Esposa de Pedro Aquino anuncia separación y responde a la otra mujer tras infidelidad: “Merecemos dignidad”

Mientras en redes sociales se mostraba como un esposo y padre ejemplar, Pedro Aquino mantenía conversaciones y encuentros secretos con otra mujer. Conoce todos los detalles de la infidelidad del seleccionado nacional que lo pone nuevamente en un escándalo. ATV/ Magaly TV La Firme.

La relación entre Pedro Aquino, mediocampista de Alianza Lima, y su esposa Katherine Fernández quedó expuesta públicamente tras la emisión de un ampay en el programa de espectáculos Magaly TV La Firme. La noche del 4 de abril, el espacio televisivo difundió imágenes que mostraban al jugador entrando a la vivienda de Raiza Martínez, una mujer con la que habría mantenido un encuentro íntimo el 28 de abril. Además de las grabaciones, el programa presentó conversaciones privadas que confirmaban la cita entre ambos.

Ante la difusión de estas pruebas, la reacción de Katherine Fernández no se hizo esperar. La mañana del 5 de abril, la esposa del futbolista compartió un comunicado a través de sus historias de Instagram donde expresó su decisión.

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“En relación con los hechos recientemente difundidos en un programa de televisión respecto a la conducta de mi cónyuge, comunico haber tomado la decisión de separarme, en resguardo del bienestar de mi familia y del mío propio”. En ese mensaje, remarcó que su prioridad es protegerse a sí misma y a sus hijos ante la situación.

Tras un reciente ampay, Katherine Fernández, esposa de Pedro Aquino, emitió un comunicado en redes sociales confirmando su separación del futbolista por el bienestar familiar.

Fernández pidió respeto y privacidad para afrontar este proceso en el ámbito familiar. Destacó que no brindará más declaraciones sobre lo ocurrido y solicitó comprensión a quienes siguen el caso.

“Dicha situación, de profundo impacto personal, será abordada en el ámbito privado, con la reserva y discreción que corresponde. En ese sentido, agradezco su comprensión y solicito que se respete el contenido del presente comunicado y el proceso por el que estamos atravesando”, sostuvo.

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La publicación también incluyó una reflexión dirigida a Raiza Martínez, la mujer involucrada en el escándalo, quien, según lo expuesto, tenía conocimiento del estado civil de Aquino. Katherine Fernández lamentó que existan personas dispuestas a involucrarse con hombres comprometidos y llamó a las mujeres a valorarse y no permitir situaciones que puedan afectar su dignidad.

“Y a las mujeres que, sabiendo que se involucraron con un hombre casado eligiendo ese camino: de verdad creo que merecemos más. Merecemos valorarnos, hacernos respetar y no prestarnos a situaciones que nos quitan dignidad. Como mujer, me duele ver caer en ese hoyo, porque juntas valemos mucho más”, concluyó.

Katherine Aponte, esposa de Pedro Aquino, confirmó su separación del futbolista tras un "ampay", priorizando su bienestar y el de su familia.

El anuncio de la separación se dio luego de varios años de relación y de haber formado una familia con el futbolista, quien recientemente le dedicó un homenaje público por su cumpleaños. La decisión de Fernández, comunicada de manera directa y sin rodeos, marcó un punto final en la historia sentimental con el jugador de Alianza Lima.

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Pedro Aquino mantiene el silencio y cierra sus redes sociales

Tras la difusión de las imágenes y las conversaciones, Pedro Aquino optó por restringir la interacción en sus plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram, desactivó los comentarios en todas sus publicaciones, impidiendo que seguidores y usuarios puedan dejar mensajes en sus fotografías.

A pesar de la restricción, el perfil del futbolista aún conserva imágenes familiares y registros junto a Katherine Fernández, evidenciando momentos recientes en los que celebraron fechas especiales.

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El futbolista Pedro Aquino y su esposa aparecen juntos en una foto de celebración, evidenciando la drástica decisión de limitar los comentarios en redes sociales tras el reciente ampay.

Hasta el momento, Pedro Aquino no ha emitido ningún pronunciamiento público sobre la situación ni sobre la decisión de su esposa de terminar la relación.

La expectativa en torno a su reacción persiste, ya que el futbolista ha decidido mantenerse en silencio y no ofrecer declaraciones en medio de la polémica generada por el ampay y el comunicado de Fernández. La ausencia de respuesta del deportista ha sido notoria en el ambiente deportivo y mediático, donde las repercusiones del caso continúan generando comentarios y especulaciones.

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