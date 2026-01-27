Elecciones 2026: Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa este jueves 29

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará el 29 de enero el sorteo público para elegir a los miembros de mesa de las elecciones generales 2026, programadas para el 12 de abril. El proceso tendrá lugar en 126 oficinas descentralizadas en todo el país, y definirá a los tres miembros titulares y otros seis suplentes.

Según Frank Paz, especialista de la ONPE, indicó en conversación con Canal N que “el sorteo es público y participan todos los involucrados dentro del proceso, así como ciudadanos de a pie. Estarán presentes la RENIEC, el Jurado Electoral Especial y un notario, quien dará fe de que los bolillos retirados del ánfora sean los que correspondan y se registren adecuadamente las identificaciones en los listados”, detalló.

¿Cómo se realizará el sorteo de miembros de mesa?

El sorteo consiste en ingresar 25 bolillos al ánfora y extraerlos uno a uno hasta completar los nueve que conformarán cada mesa: presidente, secretario, tercer miembro y seis suplentes, según precisó Paz. El procedimiento se realizará de manera simultánea en las oficinas descentralizadas de la ONPE.

“Contamos con 126 oficinas a nivel nacional y en cada una se efectuará el sorteo. Los resultados se publicarán en la localidad, dentro de la circunscripción de la ODP, y también estarán disponibles en nuestra página web”, puntualizó Paz a Canal N.

Los ciudadanos seleccionados serán informados de inmediato y tendrán tres días para presentar tachas en caso de que existan dudas sobre la idoneidad de los elegidos. De acuerdo con Paz, las tachas pueden presentarse si algún seleccionado es miembro activo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú o si ha sido miembro de mesa en comicios recientes. Este trámite requiere el envío de la documentación correspondiente y la gestión ante el Jurado Electoral Especial.

¿Qué funciones cumplirán los miembros de mesa?

El especialista subrayó la necesidad de contar con suplentes suficientes para asegurar la instalación temprana de las mesas. La ONPE incrementó el número de personas designadas en estos cargos para evitar retrasos habituales en la apertura de mesas durante los comicios.

Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán presentarse a partir de las seis de la mañana y permanecer hasta el cierre de la jornada a las cinco de la tarde.

En cuanto a incentivos y obligaciones, Paz informó que la ONPE entregará un refrigerio durante la jornada y una compensación económica de S/ 165 a quienes cumplan la función. Además, quienes participen tendrán la opción de un día de descanso remunerado, que podrán coordinar con su empleador de empresas privadas o públicas en los noventa días posteriores a la elección.

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable. Quienes no instalen la mesa recibirán una multa de S/ 275. Si un ciudadano no puede ejercer el cargo, podrá presentar una excusa o justificación. Paz explicó al medio televisivo que, desde la publicación definitiva, existe la posibilidad de excusarse, presentando pruebas como certificados médicos, fotografías o documentos que respalden la solicitud, hasta cinco días antes del día de la elección.

En casos de fuerza mayor, la justificación puede presentarse al día siguiente ante los jurados electorales especiales o el Jurado Nacional de Elecciones. Para formalizar la solicitud, es necesario abonar S/ 15,80 y adjuntar la documentación requerida. El resultado sobre la procedencia de la excusa se emite en un día.

Por responsabilidades familiares, como el cuidado de menores o adultos mayores, los jefes de oficina descentralizada pueden otorgar excusas o justificaciones tras analizar la documentación presentada. “Deben acudir a las oficinas descentralizadas y exponer el caso. Los jefes de ODP están habilitados para resolver las excusas o justificaciones que correspondan”, indicó Paz.