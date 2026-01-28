Elecciones 2026: Mañana jueves 29 se conocerán a los primeros miembros de mesa

Se elegirán a tres titulares y seis suplentes. (Foto: Andina)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevará a cabo este jueves 29 de enero el sorteo nacional de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026, un proceso que involucra a 92.766 mesas en todo el país.

Serán seleccionados tres titulares y seis suplentes por mesa, duplicando la cantidad de suplentes respecto a procesos anteriores. El objetivo es garantizar que las mesas se instalen desde las 6:00 a. m. y la votación inicie puntualmente a las 7:00 a. m.

Este sorteo se basa en una preselección desarrollada el pasado 23 de enero, donde se eligió a 25 ciudadanos por cada mesa. De acuerdo con la ONPE, se priorizó a personas con mayor grado de instrucción, sin discapacidad y sin experiencia previa como miembros de mesa.

El procedimiento, realizado en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), utilizó herramientas informáticas para asegurar transparencia.

En palabras de la entidad, la participación de los ciudadanos es esencial para que el proceso se desarrolle en orden y con la mayor eficiencia. La cifra total de personas sorteadas alcanzará los 842.000.

Quiénes pueden y quiénes no ser miembros de mesa

No todos los ciudadanos pueden integrar las mesas de sufragio. La legislación electoral peruana establece una serie de restricciones.

Quedan excluidos los candidatos, personeros, funcionarios de los organismos electorales, autoridades elegidas por voto popular, miembros en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y funcionarios del Ministerio Público vinculados a delitos electorales.

Tampoco podrán ser sorteados quienes hayan ejercido como miembros de mesa en dos o más procesos electorales en los últimos cinco años, ni los mayores de setenta años, ciudadanos con discapacidad debidamente acreditada o residentes en el extranjero.

La ONPE ha anunciado que en marzo habilitará una plataforma digital para que los ciudadanos puedan consultar si fueron seleccionados como miembros de mesa y conocer su local de votación.

Esta herramienta facilitará la organización y permitirá que los electores planifiquen su jornada con anticipación.

Compensación y multas

La función de miembro de mesa es una responsabilidad cívica, pero también cuenta con una compensación económica. Quienes sean seleccionados y cumplan con el cargo recibirán 165 soles, equivalentes al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Si la persona asume la función en reemplazo durante la jornada, el pago asciende a 275 soles (5% de una UIT). En cambio, quienes no asistan después de ser designados deberán afrontar una multa de 275 soles.

La correcta instalación de las mesas es fundamental para el desarrollo fluido de las Elecciones Generales 2026, en las que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados para votar y elegirán presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

De acuerdo con la cronología oficial, si ninguna fórmula presidencial obtiene mayoría absoluta, la segunda vuelta se realizará el 7 de junio. Además, este año contempla también las elecciones regionales y municipales previstas para el 4 de octubre.

La ONPE recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a sus canales oficiales para recibir información actualizada sobre el proceso y cualquier cambio en las fechas o procedimientos.