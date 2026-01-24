Perú

Selección preliminar de miembros de mesa 2026: ONPE eligió a ciudadanos con estos criterios

Este grupo servirá como base para el sorteo de miembros de mesa titulares y suplentes, quienes tendrán la responsabilidad de conducir la jornada electoral del 12 de abril de 2026

El sorteo se realizó en
El sorteo se realizó en la sede central del organismo electoral, con la participación de representantes del JNE y Reniec, y empleó criterios que priorizan nivel educativo, ausencia de discapacidad y falta de experiencia reciente como miembro de mesa - Créditos: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio un paso clave hacia los comicios de este año al seleccionar de forma preliminar, este viernes 23 de enero, a 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio que deberán instalarse en las elecciones generales 2026.

Este grupo servirá como base para el sorteo de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, previsto para el 29 de enero. Luego, estos últimos serán responsables de liderar la instalación, organización y cierre de las urnas durante la jornada electoral programada para el domingo 12 de abril de 2026.

Criterios para elección y exclusión

El sorteo se realizó en la sede principal del organismo electoral, con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El procedimiento utilizó herramientas informáticas y priorizó a personas con grado de instrucción, sin discapacidad y sin experiencia reciente como miembros de mesa.

La ONPE seleccionó de manera
La ONPE seleccionó de manera preliminar a 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio para las elecciones generales 2026 - Créditos: Andina.

El proceso está regulado por el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859) y forma parte del calendario establecido para los comicios generales. El objetivo es garantizar transparencia y equidad en la conformación de las mesas, etapa fundamental para el correcto desarrollo del sufragio.

De acuerdo con la normativa vigente, ciertas personas fueron excluidas de este proceso. Entre ellas se encuentran quienes tienen impedimentos legales, como candidatos, personeros, funcionarios del sistema electoral, autoridades políticas o representantes elegidos mediante voto popular.

También quedaron fuera los integrantes activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú con funciones electorales, miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú y personal del Ministerio Público encargado de prevenir e investigar delitos durante las elecciones.

Además, el organismo electoral exceptuó a los ciudadanos fallecidos, conforme a la relación que remite mensualmente el Reniec y que cubre el periodo posterior a la aprobación del padrón y hasta la fecha previa a la selección de los veinticinco aspirantes a miembros de mesa. Tampoco participaron quienes desempeñaron este rol como titulares o suplentes en al menos dos procesos electorales dentro de los últimos cinco años.

Fueron excluidos del proceso quienes
Fueron excluidos del proceso quienes presentan impedimentos legales, candidatos, autoridades, integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía con funciones electorales, bomberos y fiscales con tareas vinculadas al desarrollo de los comicios - Créditos: Andina.

Quienes resulten sorteados asumirán la máxima autoridad en su respectiva mesa de votación, encargándose de la apertura a las 7 y del cierre a las 17 horas. Su papel será esencial para garantizar la legalidad, la transparencia y el correcto desarrollo del escrutinio y el proceso en general.

El padrón habilitado para estos comicios asciende a 27.325.432 ciudadanos. En esta cita democrática se elegirá al presidente, vicepresidentes, senadores —tanto a escala nacional como regional—, diputados regionales y representantes ante el Parlamento Andino.

La ONPE recordó la importancia del compromiso cívico de quienes resulten seleccionados, ya que de su labor dependerá el desarrollo ordenado de los comicios y la confianza en los resultados.

En ese sentido, recalcó que el proceso de selección y el próximo sorteo representan pasos clave en la organización de uno de los eventos más relevantes del calendario político nacional.

