Rescatan dos hectáreas de zona intangible invadida en el Complejo Arqueológico Chan Chan

Se hallaron cercos improvisados con postes y alambres de púas, evidencia del intento de apropiación en una zona protegida por ley - Créditos: Mincul.

El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de La Libertad, logró recuperar cerca de dos hectáreas de terreno arqueológico que habían sido ocupadas de manera ilegal en el sector Pampas del Padre Aban, parte integrante del Complejo Arqueológico Chan Chan.

La acción se desarrolló en respuesta a la detección de instalaciones precarias que ponían en riesgo la integridad del área, reconocida por su valor histórico y declarada intangible por la legislación nacional.

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Durante la intervención, los especialistas constataron la presencia de postes y alambres de púas, utilizados para cercar parte del terreno. Esta situación evidenció un intento de apropiación indebida en una zona donde toda forma de ocupación o alteración está estrictamente prohibida.

El operativo permitió la identificación de una persona extranjera que realizaba labores de vigilancia, quien fue intervenida por las autoridades para esclarecer su vinculación con el caso.

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Autoridades identificaron a una persona extranjera vigilando el terreno, cuya presencia fue investigada para esclarecer su posible responsabilidad - Créditos: Mincul.

El sector afectado se ubica en las inmediaciones del Colegio Militar Ramón Castilla, donde se verificaron labores de delimitación no autorizadas con palos y materiales improvisados.

Tales acciones representaban una amenaza directa al patrimonio arqueológico de Chan Chan, considerado uno de los sitios más emblemáticos del norte peruano y protegido por normativas nacionales e internacionales.

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La recuperación del espacio fue posible gracias al trabajo conjunto de especialistas del Ministerio de Cultura y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes garantizaron el desarrollo seguro y ordenado de la diligencia. El operativo, realizado sin contratiempos, reafirma el compromiso institucional con la defensa del legado histórico.

Un aspecto destacado de la intervención fue la participación activa de los vecinos de las zonas colindantes, quienes se sumaron espontáneamente a las acciones de recuperación. Su respaldo reflejó una profunda conciencia ciudadana sobre la importancia de conservar el patrimonio y evitar actos que atenten contra la memoria colectiva.

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El Ministerio de Cultura recuperó cerca de dos hectáreas de terreno arqueológico en Pampas del Padre Aban, dentro del Complejo Chan Chan, tras detectar ocupación ilegal - Créditos Mincul.

La colaboración de la comunidad local no solo fortaleció la labor de las autoridades, sino que también evidenció la sensibilidad social ante las amenazas al patrimonio cultural.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad valoró la respuesta de los residentes y la calificó como un ejemplo de ciudadanía activa. Christian Arbaiza Mendoza, titular de la DDC, subrayó que la protección de los bienes arqueológicos es una tarea que requiere la suma de esfuerzos de la sociedad y el Estado.

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Además, recordó que estas iniciativas se articulan con otras acciones multisectoriales, como las jornadas de limpieza y conservación realizadas en la vía de Evitamiento, que buscan preservar los espacios históricos y sensibilizar a la población sobre su relevancia.

Ciudadela de Chan Chan

La ciudadela de Chan Chan, ubicada en la región La Libertad, es el mayor complejo arqueológico de adobe en América y uno de los sitios precolombinos más importantes del Perú.

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Ubicada en La Libertad, la antigua capital chimú destaca por sus murallas, plazas ceremoniales y relieves únicos, aunque enfrenta desafíos modernos como la urbanización y el clima (Créditos: Mincul)

Fundada por los gobernantes de la cultura Chimú alrededor del siglo IX, se extiende sobre 20 kilómetros cuadrados y destaca por sus impresionantes murallas, plazas ceremoniales y relieves decorativos que representan fauna marina y motivos geométricos. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1986, fue la capital política y administrativa del reino Chimú hasta la conquista inca.

Se caracteriza por su sofisticado sistema de canales de irrigación y una arquitectura adaptada al clima árido de la costa norte. Actualmente, el complejo enfrenta amenazas como la invasión urbana y el cambio climático, lo que ha motivado esfuerzos conjuntos de conservación y vigilancia por parte del Estado y la comunidad internacional para resguardar este legado histórico.

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