibe físicamente en las oficinas, y los chalecos azules de la ONPE se encargarán de llevar la información a los diferentes distritos”, detalló Franz Paz Retuerto.

Adicionalmente, la ONPE habilitará una plataforma digital donde los ciudadanos podrán consultar si han sido seleccionados como miembros de mesa y conocer su local de votación. Esta herramienta facilitará el acceso a los resultados del sorteo y permitirá a los electores planificar su jornada con anticipación.

¿Qué hacer si no puedes ser miembro de mesa?

Tras la publicación de la lista definitiva de miembros de mesa, se abre un periodo de tachas y excusas que permite a los ciudadanos solicitar su exclusión si detectan impedimentos legales o personales.

“El periodo de tacha inicia el 18 de febrero y se extiende por cinco días. Durante ese tiempo, cualquier ciudadano puede presentar pruebas para justificar que una persona no puede ejercer el cargo, por ejemplo, si son familiares o tienen alguna restricción legal”, explicó Paz Retuerto.

En el caso de excusas personales, como enfermedades, viajes impostergables o cuidado de familiares enfermos, los seleccionados deberán presentar la documentación correspondiente y realizar un pago de quince soles con ochenta céntimos mediante la plataforma Paga la UPE. “La evaluación de excusas es rápida y, si se acredita la razón, se otorga la dispensa”, afirmó el vocero de la ONPE.

Elecciones primarias se desarrollaron este domingo 30 de noviembre. | ONPE

Capacitación y responsabilidades de los miembros de mesa

Quienes resulten seleccionados deberán participar en un proceso de capacitación presencial y virtual. “Apenas se publique la lista definitiva, los equipos de la ONPE empezarán a ubicar y capacitar a los miembros de mesa en todo el territorio nacional”, indicó Franz Paz Retuerto.

La capacitación presencial se complementa con la plataforma ONPEduca, que permite a los ciudadanos acceder a módulos virtuales y obtener un certificado digital tras aprobar los niveles requeridos.

La función de miembro de mesa conlleva responsabilidades esenciales: instalar la mesa a las 6:00, garantizar el correcto desarrollo del sufragio y participar en el escrutinio. Quienes cumplan con estas obligaciones recibirán una compensación económica de 165 soles y un día de descanso, siempre que acrediten su asistencia a la capacitación.

¿A qué hora debes llegar y qué pasa si no asistes como miembro de mesa?

La correcta instalación de las mesas es fundamental para el desarrollo de la jornada electoral. “Los miembros titulares y suplentes deben estar presentes a las 6:00 para firmar la hoja de asistencia. Si no llegan, los primeros electores en la fila asumirán el cargo, con derecho a la compensación económica”, advirtió Paz Retuerto.

La mesa debe instalarse antes del mediodía; de no ser así, los votos de esa mesa no se contabilizarán. “No es posible que los electores de una mesa no instalada voten en otra. Por eso, la responsabilidad es grande”, subrayó el vocero de la ONPE. La inasistencia de miembros designados implica una multa de 275 soles, mientras que quienes asuman la función el día de la elección recibirán el mismo pago que los titulares. La ONPE insiste en la importancia de la puntualidad y el compromiso para asegurar que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto.

ONPE recomienda a la ciudadanía consultar sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre el proceso y cualquier cambio en fechas o procedimientos. La participación activa y responsable de los miembros de mesa será clave para el éxito de las Elecciones Generales 2026.