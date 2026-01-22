Perú

Elecciones 2026: ONPE hará mañana viernes 23 de enero una selección previa para elegir miembros de mesa

En esta primera etapa, la ONPE seleccionará a 25 personas por cada mesa de votación habilitada en el país. El sorteo oficial se hará el 29 de enero

Guardar
Cuándo cobraré los S/120 por
Cuándo cobraré los S/120 por ser miembro de mesa de la ONPE. Foto: Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará este viernes 23 de enero el proceso de selección preliminar de ciudadanos que podrán ser elegibles para ser miembros de mesa en las próximas Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril de 2026.

En esta primera etapa, la ONPE seleccionará a 25 personas por cada mesa de votación habilitada en el país. Quienes sean elegidas quedarán habilitadas para el sorteo público del 29 de enero, donde se definirá quiénes serán los miembros titulares y suplentes para cada mesa que se instale al inicio de la jornada electoral.

Durante el sorteo público se designarán nueve integrantes por mesa: tres como miembros titulares y seis como miembros suplentes. Solo los titulares ejercerán la función durante la jornada electoral.

En esta primera etapa, la
En esta primera etapa, la ONPE seleccionará a 25 personas por cada mesa de votación habilitada en el país. El sorteo oficial se hará el 29 de enero

De acuerdo con el plan operativo electoral de la ONPE, en los próximos comicios habrá 91.613 mesas de sufragio en todo el territorio peruano. La selección preliminar sumará más de 2,2 millones de ciudadanos que participarán en el sorteo final.

La selección considera criterios como tener mayor grado de instrucción, no haber sido miembro de mesa en elecciones anteriores y contar con una edad inferior a 65 años. Estas reglas buscan promover la participación y reducir el ausentismo.

Personas adultas mayores, ciudadanos con alguna discapacidad y quienes presentan menor grado de instrucción tienen menos posibilidades de ser seleccionados en la etapa preliminar. Esta medida busca optimizar la operatividad de las mesas y priorizar la seguridad de los grupos vulnerables.

A quienes cumplan la función de miembros de mesa se les otorgará una retribución económica correspondiente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria vigente, actualmente 165 soles. En cambio, quienes resulten sorteados y no cumplan con el cargo deberán asumir una sanción económica del 5% de la misma unidad, es decir, 275 soles.

JNE fija multas para quienes
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Quiénes pueden salir sorteados?

Todo ciudadano inscrito en el padrón electoral puede ser seleccionado, excepto quienes tengan impedimentos legales, como funcionarios de organismos electorales, candidatos, autoridades políticas en funciones, miembros de las Fuerzas Armadas en actividad y personas con discapacidad certificada, entre otros casos previstos por la ley.

able”

¿Cómo saber si soy miembro de mesa y cómo es la capacitación?

Para facilitar la consulta, la ONPE habilita una plataforma digital donde cada elector podrá verificar si ha sido designado como miembro de mesa. Solo será necesario ingresar el número de DNI en el portal oficial de la ONPE, que también informará sobre el local de votación y ofrecerá simuladores de votación, actualizaciones normativas y resultados en tiempo real.

La preparación para los miembros de mesa es obligatoria y se ha ampliado de 30 a 45 días, con capacitaciones tanto presenciales como virtuales a través de la plataforma “ONPE Educa”. Esta medida responde a la ampliación de funciones y busca asegurar que todos los seleccionados estén debidamente preparados para garantizar la legalidad y transparencia de los comicios. La capacitación incluirá instrucciones sobre la instalación de la mesa, atención a los votantes, llenado de actas y manejo de posibles incidentes.

Temas Relacionados

ONPEElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-politica

Más Noticias

“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

El cuadro victoriano confirmó que separó del plantel a los tres futbolistas tras la grave acusación contra una joven argentina durante la gira en Uruguay

“Separados indefinidamente”, la firme postura

Eddie Fleischman reveló la reacción de Pablo Guede tras denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco

El entrenador se pronunció en la interna del cuadro ‘blanquiazul’ luego de conocer que sus jugadores fueron denunciados en Argentina por joven de 22 años

Eddie Fleischman reveló la reacción

Metropolitano llegará a las playas de Ancón para el verano 2026: ¿Desde cuándo inicia su recorrido?

David Hernández, presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció que el servicio estará disponible toda la época de verano

Metropolitano llegará a las playas

¿Quién es César BK, el cantante que acusó de agresión al novio de Leslie Shaw?

El cantante peruano denunció públicamente una agresión física y amenazas por parte de la intérprete y su pareja, mientras consolida su carrera musical en México y suma reconocimientos internacionales

¿Quién es César BK, el

Precio del oro subió a US$ 4.626,6 por onza troy: La razón del aumento, según el BCRP

Un nuevo gran avance del oro y el precio de otros metales en la última semana. El Banco Central de Reserva da los detalles de qué movió el valor

Precio del oro subió a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

La llamada desesperada a Alberto

La llamada desesperada a Alberto Otárola: José Jerí lo contactó para pedirle ayuda en medio del escándalo del “Chifagate”

José Jerí presenta hoy las cifras sobre homicidios y sicariatos durante su gobierno

Presidente de la Comisión de Fiscalización afirma que José Jerí no dio explicaciones claras por reuniones con empresarios chinos

Filtraciones ponen en jaque a José Jerí: hay al menos 19 videos de reuniones con Zhihua Yang en poder de terceros

Walter Lozano queda fuera de las Elecciones: JEE declara improcedente candidatura de ‘Bica’ al Senado

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es César BK, el

¿Quién es César BK, el cantante que acusó de agresión al novio de Leslie Shaw?

BTS en Perú: Clonan la página de Weverse para estafar con entradas a los conciertos y Big Hit emite comunicado

Emanuel Soriano y el respeto por su vida privada: “Es lo que suelen ver de una figura pública, no su trabajo”

Laura Huarcayo y su historia en la TV: ¿cuántos años de carrera tiene y por qué se alejó de la pantalla durante casi 10 años?

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

DEPORTES

“Separados indefinidamente”, la firme postura

“Separados indefinidamente”, la firme postura de Alianza Lima sobre la denuncia por abuso sexual contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Pedro García explotó por la denuncia de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco: “Alianza tiene que defender su escudo”

Agustín Álvarez admite contactos con Alianza Lima y se ilusiona con Matute: “Ojalá que se pueda cerrar en estas próximas horas”

Nicole Abreu, figura de Kazoku, deja atrás los problemas con su DT y se enfoca en la permanencia en la Liga Peruana de Vóley

Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV