Perú

Sentenciado por extorsión es asesinado en el penal de Juliaca por un impacto de bala, informa el INPE

El asesino fue identificado como Luis Oliver Pairazaman Alcántara y confesó su participación en el crimen y las autoridades penitenciarias encontraron un arma en su poder

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INPE reportó la muerte de un interno en penal de Juliaca: Estaba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión.
INPE reportó la muerte de un interno en penal de Juliaca: Estaba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión.

Un interno del penal de Juliaca falleció en el pabellón 5 del centro penitenciario de la región Puno, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en un comunicado difundidoi esta mañana.

Según el documento oficial, el hecho se produjo el día lunes 4 de mayo alrededor de las 2:30 p.m., y fue protagonizado por un recluso identificado como Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien tenía en su poder un arma de fuego y admitió ser responsable del asesinato del interno César Velásquez Montoya.

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El comunicado del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que la víctima cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos como lavado de activos y extorsión; mientras que el autor confeso del asesinato tiene una sentencia de 12 años por robo agravado y extorsión agravada.

La Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Provincial de San Román - Juliaca fueron informados para iniciar las indagaciones correspondientes. Simultáneamente, el INPE abrió sumarios administrativos para determinar eventuales responsabilidades.

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INPE reportó la muerte de un interno en penal de Juliaca: Estaba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión.
INPE reportó la muerte de un interno en penal de Juliaca: Estaba recluido por los delitos de lavado de activos y extorsión.

El mismo lunes, durante un operativo de vigilancia en la cárcel, las autoridades detectaron una alteración del orden e intervinieron de inmediato. En el procedimiento, personal de seguridad localizó a César Velásquez Montoya con heridas de gravedad.

El parte oficial señala que “se ubicó al interno César Velásquez Montoya con heridas de gravedad, aparentemente por impacto de arma de fuego”, informó el INPE en comunicado oficial. Tras la asistencia médica, el diagnóstico fue definitivo: el médico del establecimiento penitenciario confirmó la ausencia de signos vitales. Después del hallazgo, se dispuso la revisión de todos los internos del pabellón y una requisa integral para resguardar la seguridad en el recinto.

Asesino confesó el crimen

El registro personal permitió identificar un arma de fuego en posesión de Luis Oliver Pairazaman Alcántara, quien reconoció su participación indicando que había causado la muerte de Velásquez Montoya.

El interno César Velásquez Montoya, alias "Chino Malaco", fue asesinado al interior del establecimiento penitenciario de Juliaca, donde purgaba una condena de 25 años de cárcel.
El interno César Velásquez Montoya, alias "Chino Malaco", fue asesinado al interior del establecimiento penitenciario de Juliaca, donde purgaba una condena de 25 años de cárcel.

Como primera medida, se evalúa el traslado de Pairazaman Alcántara a una cárcel de mayor seguridad, de acuerdo con el protocolo vigente para internos de alta peligrosidad. Además, el INPE precisó que “se viene evaluando el probable traslado del interno Pairazaman Alcántara a un establecimiento penitenciario de mayor nivel y medidas de seguridad, conforme a los protocolos vigentes”, con el fin de reducir el riesgo de reincidencia y controlar a los reclusos más peligrosos.

Ambos involucrados tenían antecedentes penales y sentencias de larga duración; Velásquez Montoya, por lavado de activos y extorsión, y Pairazaman Alcántara, por robo agravado y extorsión agravada, con veinticinco y doce años de pena privativa de libertad. En respuesta al hecho, el INPE reiteró el inicio de investigaciones para determinar responsabilidades, junto con la colaboración plena del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

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