Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

Cuándo cobraré los S/120 por ser miembro de mesa de la ONPE. Foto: Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará este viernes 23 de enero el proceso de selección preliminar de ciudadanos que podrán ser elegibles para ser miembros de mesa en las próximas Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril de 2026.

En esta primera etapa, la ONPE seleccionará a 25 personas por cada mesa de votación habilitada en el país. Quienes sean elegidas quedarán habilitadas para el sorteo público del 29 de enero, donde se definirá quiénes serán los miembros titulares y suplentes para cada mesa que se instale al inicio de la jornada electoral.

Durante el sorteo público se designarán nueve integrantes por mesa: tres como miembros titulares y seis como miembros suplentes. Solo los titulares ejercerán la función durante la jornada electoral.

De acuerdo con el plan operativo electoral de la ONPE, en los próximos comicios habrá 91.613 mesas de sufragio en todo el territorio peruano. La selección preliminar sumará más de 2,2 millones de ciudadanos que participarán en el sorteo final.

La selección considera criterios como tener mayor grado de instrucción, no haber sido miembro de mesa en elecciones anteriores y contar con una edad inferior a 65 años. Estas reglas buscan promover la participación y reducir el ausentismo.

Personas adultas mayores, ciudadanos con alguna discapacidad y quienes presentan menor grado de instrucción tienen menos posibilidades de ser seleccionados en la etapa preliminar. Esta medida busca optimizar la operatividad de las mesas y priorizar la seguridad de los grupos vulnerables.

A quienes cumplan la función de miembros de mesa se les otorgará una retribución económica correspondiente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, actualmente 165 soles. En cambio, quienes resulten sorteados y no cumplan con el cargo deberán asumir una sanción económica del 5% de la misma unidad, es decir, 275 soles.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Quiénes pueden salir sorteados?

Todo ciudadano inscrito en el padrón electoral puede ser seleccionado, excepto quienes tengan impedimentos legales, como funcionarios de organismos electorales, candidatos, autoridades políticas en funciones, miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y personas con discapacidad certificada, entre otros casos previstos por la ley.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa y cómo es la capacitación?

Para facilitar la consulta, la ONPE habilita una plataforma digital donde cada elector podrá verificar si ha sido designado como miembro de mesa. Solo será necesario ingresar el número de DNI en el portal oficial de la ONPE, que también informará sobre el local de votación y ofrecerá simuladores de votación, actualizaciones normativas y resultados en tiempo real.

La preparación para los miembros de mesa es obligatoria y se ha ampliado de 30 a 45 días, con capacitaciones tanto presenciales como virtuales a través de la plataforma “ONPE Educa”. Esta medida responde a la ampliación de funciones y busca asegurar que todos los seleccionados estén debidamente preparados para garantizar la legalidad y transparencia de los comicios. La capacitación incluirá instrucciones sobre la instalación de la mesa, atención a los votantes, llenado de actas y manejo de posibles incidentes.