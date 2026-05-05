Mafias de brevetes trasladan operaciones al nuevo centro de trámites en Comas y ofrecen licencias “exprés”

Un reportaje con cámara oculta revela cómo las mafias de tramitadores se han instalado en el nuevo centro de emisión de licencias de conducir en Comas. Descubra cómo ofrecen paquetes completos para aprobar los exámenes médico, de reglas y de manejo por cientos de soles. Ocurre Ahora

El reciente traslado del centro de emisión de licencias de conducir a Comas ha generado un nuevo foco de actividad para las mafias de trámites, que ahora ofrecen brevete “exprés” a cambio de pagos que superan los 1.600soles. Según constató el programa Ocurre Ahora, a pesar del cambio de competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a la Municipalidad de Lima, los grupos dedicados a la corrupción continúan operando en las inmediaciones del ahora llamado también el ‘Nuevo Touring’.

La reubicación del centro de trámites no ha limitado la actividad de los tramitadores, quienes abordan a los usuarios desde su llegada al recinto. De acuerdo con el reportaje, un joven que portaba una sombrilla ofreció gestionar el examen médico por 120 soles, independientemente de los problemas de salud que pudiera presentar el solicitante.

PUBLICIDAD

La reubicación del centro de emisión no detuvo la actividad de quienes facilitan licencias sin exámenes reales, según constató un equipo periodístico que verificó ofertas directas y pagos en efectivo fuera del trámite regular| Ocurre Ahora

“[Lo que pasa es que yo no escucho por este oído]. Ah, tú quieres hablar. También sale, te podemos ayudar”, expresó uno de los intermediarios, sugiriendo que cualquier dificultad médica puede resolverse con un pago adicional.

En el interior de los locales, otros tramitadores ofrecen paquetes integrales que incluyen el examen médico, la preparación para el reglamento y la prueba de manejo. Estos paquetes garantizan la aprobación de los exámenes, incluso cuando el postulante no cumple los requisitos, y prometen la obtención del brevete en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

El funcionamiento de las mafias y la complicidad interna

El coronel Franklin Barreto, exjefe de Investigación de Accidentes de Tránsito, advirtió que el caos en el sistema de tránsito facilita la proliferación de estas mafias.

“Hay personas que están dentro de las organizaciones legales que se coluden con estas mafias”, mencionó.

PUBLICIDAD

Mafias de licencias operan en el nuevo centro de trámites en Comas y multiplican las ofertas exprés | ANDINA

La presencia de tramitadores en los alrededores y dentro de los locales es constante. En otro establecimiento, se ofreció al equipo periodístico modificar los datos del examen médico, asegurando que el trámite seguiría su curso normal.

El esquema de cobros es claro y directo: el usuario paga y los tramitadores gestionan todo el proceso, desde el examen médico hasta la entrega del brevete. “Solamente tú te sientas acá, esperas tu nombre. Te repito, nada de que te voy a llevar, porque acá me vas a esperar”, afirmó una de las intermediarias, que prometió resolver el trámite en menos de quince minutos.

PUBLICIDAD

La actuación de estos grupos se mantiene pese a las advertencias y operativos anunciados por las autoridades. El traslado del centro de trámites no ha logrado erradicar la corrupción, sino que ha motivado la adaptación de los actores ilegales a la nueva ubicación y dinámica administrativa.