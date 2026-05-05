Campaña de salud gratis para este 09 de mayo: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

Esta campaña fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones municipales y sanitarias al acercar soluciones concretas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima anunció una nueva iniciativa destinada a mejorar la atención sanitaria en la ciudad. En coordinación con el Hospital de la Solidaridad, llevará a cabo una campaña de salud gratuita este sábado 9 de mayo, desde las 9:00 hasta la 13:00 horas, en la avenida Julio C. Tello, urbanización Julio C. Tello, frente a la parroquia Santa Rosa de Lima, en el tramo del kilómetro 35 al 40 de la antigua Panamericana Sur, distrito de Lurín.

La jornada busca acercar servicios médicos y sociales a los vecinos de Lurín y zonas aledañas para facilitar el acceso a controles preventivos y atención especializada en un solo punto.

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Autoridades locales resaltan la importancia de realizar este tipo de actividades para detectar enfermedades a tiempo, promover hábitos saludables y brindar soporte integral a la comunidad.

La campaña de saluda inicia a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios que se ofrecerán?

Medicina general: Evaluación clínica para el diagnóstico y manejo de afecciones comunes, así como orientación sobre el cuidado integral de la salud.

Vacunas regulares: Aplicación de inmunizaciones esenciales incluidas en el esquema nacional, destinadas a prevenir enfermedades transmisibles.

Pediatría (descarte de anemia): Examen específico para detectar anemia en menores, con el fin de intervenir de manera temprana y evitar complicaciones en el desarrollo infantil.

Laboratorio (glucosa y colesterol en ayunas): Pruebas sanguíneas para identificar alteraciones metabólicas relacionadas con la diabetes y el colesterol elevado, factores de riesgo en enfermedades crónicas.

Nutrición: Valoración del estado nutricional y consejería personalizada sobre hábitos alimenticios, adaptados a las condiciones y requerimientos de cada paciente.

Oftalmología: Revisión ocular para identificar problemas de visión y derivar oportunamente a tratamientos especializados, si fuera necesario.

Odontología: Atención preventiva y curativa de la salud bucal, que incluye evaluación de caries, limpieza dental y recomendaciones sobre higiene oral.

Dermatología: Consulta para el diagnóstico y manejo de afecciones cutáneas frecuentes, como alergias, infecciones o irritaciones.

Otros: Atención veterinaria: Revisión básica de mascotas, con el objetivo de fomentar el bienestar animal y la salud pública en la comunidad. Servicios sociales: Orientación y asesoría en trámites municipales, programas de apoyo social, y canalización de casos que requieran atención especializada.



Las familias que acudan a la campaña podrán beneficiarse de diversas atenciones gratuitas, pensadas para responder a las necesidades de niños, adultos y adultos mayores. El objetivo es garantizar que la población reciba orientación y atención oportuna, sin barreras económicas o geográficas.

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Esta campaña es importante porque acerca servicios médicos gratuitos a quienes más lo necesitan y facilita la detección temprana de enfermedades - Créditos: Magnific.

Beneficios de la campaña de salud gratis

Acceso universal: Los servicios médicos gratuitos permiten que todas las personas, sin importar su situación económica, reciban atención profesional y oportuna ante problemas de salud.

Prevención efectiva: Facilitan la detección temprana de enfermedades, lo que reduce complicaciones y la necesidad de tratamientos costosos en el futuro.

Reducción de desigualdades: Contribuyen a disminuir las brechas sociales, ya que los sectores vulnerables pueden acceder a consultas, exámenes y vacunas sin costo.

Promoción de hábitos saludables: A través de campañas gratuitas, se fomenta la educación sanitaria y la adopción de estilos de vida que previenen enfermedades crónicas.

Fortalecimiento comunitario: La atención médica gratuita fortalece el tejido social, incrementa la confianza en las autoridades y mejora la calidad de vida general de la población.