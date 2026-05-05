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Felipe Vizeu, criticado en Sporting Cristal, reveló charla con Lucas Paquetá para juntarse con Vinicius Jr en Flamengo

El delantero del cuadro ‘rimense’ confesó que mantiene contacto con los futbolistas del ‘mengao’ y Real Madrid para reencontrarse en Brasil

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Felipe Vizeu, criticado en Sporting Cristal, reveló charla con Lucas Paquetá para juntarse con Vinicius Jr en Flamengo.
Felipe Vizeu, criticado en Sporting Cristal, reveló charla con Lucas Paquetá para juntarse con Vinicius Jr en Flamengo.

En medio de la irregular campaña de Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026, donde el equipo ocupa el puesto 13 y enfrenta cuestionamientos por su rendimiento, la situación es diferente en la Copa Libertadores. El cuadro ‘celeste’ se mantiene con opciones de avanzar de ronda, impulsado por el aporte de Felipe Vizeu, que ha empezado a revertir la percepción negativa que lo rodeaba.

El atacante brasileño, que llegó al fútbol peruano tras un paso discreto por otras ligas, ha sido foco de críticas por su falta de goles y escasa influencia en el juego. Sin embargo, en las últimas semanas su papel ha cambiado. Desde la llegada de Zé Ricardo al banquillo, ha marcado cuatro goles en siete partidos, cifra que representa una clara mejora en su producción.

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La presión sobre el delantero no solo proviene de la afición. Su propio historial y las comparaciones con compañeros de generación como Lucas Paquetá y Vinicius Jr. han alimentado el debate sobre su nivel y su futuro. En este contexto, Vizeu sorprendió al revelar detalles íntimos de sus conversaciones con los astros brasileños, en las que el anhelo de regresar juntos a Flamengo sigue vivo.

Siempre nos mantenemos en contacto yo, ‘Vini’ y Paquetá. Hablo mucho más con Paquetá, jugué con él desde que llegué a Flamengo, desde niño, de mi misma edad. Y con ‘Vini’ éramos un trío inseparable en aquel entonces”, compartió en diálogo con Globo.

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Felipe Vizeu, Lucas Paquetá y Vinicius Jr. jugaron juntos en Flamengo hasta 2018. - créditos: André Fabiano
Felipe Vizeu, Lucas Paquetá y Vinicius Jr. jugaron juntos en Flamengo hasta 2018. - créditos: André Fabiano

El delantero relató un episodio reciente que muestra la cercanía entre los tres. “Justo Paquetá estaba cenando después del partido que jugaron contra Cusco FC por la Libertadores. Y mientras cenaban, grabó un video ‘eres increíble, eres una bestia’, y en la pantalla gigante se veía mi gol contra Cerro Porteño, y luego me lo mandó”, reveló.

Las declaraciones recientes de Felipe Vizeu han puesto en el centro de la conversación su amistad inquebrantable con Lucas Paquetá y Vinicius Jr. El delantero reconoció: “Siempre que podemos, hablamos, siempre le mando mensajes, siempre oramos el uno por el otro, por nuestras familias. La verdad, estoy muy agradecido a Dios por su amistad y por el cariño que ha perdurado y se ha mantenido. Ver que las cosas van bien me hace muy feliz”.

El hecho de que los tres mantengan un vínculo tan estrecho refuerza el sueño compartido de volver a coincidir en Flamengo, del que salieron en 2018. Paquetá fue el primero en concretar el retorno en enero de este año. Por su parte, ‘Vini’ se encuentra actualmente en proceso de renovación contractual con Real Madrid, lo que podría retrasar su eventual regreso al club brasileño.

El delantero brasileño entró desde el banco de suplentes y abrió el marcador en el Callao - Crédito: ESPN.

Zé Ricardo sobre la mejora de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

La racha goleadora de Felipe Vizeu ha coincidido con la llegada del técnico Zé Ricardo, quien no ha ocultado su satisfacción por la evolución del atacante. “Todo delantero necesita hacer gol siempre porque depositamos en los delanteros las posibilidades de hacer gol. He dirigido siete partidos en Cristal y Vizeu marcó su cuarto gol”, afirmó en una reciente conferencia de prensa.

Para el DT, el trabajo del artillero va más allá del área. “Claro que nos gustaría que hiciera más, pero siempre está ahí cuando lo necesitamos, trabaja duro, incluso con el gol, hizo un gran partido. Ayudó en la pelota parada, en la marca; entonces no es solo para Vizeu, sino para todos, seguir trabajando para alcanzar y mejorar su forma individual, y de esa forma, mejorar todos como equipo”, puntualizó.

El DT del cuadro 'celeste' analizó el empate ante los 'dorados' por el Torneo Apertura y lo que viene. (Video: INKA DIGITAL TV)

¿Felipe Vizeu se quedará en Sporting Cristal para el Torneo Clausura?

El futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal no está completamente definido, aunque su actualidad invita al optimismo. Gustavo Zevallos, director deportivo del club, manifestó su postura en Fútbol Como Cancha sobre la continuidad del brasileño: “Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden”.

Asimismo, dejó abierta la puerta a posibles refuerzos a mitad de año, pero subrayó que la prioridad inmediata es recuperar terreno en la Liga 1. “Si existe la posibilidad de contratar refuerzos a mitad de año, lo conversaremos con Zé Ricardo en su momento. Por ahora tenemos que recuperar el espacio que hemos perdido en la Liga 1”, indicó.

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