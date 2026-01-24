Exportaciones de arándano: Perú sostiene su liderazgo gracias a calidad y sostenibilidad

Este liderazgo responde, en buena medida, a características del arándano peruano como su calibre, su perfil de dulzor y sus adecuados niveles de grados Brix. Foto: Blog Usil

El Perú continúa ocupando un lugar central en el comercio internacional de arándanos, respaldado por un desempeño consistente que combina altos estándares de calidad, mayores despachos al exterior y el cumplimiento riguroso de los requisitos sanitarios que exigen los principales destinos. Así lo afirmó el presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de la Asociación de Exportadores (Adex), Elkin Vanegas, al destacar la solidez alcanzada por el sector en los últimos años.

Este posicionamiento se explica, entre otros factores, por atributos del fruto como el tamaño, el dulzor y los niveles de grados Brix, además del respeto estricto de las normas sanitarias de mercados clave como Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esa confiabilidad ha permitido que el arándano peruano mantenga su presencia sin contratiempos en las aduanas internacionales.

Reconocimiento de la calidad

Vanegas remarcó que la credibilidad de un producto en el comercio exterior se construye a partir del reconocimiento sostenido de su calidad. En ese sentido, subrayó que el desempeño del arándano peruano ha sido consistente y libre de observaciones por el uso de insumos no permitidos. “Una de los aspectos que le da credibilidad a un producto, sea peruano, ecuatoriano, chileno o uruguayo, es que la calidad se la reconozcan. Es decir, un producto que siempre tiene problemas en las aduanas por la presencia de pesticidas o algún químico no permitido, ya es puesto en la lista negra. En el caso del Perú no ha pasado eso”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.

Esa trayectoria, añadió, ha sido determinante para que el país no solo alcance el primer lugar como proveedor, sino que lo conserve en el tiempo. “El crecimiento que ha tenido el arándano peruano nace de la buena calidad del producto que hemos tenido en los últimos años. Hemos ido de menos a más. Hace más o menos tres o cuatro años, dijimos que se iba a convertir en un producto de origen”, recordó.

El desempeño favorable del arándano peruano también guarda una relación directa con una visión de sostenibilidad, respaldada por avances en la productividad del sector agrícola. Foto: Marnys

Sostenibilidad del sector

El buen momento del arándano también está estrechamente vinculado a un enfoque de sostenibilidad, impulsado por mejoras en la productividad agrícola. En ese proceso, el sector ha avanzado desde sistemas tradicionales hacia métodos más eficientes, como el cultivo en maceta, que optimizan el uso de recursos y elevan el control sobre la calidad del fruto.

“Las perspectivas que ha tenido el arándano en los últimos años ya es un tema de sostenibilidad. También ha ido mejorando la productividad por campo, porque hemos pasado del arándano de arbusto, es decir, del arándano sembrado en tierra, donde consumía mayores nutrientes, se gastaba más agua y había mayor demanda de insumos, a la nueva técnica de la maceta”. Según explicó, este cambio ha contribuido a reducir costos y a obtener calibres más homogéneos, fortaleciendo el estándar del producto.

Asimismo, destacó que las empresas del rubro han mostrado un crecimiento sostenido en los últimos dos o tres años, lo que ha permitido consolidar la presencia del arándano peruano incluso en escenarios de sobreoferta y presiones a la baja en los precios. “Eso nos ha permitido tener un poco más de presencia en los mercados, sostenibilidad, que es la palabra clave: sostenibilidad, aun así el precio baje por la alta producción”.

Diversificación exportable

Desde Adex, indicó Vanegas, se viene promoviendo una estrategia orientada a ampliar la oferta exportable y desarrollar alternativas con valor agregado. El objetivo es que el país no se limite a vender materia prima, sino que avance hacia la comercialización de productos terminados que generen mayores retornos.

Desde Adex, explicó Vanegas, se impulsa una línea de trabajo enfocada en diversificar la canasta exportadora y fomentar el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Foto: Adex

“Se trata de decirle a nuestros exportadores que traten de ver la diversificación, es decir, un arándano con un valor agregado. Ya puede ser que si a un cliente lo lleva al arándano para hacer una mermelada, pues lo haga ya con el producto final hecho con su marca, por dar un ejemplo”, señaló. En esa línea, sostuvo que el desafío es consolidar una canasta exportadora más diversificada que refuerce la posición del Perú como proveedor agroindustrial con mayor valor agregado en el mercado global.