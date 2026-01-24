Perú

Elecciones 2026: Estas son las fechas claves para conocer si eres miembro de mesa y tu local de votación

La ONPE anunció la implementación de plataformas digitales para facilitar la consulta del local de votación y la designación de miembros de mesa

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se celebrarán el 12 de abril y marcarán una jornada decisiva en la vida política del país. En esta ocasión, se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino, en un contexto de alta expectativa ciudadana y nuevas reglas electorales.

El proceso electoral estará acompañado de innovaciones, como el regreso al sistema bicameral en el Congreso y la implementación de mecanismos para asegurar una mayor transparencia y eficiencia en la jornada de votación. Además, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha desplegado plataformas digitales para facilitar la participación de los ciudadanos, quienes podrán consultar su local de votación y conocer si han sido designados miembros de mesa.

Fechas clave para miembros de mesa y locales de votación

El sorteo para la designación de miembros de mesa se realizará el 29 de enero y el 11 de febrero de 2026. En este proceso, cerca de 842.000 ciudadanos serán seleccionados como titulares y suplentes. Cada mesa estará integrada por tres miembros titulares y seis suplentes, el doble de lo habitual, con el objetivo de asegurar la instalación de las mesas desde las 6:00 a. m. y garantizar que la jornada electoral inicie a las 7:00 a. m. y se desarrolle sin demoras para los electores.

Ayer, 23 de enero, la ONPE dio un paso clave hacia los comicio al seleccionar de forma preliminar, a 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio que deberán instalarse en las elecciones generales 2026. Este grupo servirá como base para el sorteo de los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, previsto para el 29 de enero.

Para quienes deseen consultar si han sido designados miembros de mesa o conocer su local de votación, la ONPE pondrá a disposición una plataforma de consulta en marzo de 2026.

¿Cuánto es el pago para miembros de mesa?

Los ciudadanos designados como miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 165 (equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria), mientras que quienes asuman la función en reemplazo durante la jornada recibirán S/ 275 (5% de una UIT).

La ONPE recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre el proceso electoral y posibles cambios en las fechas o procedimientos. La correcta instalación de las mesas y la consulta oportuna de la información son fundamentales para un proceso electoral ordenado y seguro.

¿Quiénes están exentos de ser elegidos miembros de mesa?

De acuerdo con la legislación electoral peruana, existen grupos de ciudadanos que están exentos de ser elegidos miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026. Entre los principales casos de exoneración se encuentran:

  • Autoridades y funcionarios: El presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, autoridades regionales y municipales, así como funcionarios de organismos electorales como la ONPE, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
  • Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional: Quienes estén en actividad.
  • Candidatos y personeros: Las personas que se postulan a cargos de elección popular y los personeros acreditados por organizaciones políticas.
  • Ciudadanos con discapacidad física o mental: Aquellos que, debido a su condición, no puedan cumplir con la función, debidamente acreditado.
  • Ciudadanos mayores de setenta años: No están obligados a ejercer el cargo.
  • Personas que residen en el extranjero: Cuando se encuentran domiciliadas fuera del país, según el padrón electoral.

