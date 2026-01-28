Perú

Una de cada cinco frutas vendidas por Perú al mundo en 2025 fue un arándano: el país habría exportado más de 370.000 toneladas

Las exportaciones de arándanos superarán los US$ 2.500 millones en 2025, devolviendo a la fruta el primer lugar entre los productos agrarios no tradicionales tras el breve dominio del cacao y el café

La industria peruana de arándanos
La industria peruana de arándanos proyecta exportar 370.000 toneladas en 2025 con ingresos estimados en USD 2.500 millones, según MIDAGRI.

El Perú mantiene su posición como el principal productor y exportador mundial de arándanos frescos, con proyecciones para 2025 que estiman un volumen de 370.000 toneladas exportadas y un valor de US$ 2.500 millones al cierre del año, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Entre enero y noviembre de 2025, las ventas al exterior de arándanos ya superaron los US$ 2.216 millones, lo que representa el 19,1% del valor total de las exportaciones agrarias no tradicionales del país en ese periodo.

La industria peruana de arándanos proyecta exportaciones récord para 2025

El resultado coloca al arándano como la fruta líder en el portafolio exportador peruano, superando a otros productos como uvas, paltas, mangos y cacao.

En términos relativos, una de cada cinco exportaciones agrarias no tradicionales que Perú vendió al mundo en 2025 correspondió a arándanos, lo que evidencia el peso estratégico de este cultivo en la economía agroexportadora nacional.

Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones peruanas de arándanos generaron USD 2.216 millones, representando el 19,1% del valor agrario no tradicional. REUTERS/Angela Ponce

El éxito de la industria del arándano en Perú responde a varios factores: condiciones climáticas favorables en regiones como La Libertad, Lambayeque e Ica, innovación genética en nuevas variedades, infraestructura agrícola moderna y una estrategia de diversificación de mercados.

Además, la estacionalidad de la producción nacional permite a Perú cubrir vacíos de oferta internacional, especialmente entre septiembre y noviembre, meses de mayor demanda global.

El sector arandanero peruano prevé ventas por USD 2.500 millones en 2025

Estados Unidos se mantiene como el principal destino, absorbiendo el 46,6% del volumen exportado. Le siguen Holanda, China, Inglaterra, Hong Kong, España y Taiwán, que han incrementado su demanda por la fruta peruana.

La expansión a estos mercados ha sido posible gracias a la vigencia de acuerdos de libre comercio, que reducen aranceles y agilizan los trámites fitosanitarios.

El éxito de la exportación de arándanos en Perú se sustenta en condiciones climáticas óptimas de regiones como La Libertad, Lambayeque e Ica. REUTERS/Angela Ponce

El crecimiento de la industria del arándano en el país ha sido acelerado. En 2015, Perú exportaba apenas 10.200 toneladas de esta fruta; para finales de 2024, la cifra alcanzó 325,5 mil toneladas, reflejando un crecimiento promedio anual del 47%.

El MIDAGRI proyecta que en 2025 se alcance un nuevo récord, con 370 mil toneladas exportadas, impulsadas por la introducción de nuevas variedades, prácticas sostenibles y la apertura de nuevos mercados.

La industria nacional consolida a Perú como principal exportador mundial de arándanos

A nivel global, la demanda de arándanos sigue en aumento. Las importaciones mundiales pasaron de 560.000 toneladas en 2018 a más de 1 millón 32.000 toneladas en 2024, a una tasa promedio anual de 12%.

Estados Unidos lidera el consumo internacional con el 33,9% de las compras globales (349,5 mil toneladas en 2024), seguido por los Países Bajos (11,6%) y Alemania (8,0%).

Innovación genética, infraestructura agrícola moderna y diversificación de mercados impulsan el liderazgo global del arándano peruano. (Imagen ilustrativa Infobae)

El reto para el sector peruano será mantener el liderazgo mundial y la competitividad, diversificar aún más los mercados de destino y responder a las crecientes exigencias internacionales en materia de sostenibilidad y calidad.

Vale precisar que, en la actualidad, Perú cuenta con unas 65 variedades diferentes de arándanos, siendo la variedad Ventura la dominante en el país, seguida por Biloxi; juntas representan el 47% del total, mientras que el 53% restante corresponde a otras variedades como Sekoya Pop, Rocío, Emerald, Atlasblue, Eureka y Stella Blue, entre otras.

