“Inadmisible”: oficiales en retiro de la FAP rechazan dichos de José Balcázar sobre compra de los F-16

Los oficiales y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea del Perú rechazan las declaraciones del presidente Balcázar sobre la compra de los F-16. (Infobae Perú)

Los oficiales, técnicos y suboficiales en retiro de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) calificaron de inadmisibles las declaraciones del presidente José María Balcázar sobre el proceso de compra de los aviones F-16, rechazando de manera contundente cualquier insinuación de irregularidad o motivación política en la adquisición.

En un pronunciamiento oficial, los militares en retiro sostienen que los señalamientos del mandatario “no se ajustan a los hechos” y afectan la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

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A través del documento titulado “Pronunciamiento N° 003-2026”, los miembros voluntarios de la Unión Fuerza Aérea expusieron su rechazo explícito a las recientes declaraciones del presidente, en las que Balcázar deslizó desconocimiento sobre el proceso de renovación de aeronaves. El comunicado fue dirigido a la ciudadanía con el objetivo de defender la transparencia y legalidad de la compra.

Fotografía de archivo, tomada el pasado 19 de febrero, del presidente interino de Perú, José María Balcázar, al atender a la prensa, en Lima (Perú). EFE/STR

El texto señala que el presidente Balcázar ha formulado declaraciones públicas que, según los firmantes, no corresponden a la realidad de los hechos.

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Consideran, además, inadmisible que el jefe de Estado pretenda “desconocer un proceso de alta relevancia para la Defensa Nacional”, alegando no haber sido informado oportunamente por sus ministros.

Argumentos y respaldo

El pronunciamiento de los oficiales en retiro enfatiza que la afirmación presidencial queda desvirtuada por los propios actos del mandatario peruano.

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Según el documento, Balcázar tenía pleno conocimiento del proceso, así como de la contratación y suscripción de los decretos supremos que avalaron la adquisición de los F-16. Específicamente, mencionan los Decretos Supremos N° 001-2026-DE del 05 de marzo de 2026 y N° 043-2026-EF del 17 de marzo de 2026, los cuales fueron aprobados en el mismo acto administrativo.

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Los integrantes de la Unión Fuerza Aérea advierten que desconocer ahora lo que en su momento autorizó “minaría indebidamente instancias legales y técnicas que garantizan la institucionalidad del Estado y la eficiencia en la gestión pública”.

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Por ello, recalcan que todas las decisiones adoptadas en el seno del Gabinete Ministerial y los procedimientos administrativos relacionados con la compra de los F-16 se desarrollaron bajo criterios técnicos y legales, con un seguimiento profesional y sin que existiera ninguna excusa sustentable para el desconocimiento alegado por el presidente.

Defensa del proceso

En el comunicado, los oficiales en retiro aseguran que la Fuerza Aérea del Perú llevó a cabo la evaluación y adquisición de los F-16 “con estricto apego a los principios de legalidad y transparencia”.

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Destacan que la decisión fue el resultado de una evaluación técnica, profesional y legal que incluyó la participación de todos los sectores competentes en defensa nacional.

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El pronunciamiento rechaza “cualquier insinuación de mala práctica administrativa o política” en el proceso de adquisición de los aviones de combate. Consideran que este tipo de afirmaciones no solo afectan la imagen de la Fuerza Aérea del Perú, sino que comprometen la institucionalidad de las decisiones de defensa nacional y la estabilidad de las Fuerzas Armadas.

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Impacto institucional

El documento concluye que las insinuaciones presidenciales abren la puerta a “la desinformación y la politización” de temas estratégicos para la seguridad nacional. Señalan que la defensa nacional nunca debe utilizarse como plataforma de cálculo político, ya que ello debilita la imagen internacional del país y la confianza en las decisiones adoptadas por las fuerzas armadas.

El pronunciamiento de los oficiales y suboficiales en retiro de la FAP representa una postura clara frente a los cuestionamientos de José María Balcázar, subrayando la importancia de mantener el respeto por los procedimientos institucionales y la transparencia en el manejo de temas de defensa nacional.

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