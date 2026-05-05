Universitario vs Sport Boys: día, hora y canal TV del partidazo por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario visitará a Sport Boys por el Torneo Apertura 2026.

La fecha 14 presentará duelos atractivos, entre los que destaca el choque entre Universitario de Deportes y Sport Boys. Este partido genera expectativa, pues ambos equipos requieren sumar puntos esenciales para sus aspiraciones en el torneo.

El conjunto crema afrontará el encuentro con un desgaste adicional, ya que arribará tras su compromiso ante Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores 2026. Este contexto le añade dificultad al reto, obligando al equipo a gestionar el esfuerzo físico y mental para mantenerse competitivo en ambos frentes.

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Universitario vs Sport Boys: día y hora del duelo en el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys destaca como uno de los encuentros más esperados de la fecha 14 del Torneo Apertura 2026. Programado para el lunes 11 de mayo en el Estadio Nacional, este partido ha despertado gran interés entre los seguidores, que aguardan un enfrentamiento decisivo para las aspiraciones de ambos equipos.

Pensando en la audiencia internacional, la organización del campeonato ha establecido horarios diferenciados para facilitar la transmisión en varios países. El inicio está fijado para las 20:30 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la acción comenzará a las 21:30 horas, mientras que aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán sintonizar el encuentro a partir de las 22:30 horas.

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Cambio de estadio para el duelo entre Universitario de Deportes y Sport Boys. Crédito: Redes clubes.

Canal TV para ver Universitario vs Sport Boys por Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario y Sport Boys, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 en el Estadio Nacional, contará con transmisión exclusiva de L1 Max. Este canal, encargado de difundir todos los partidos de la jornada, está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que permite a los aficionados de cualquier región seguir el encuentro sin restricciones.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play brinda la posibilidad de ver el partido en vivo desde dispositivos conectados a internet. Esta alternativa facilita el acceso tanto en teléfonos móviles, tabletas como computadoras, adaptándose a diferentes estilos de vida y ubicaciones.

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Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial del duelo. Los lectores encontrarán información previa, actualizaciones minuto a minuto, detalle de goles, jugadas clave y declaraciones de protagonistas, asegurando un seguimiento integral para aquellos que desean conocer todos los detalles del campeonato nacional.

Así llegan Universitario y Sport Boys al partido

Universitario de Deportes buscará mantener los buenos resultados en el Torneo Apertura 2026 tras la goleada por 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo. Sin embargo, primer tendrá que mentalizarse en el choque decisivo con Coquimbo Unido en Chile por la Copa Libertadores 2026, donde buscará asegurar su clasificación a los octavos de final.

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Al mando de ‘Coco’ Araujo, la ‘U’ se centra en la tabla acumulada luego de posicionarse en el cuarto lugar con 24 puntos, está a ocho unidades del líder Alianza Lima. Se encuentra en una situación complicada en la lucha por el campeonato de la Liga 1, por ello el objetivo es el Clausura.

El cuadro 'crema' goleó 4-1 en la ciudad de Trujillo por la jornada 13 - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Sport Boys está en la obligación de quedarse con el triunfo en su condición de local para salir del fondo de la tabla de posiciones: marcha en el décimo quinto lugar con 12 puntos. Y la presión es más intensa debido a la derrota por 3-2 con FC de Cajamarca.

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Precios de entradas

Todavía quedan boletos para el gran duelo que se jugará en el estadio Nacional, los hinchas podrán adquirir sus tickets a través del portal Ticketmaster.

- Sur: S/. 40 soles

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- Norte: S/. 40 soles

- Oriente: S/. 80 soles

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- Occidente: S/. 120 soles

- Palco: S/. 180 soles

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Precios y dónde comprar entradas para el Sport Boys vs Universitario. Crédito: X Sport Boys.