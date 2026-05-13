CTS 2026: cuál es la diferencia entre el saldo contable y el saldo disponible para el retiro de este fondo

Este video presenta detalles de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), cubriendo aspectos como los beneficiarios, el cálculo del pago y las condiciones para su retiro. Una intérprete de lenguaje de señas acompaña la transmisión. El programa ofrece información sobre esta prestación laboral.

Miles de trabajadores en Perú aguardan cada mayo el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), un beneficio laboral que puede retirarse completamente hasta diciembre de 2026. Sin embargo, muchos encuentran que, al intentar disponer de sus fondos, se enfrentan a una diferencia técnica entre el saldo reflejado por el banco y el efectivo al que pueden acceder. La distinción entre saldo contable y saldo disponible puede dificultar el retiro inmediato del 100 % de la CTS, de acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) publicada en El Peruano.

Ley que permite el retiro del 100% de la CTS

El 9 de mayo de 2024, el Gobierno de Perú promulgó la Ley n.º 32322, una norma que autoriza a los trabajadores formales a extraer hasta el total de su CTS sin restricciones hasta el 31 de diciembre de 2026. Según El Peruano, esta medida amplía la flexibilidad sobre el uso de un fondo originalmente diseñado como seguro frente al desempleo, permitiendo que cada beneficiario defina cómo y cuándo disponer del dinero, en una sola operación o en varias, según sus necesidades. Los montos se depositan en cuentas de entidades financieras elegidas por cada trabajador, abriendo la posibilidad de gestión personal de los recursos.

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La CTS se abona dos veces al año, en mayo y en noviembre. El primer depósito de 2026 corresponde a los meses trabajados entre noviembre del año anterior y abril, con una fecha límite fijada para el viernes 15 de mayo, según lo especificó Sunafil. Las empresas que incumplan este plazo están sujetas a sanciones económicas, cuya severidad varía según el tamaño y nivel de incumplimiento de la organización. El Peruano precisa que los controles buscan asegurar que el beneficio llegue puntualmente a quienes corresponde.

Una mano deposita billetes peruanos en la ventanilla de un banco, con un contrato de CTS visible y el logo de una entidad financiera en el fondo, simbolizando la gestión de fondos para empleados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el depósito, muchos trabajadores detectan en su banca digital una diferencia entre el saldo contable y el saldo disponible. Esta distinción, según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, resulta clave para entender por qué no siempre es posible retirar el dinero en el acto.

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El saldo contable representa el monto total depositado, aun cuando una parte de ese dinero permanezca en proceso de verificación interna por el banco y, por tanto, no esté habilitada para retiros o transferencias inmediatas.

En cambio, el saldo disponible es la cantidad que ya ha sido procesada y puede utilizarse de forma efectiva.

Sunafil explica que normalmente transcurren cerca de 48 horas hábiles, dos días laborales completos, entre el depósito que se refleja en la cuenta y el momento en que el saldo total se habilita como disponible. “El saldo contable incluye el monto total, pero el disponible es el que efectivamente puede usarse”, precisa la entidad. Esta diferencia técnica, aunque temporal, puede causar confusión y frustración en los usuarios, especialmente en contextos de necesidad urgente de liquidez.

Una urna de cristal cerrada contiene fajos de billetes peruanos y un letrero 'CTS', simbolizando la protección legal de este beneficio laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

CTS: en qué consiste, utilidades, y sanciones

La Compensación por Tiempo de Servicios está destinada a empleados del régimen privado que cumplan al menos cuatro horas diarias de trabajo y acumulen un mes o más de servicios. Su objetivo es brindar protección financiera ante desempleos inesperados y fomentar el ahorro obligatorio como respaldo para situaciones de urgencia o para la planificación personal. De acuerdo con la Sunafil, la inobservancia de los plazos legales para el depósito expone a las empresas a multas, con un esquema sancionatorio que se adapta al tamaño y nivel de infracción del empleador.

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La reciente autorización para disponer del 100 % de la CTS—según la Ley n.º 32322—amplía las opciones para millones de trabajadores, quienes pueden retirar sus fondos depositados en bancos o cajas en el momento que consideren oportuno, siempre que el dinero haya pasado de saldo contable a saldo disponible.

Una ilustración conceptual muestra fajos de billetes peruanos con la sigla CTS dentro de una urna de cristal, protegidos por manos estilizadas y un escudo, simbolizando la salvaguarda de los ahorros laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre la CTS

La Sunafil resalta además la importancia de que los trabajadores revisen detalladamente los conceptos reflejados en sus cuentas y consulten con sus bancos cualquier duda sobre el proceso de habilitación del saldo disponible. El organismo también recuerda que cualquier irregularidad en el depósito de la CTS puede denunciarse ante las autoridades laborales para salvaguardar los derechos de los beneficiarios.

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Con la entrada en vigor de la nueva legislación, el acceso total a la Compensación por Tiempo de Servicios representa un alivio financiero para los trabajadores formales peruanos, pero la comprensión de los conceptos bancarios, saldo contable y saldo disponible, resulta fundamental para evitar confusiones y asegurar el aprovechamiento pleno del beneficio. El Gobierno y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral mantienen la vigilancia respecto al cumplimiento de las fechas y procedimientos, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de los derechos laborales en el país.