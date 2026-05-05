A sus 17 años, Stiven Franco, vocalista de Armonía 10, emociona al regalar una casa a sus padres en Chepén

Stiven Franco cuenta con 17 años y sorprende al regalarle una casa a sus padres.

Con solo 17 años, Stiven Franco sorprendió a sus padres al regalarles una lujosa casa en Chepén (La Libertad), gesto que se convirtió en tendencia y fue celebrado en redes sociales. El joven cantante, actual vocalista de Armonía 10, realizó el anuncio tras cumplir apenas dos meses como integrante de la popular agrupación de cumbia peruana, consolidando su imagen como una de las voces más prometedoras del género.

Stiven Franco tomó la decisión de comprar una vivienda para sus progenitores como reconocimiento a su esfuerzo y con el objetivo de mejorar su calidad de vida. La entrega de la casa estuvo acompañada de un mensaje emotivo: “La verdad es que los quiero mucho, los respeto, los admiro, de verdad. Quiero que nos llevemos muy bien, que siempre haya una buena convivencia entre la familia”, manifestó el artista.

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El joven cantante, originario de Chepén, alcanzó notoriedad en el medio musical tras su paso por La Bella Luz, agrupación con la que debutó antes de incorporarse a Armonía 10. Su integración a la orquesta impulsó su carrera y le permitió cumplir en poco tiempo uno de sus mayores anhelos familiares. Usuarios en redes sociales celebraron la noticia y destacaron el ejemplo de gratitud del artista hacia sus padres.

Stiven Franco cumplió su sueño de comprarle una casa a sus padres. IG

La noticia también generó repercusión por la corta edad de Stiven Franco, quien en diversas entrevistas admitió que el éxito le llegó de forma inesperada. “Nunca, nunca, se repriman sus sentimientos. Háganlo saber a través de lo que más les gusta. El mío fue el canto y ahora lo estoy logrando”, declaró el cantante en diálogo con el comunicador Roquis Roland. La declaración fue recibida con elogios por parte de seguidores de la cumbia y jóvenes que ven en su trayectoria una inspiración para perseguir sus metas.

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Durante la conversación, el joven vocalista envió un mensaje especial a quienes buscan abrirse camino en la música: “Lucha por su sueño. Sean perseverantes ante todos los problemas que tengan. Siempre muestren lo que llevan dentro, siempre su talento. Muéstrenlo”, recomendó el artista.

La entrega de la casa en Chepén marcó un momento significativo para la familia de Stiven Franco, que ha acompañado su carrera desde los inicios. El entorno del cantante valoró el gesto como una retribución al esfuerzo y sacrificio realizado por sus padres durante años de formación y trabajo. El propio Stiven reconoció la importancia del apoyo familiar en su desarrollo artístico.

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Stiven Franco y su carrera en ascenso

A los 17 años, Stiven Franco alcanzó uno de sus mayores sueños al integrarse a Armonía 10, una de las orquestas más icónicas de la cumbia peruana. Tras su salida de La Bella Luz, agrupación en la que se dio a conocer en el ámbito local, el joven cantante fue presentado oficialmente el 18 de marzo como nuevo integrante de la formación piurana. El anuncio, realizado a través de las redes sociales de Armonía 10, incluyó un emotivo video junto a su padre, donde se destacó el esfuerzo y la perseverancia de Stiven para llegar a este momento.

Stiven Franco, exvocalista de La Bella Luz, realizó su emotivo debut con Armonía 10 interpretando 'Mi último Amor' de Paul Flores ante un público entusiasta. (Instagram / Armonía 10)

El propio Stiven había manifestado en varias oportunidades que su meta era sumarse a Armonía 10, un anhelo que motivó sus primeros pasos artísticos. “He decidido buscar nuevos retos y seguir avanzando en mi vida artística”, compartió en sus redes. Su llegada generó una ola de felicitaciones de seguidores y colegas, quienes valoraron su dedicación y la apuesta por nuevos desafíos.

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El 21 de marzo, Stiven Franco hizo su debut en una discoteca de Chiclayo, interpretando “Quise morir” y, como número central, “Mi último Amor”, tema emblemático de Paul Flores “Russo”, cuya muerte en 2025 marcó al grupo. La interpretación de Stiven fue celebrada tanto por el público presente como por los usuarios en redes, quienes lo alentaron a seguir creciendo y mantener vivo el legado musical de Armonía 10. Esta integración marca el inicio de una etapa llena de expectativas para la agrupación y para el joven talento.

Stiven Franco celebra su debut con Armonía 10 en un concierto multitudinario, interpretando el icónico tema ‘Mi último Amor’. (Instagram / Armonía 10)