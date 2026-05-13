Delia Espinoza advierte a la Fiscalía sobre el posible desalojo de estudiantes que tomaron el campus de la UNMSM

Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL

En medio de la conmemoración del 475° aniversario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un grupo de estudiantes decidió tomar el campus de forma pacífica como medida de protesta por la reelección de rectores de la casa de estudios.

A raíz de estos hechos, la decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, confirmó que se ha comunicado con la Fiscalía de Prevención del Delito para evitar que se produzcan acciones que puedan atentar contra el bienestar de los estudiantes por parte de las fuerzas del orden, como ha pasado en otras oportunidades.

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“Yo lo que he hecho, de primera intención, es llamar personalmente a la fiscal provincial de prevención del delito, la doctora Lorena Villanueva. Ya se ha puesto ella en comunicación con los mismos estudiantes para que puedan ver las diligencias correspondientes. Pero precisamente para evitar cualquier exceso o cualquier medida de fuerza”, agregó.

Los estudiantes que mantienen la protesta exigen al Congreso que archive el proyecto de ley orientado a permitir la reelección de rectores y vicerrectores, una preocupación que consideran prioritaria ante el actual contexto universitario. Asimismo, solicitan que las elecciones universitarias, previstas para junio, se realicen en formato presencial y rechazan la virtualidad, modalidad que identifican como una iniciativa del rectorado actual.

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Estudiantes de la Decana de América se declaran en pie de lucha y toman las instalaciones del campus. La medida de fuerza se da en rechazo a una ley que afecta la autonomía universitaria, justo durante las celebraciones por el aniversario de la institución. Canal N

La abogada Delia Espinoza expuso el fundamento de su inquietud y afirmó que “sabemos que hay situaciones, hechos anteriores de fechas pasadas en las que sí se llegó a verificar que habían entrado personas sin identificación alguna y que corresponden a lo que se conoce como matones, personas que son contratadas sin mayor formalidad, para que utilicen la fuerza y vulneren los derechos de las personas que pretenden ser desalojadas”, sostuvo ante el medio radial.

Toma de la UNMSM se realizó de forma pacífica

En relación a la situación dentro de la UNMSM, los estudiantes aclararon a RPP que, hasta el momento, “no se han reportado hechos de violencia” desde el inicio de la toma. Reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo con la rectora Jerí Ramón para buscar soluciones a su pliego de reclamos y que no han impedido el acceso al campus a quienes lo necesiten, incluido el personal académico o administrativo, lo que ha sido verificado mediante registros diarios de ingreso.

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Pese al desarrollo de la protesta, los manifestantes han anunciado que su medida de fuerza persistirá. Esta decisión se mantiene a pesar de la verbena institucional programada para conmemorar el aniversario, acto que contará con artistas invitados y que ha sido divulgado por organizadores y autoridades universitarias en las últimas horas.

Desde una reja encadenada, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos expone una serie de graves acusaciones contra la rectora Jeri Ramón, incluyendo corrupción, intentos de privatización, fraude electoral y enriquecimiento ilícito, instando a impedir su reelección. X: Laura Vásquez

Integrantes de la comunidad universitaria confirmaron que la seguridad en los accesos al campus incrementó desde el inicio de la ocupación, aunque continúan sin incidentes graves ni enfrentamientos reportados por los órganos internos de la institución.

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Diversas facultades han expresado respaldo a los reclamos estudiantiles, aunque sectores institucionales sostienen la necesidad de restablecer la normalidad lo antes posible. Representantes del Congreso señalaron que el proyecto de ley sobre reelección de autoridades universitarias aún no ha sido declarado improcedente, por lo que se mantiene latente la preocupación entre los estudiantes.