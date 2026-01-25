Perú

Elecciones 2026: la ONPE elegirá el 29 de enero a miembros de mesa, pero estas personas quedarán exoneradas

Un universo numeroso de ciudadanos fue preseleccionado para el procedimiento, que definirá quiénes asumirán funciones clave en las mesas de sufragio el domingo 12 de abril

La ONPE realizará el sorteo
La ONPE realizará el sorteo de miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 el próximo 29 de enero, paso clave en la organización electoral. (EFE/Paolo Aguilar)

Este jueves 29 de enero, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) definirá, mediante sorteo, a los ciudadanos que asumirán el rol de miembros de mesa titulares y suplentes en las Elecciones Generales 2026, un paso clave en la organización de los comicios previstos para el domingo 12 de abril.

La selección, de acuerdo a lo informado por el organismo electoral peruano, se basa en criterios específicos y contempla una serie de exoneraciones que determinarán quiénes quedarán fuera del proceso.

Según informó la ONPE, la etapa inicial de selección tuvo lugar el pasado viernes 23 de enero en la sede central del organismo. Allí se seleccionaron 25 ciudadanos por cada una de las 91 613 mesas de sufragio habilitadas para la jornada electoral, quienes conforman el universo de candidatos elegibles para el sorteo oficial. De este grupo, el jueves 29 se elegirá a los titulares y suplentes que asumirán el cargo en cada mesa.

El sorteo seleccionará nueve personas
El sorteo seleccionará nueve personas por cada una de las 91,613 mesas de sufragio, de las cuales tres serán titulares y seis suplentes. (Andina)

El procedimiento se realizó mediante sistemas informáticos con la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo que, según la ONPE, garantiza la transparencia del proceso.

El criterio principal de selección priorizó a personas con mayor grado de instrucción, sin discapacidad y que no hayan ocupado previamente la función de miembros de mesa, tal como lo dispone el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859).

Exoneraciones y restricciones

No todos los ciudadanos forman parte del sorteo. La normativa electoral vigente establece una lista de impedimentos que excluyen a ciertos grupos. De acuerdo con información oficial recogida por la ONPE, no pueden ser miembros de mesa quienes sean candidatos, personeros, autoridades políticas elegidas por voto popular o funcionarios del sistema electoral.

La normativa electoral excluye como
La normativa electoral excluye como miembros de mesa a candidatos, personeros, autoridades elegidas, funcionarios electorales y personal de Fuerzas Armadas y Policía.

El organismo detalló que también quedan exentos los integrantes en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú vinculados a tareas electorales, así como los miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Además, no estarán dentro del sorteo los funcionarios del Ministerio Público que cumplen funciones relacionadas con la prevención e investigación de delitos electorales el día de la votación.

Otra exclusión importante es la de quienes hayan sido miembros de mesa en dos o más procesos electorales en los últimos cinco años, tanto titulares como suplentes.

Esta medida busca repartir la responsabilidad entre más ciudadanos, ampliando la participación cívica. Además, se eliminó del padrón a personas fallecidas reportadas por el Reniec después de la aprobación del listado electoral y hasta la fecha previa a la selección.

Quedan exceptuados del sorteo quienes
Quedan exceptuados del sorteo quienes hayan sido miembros de mesa en dos o más elecciones en los últimos cinco años para promover una participación más amplia. (Andina)

La ONPE indicó que el proceso también otorga menor probabilidad de selección a adultos mayores, personas con discapacidad y ciudadanos con menor nivel educativo en la etapa preliminar.

Designación final

El sorteo del 29 de enero determinará a nueve personas por cada mesa de sufragio, de las cuales tres serán titulares y seis suplentes. Solo los titulares cumplirán funciones durante la jornada electoral del 12 de abril.

El día de la votación, los miembros de mesa tendrán la responsabilidad de instalar la mesa desde las 7:00 a. m., coordinar el desarrollo del sufragio y realizar el conteo de votos, constituyéndose en la máxima autoridad electoral en cada mesa. El correcto inicio de las operaciones y el desarrollo regular del proceso dependen de su puntualidad y desempeño.

JNE fija multas para quienes
JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La ONPE informó que quienes sean seleccionados y ejerzan la función de miembros de mesa recibirán una compensación de S/ 165, equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Por el contrario, quienes no cumplan con este deber serán sancionados con una multa de S/ 275, equivalente al 5% de una UIT.

Logística y magnitud

Las Elecciones 2026 en Perú contemplan la instalación de unas 92 766 mesas de sufragio, lo que implica que más de 2,3 millones de ciudadanos participarán en el sorteo nacional. El padrón electoral habilitado para esta contienda suma 27 350 306 peruanos.

En este proceso se elegirá al Presidente de la República, vicepresidentes, senadores nacionales y regionales, diputados regionales y representantes ante el Parlamento Andino. El inicio del sorteo de miembros de mesa representa un hito en la preparación logística y organizativa del sistema electoral peruano.

