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Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima: “Hay jugadoras que quieren venir y ser titulares”

La jefa ‘blanquiazules’ se refirió a los casos puntuales de las dos últimas máxima anotadoras de la Liga Peruana de Vóley

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La jefa de Alianza Lima habló sobre la máxima anotadora de la última Liga Peruana de Vóley. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Cenaida Uribe ofreció una entrevista a Puro Vóley en la que abordó diversos temas, con énfasis en la incorporación de nuevos refuerzos. La dirigente de Alianza Lima se refirió a dos casos específicos con pasado reciente en la Liga Peruana de Vóley.

En primer lugar, Uribe respondió sobre Nicole Pérez, máxima anotadora del campeonato con Atlético Atenea. La dirigente de Alianza Lima fue clara al descartar la llegada de la jugadora argentina por cuestiones de experiencia y continuidad en su club.

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“No porque no me guste. ¿Quién no la va a querer ahora? Pero también notas que la experiencia de las jugadoras marca la diferencia. Ella está haciendo un buen trabajo, está ganando mucha experiencia en Atenea y veremos más adelante. Ahora sé que ha renovado con Atenea", afirmó.

La posibilidad de fichar a Nicole Pérez también se vio limitada por una decisión personal de la jugadora, quien busca mantener continuidad en el campo. “Hay muchas jugadoras que quieren venir a Alianza, pero con la condición de ser titulares. Yo no puedo garantizar eso. El entrenador hace el equipo, no yo”, agregó Uribe.

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Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Cenaida Uribe reveló si fichará a Nicole Pérez y Emily Zinger en Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

Caso Emily Zinger

Por otra parte, Cenaida Uribe se refirió a la posibilidad de que Emily Zinger, exjugadora de Regatas Lima y actualmente en la Primera División de España, regrese a la Liga Peruana de Vóley para incorporarse a Alianza Lima.

Uribe explicó que mantuvo comunicación con la opuesta estadounidense: “Hablé con ella un rato y después me pasó con la mánager. Luego, revisando números, Emily en España casi no ha jugado”.

La dirigente señaló que la falta de minutos y protagonismo en Europa fue determinante para descartar su fichaje: “Traes a una extranjera opuesta y tiene que ser un buen refuerzo, una líder en la cancha. Sentí que no era el momento. No ha jugado gran parte de la temporada en España. Ha estado en la banca y a veces ni siquiera en la lista. Dije: ‘No, no me puedo arriesgar’”.

Uribe también mencionó que, aunque Zinger tuvo un buen desempeño en la Liga Peruana de Vóley 2024/2025 con Regatas, su protagonismo estuvo condicionado por la gran cantidad de balones que recibía en el equipo: “Aquí en Regatas hizo un gran campeonato. Le llevaban doscientas pelotas, como a Nicole (Pérez). Te llegan doscientas y de esas vas a meter treinta. El porcentaje es bajo”.

Emily Zinger no solo fue contactada por Alianza Lima para la próxima temporada. Universitario de Deportes también mostró interés en repatriar a la estadounidense para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Fabrizio Acerbi explicó por qué no se concretó su llegada.

“Yo te puedo descartar la llegada de Emily. Con Emily nuestra intención fue traerla, tanto yo como Paco (Hervás) le hicimos un acercamiento, una propuesta y no tuvimos respuesta de ella. Insistimos, pero no sé, no tuvimos respuesta”, declaró en una entrevista con De Una.

Los refuerzos confirmados de Alianza Lima

Cenaida Uribe anunció que logró resolver las diferencias con Flavia Montes, lo que permitirá la incorporación de la central a Alianza Lima para la próxima temporada. La peruana, proveniente de Universidad San Martín, cumplirá su objetivo de jugar en el club ‘blanquiazul’ tras dos temporadas en su anterior equipo.

Uribe también confirmó la llegada de Allison Holland, destacada por su labor como bloqueadora en la Liga Peruana de Vóley, y de Cristina Cuba, armadora con amplia experiencia y reciente paso por Regatas Lima.

La gerenta de Alianza Lima dio a conocer la llegada de una nueva olímpica. Créditos: Puro Vóley / Youtube.

Además, la dirigente adelantó la incorporación de una nueva refuerzo internacional. La olímpica argentina Daniela Bulaich, procedente del Narconon Volley Melendugno de Italia, se sumará al plantel de Alianza Lima en la próxima campaña.

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