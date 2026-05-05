Perú

Canasta básica aumentó a S/260 en Perú y acumula alza de 36% en los últimos cinco años

Datos del INEI. A pesar de esto, el aumento en 2025 fue el menor en los últimos años, solo de cuatro soles más

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Pobreza seguirá creciendo en el Perú tras recesión.
Pobreza paro de crecer, pero aún no llega a niveles prepandemia. Perú es uno de los cuatro países que no lo logra. - Crédito Difusión

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) finalmente reveló las cifras de pobreza monetaria del 2025. Como se recuerda, el 2022 y 2023 marcaron un hito en Perú, cuando, luego de la pandemia y al haber bajado la pobrez en 2021, la pobreza volvió a subir.

Este indicador llegó hasta el 29%, para bajar en 2024 y ahora nuevamente en 2025. Las cifras actuales revelan que, en el 2025, el 25,7% son considerados pobres, según el último informe del INEI. Se toman como pobres monetarios a las “personas que viven en hogares queno pueden cubrir el costo de la canasta básica de consumo (alimento y no alimentos)”.

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Así, la pobreza extrema, que también bajó, ahora se define con una canasta básica más cara de S/260, un aumento de 1,8% con respecto al año anterior. Sin embargo, desde la pandemia, este aumento finalmente es de S/69, un alza de 36%.

vendedor de verduras en el mercado
El costo de la canasta básica subió. Ahora los peruanos deben pagar S/4 más costear los alimentos necesarios para vivir. En Lima Metropolitana, este monto es aún mayor. - Crédito Andina

La canasta básica y línea de pobreza

“Cada año se actualiza el valor de la canasta alimentaria, que es valorizada con los precios medianos de los 110 productos que la conforman de acuerdo con el año evaluado. Estos precios se obtienen para la población de referencia, por dominios geográficos de la Encuesta Nacional de Hogares, verificándose la robustez mediante pruebas estadísticas”, revela el INEI.

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Así, para el período 2016- 2025, para el año 2025, el valor de esta línea es de S/260 mensuales por cada persona que integra un hogar, es decir, es el valor de los alimentos de una canasta básica socialmente aceptada, necesaria para cubrir un mínimo de requerimientos de energía.

“Entre los años 2024 y 2025, la línea de pobreza extrema se incrementó en 1,8% pasando de S/256 a S/260; mientras que, respecto del año 2019 (prepandemia) la línea de pobreza extrema se incrementó en 38,9% (de S/187 a S/260″, agrega el INEI.

Cobrador en combi en medio del tráfico
Los precios en el transporte público subieron en, al menos, S/0,50. El alza impacta en la canasta básica familiar. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

Asimismo, para el INEI, al analizar la evolución de la línea de pobreza extrema según el área de residencia, se observa que, entre el año 2024 y el 2025, esta registró un incremento de 1,8% en el área urbana y de 1,2% en el área rural. No obstante, respecto al año 2019, el aumento acumulado fue ligeramente mayor en el área rural (38,4%) en comparación con el área urbana (38,2%).

Canasta básica por región

A nivel de región natural, la línea de pobreza extrema es mayor en la Costa alcanzando los S/281, seguida por la Selva con S/239 y la Sierra con S/230, siendo esta última S/51 menos que en la Costa.

“Según región natural, comparando los años 2024 y 2025 se observa un incremento de la línea de pobreza extrema en la Costa con el 1,9%, seguido de la Selva con el 1,8% y Sierra con 1,4%. Respecto al año 2019, la Costa presentó un incremento de 39,2%, seguido de la Selva con 38,6% y la Sierra se incrementó en 37,5%”, acota el informe.

La pobreza monetaria habría caído 1,5% en 2023 según IPE y Macroconsult

Así subió la canasta básica

La línea de pobreza, también el indicador de la canasta básica, ha subido así en Perú:

  • La canasta básica en 2025 aumentó en 1,8 % a S/260
  • En 2024 era de S/256, un aumento en 1,9 %
  • En 2023 era de S/251, un aumento de 11 %
  • En 2022 fue de S/226, aumentó en 12,4 %
  • En 2021 fue de S/201, aumentó en 5,3 %
  • En 2020 fue de S/191, aumentó en 2,0 %
  • En 2019 fue de S/187, aumentó en 2,2 %.

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