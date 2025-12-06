Espana agencias

Exportadora de arándanos de Perú logra 400 millones de dólares para renovar plantaciones

Guardar

Lima, 5 dic (EFECOM).- La mayor productora de arándanos de Perú, primer exportador mundial de este fruto, cerró un paquete de financiación por valor de 400 millones de dólares (343 millones de euros) con fondos de diversas instituciones nacionales e internacionales con el objetivo de financiar su programa de renovación de plantaciones, basado en genética propia desarrollada localmente.

Entre las entidades de este paquete crediticio para Camposol se encuentra la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), el brazo del Grupo Banco Mundial dedicado a invertir en el sector privado de países en desarrollo, el BID Invest, el banco neerlandés especializado en el sector agrícola Rabobank, y los bancos BBVA y Scotiabank.

La transacción se estructuró en dos tramos complementarios: el primero, por 280 millones de dólares, incluye préstamos de BID Invest (140), IFC (100) y Rabobank (40); y el segundo, por 120 millones de dólares, corresponde al financiamiento otorgado por la banca local, con sendos préstamos de 60 millones de dólares de BBVA y Scotiabank.

La IFC señaló en un comunicado que el objetivo es "fortalecer la agroindustria sostenible de Perú, promover la creación de empleo formal de calidad y mejorar la resiliencia climática del sector".

La institución financiera internacional aseguró que esta inversión permitirá a esta empresa peruana incrementar sus volúmenes de exportación en más de un 30 % entre 2025 y 2030, y crear más de 2.500 nuevos empleos.

El programa de renovación varietal de esta empresa peruana "es crucial para adoptar variedades con mayores rendimientos, mayor resistencia a las plagas y, lo más importante, una mejor eficiencia en el uso del agua, en línea con la prioridad de la IFC de mitigar los riesgos hídricos y climáticos en la agricultura", señaló la institución internacional.

De acuerdo a la IFC, estas inversiones también permitirán mejorar la producción de paltas (aguacates) y adoptar y ampliar innovaciones agrícolas sostenibles que fortalezcan la competitividad de Camposol en mercados globales claves". La empresa opera actualmente en Perú, Colombia, Uruguay y Chile, con oficinas de distribución en Estados Unidos, Países Bajos y China.

La gerente país de la IFC para Perú y Ecuador, Matilde Bordón, destacó que esta transacción es la primera de la institución para el sector agroindustrial en más de 20 años", con la expectativa de que la compañía cree empleos formales y transicione hacia tecnologías más resilientes.

"Estamos invirtiendo directamente en la prosperidad a largo plazo de comunidades rurales de Perú", aseveró Bordón.

El paquete de 400 millones de dólares está condicionado a la implementación de un sólido Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) que abordará áreas críticas como la gestión del agua, estudios de biodiversidad, prevención del estrés térmico en el lugar de trabajo y la obtención de certificaciones de agricultura sostenible. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Venezuela perdió casi dos tercios de sus vuelos internacionales en las últimas dos semanas

Infobae

Importante fábrica de galletas suspende a 2.300 trabajadores en Argentina

Infobae

La ONU ve a Latinoamérica como el "territorio promisorio del turismo del futuro"

Infobae

Analistas disminuyen a 0,4 % la estimación de crecimiento del PIB de México en 2025

Infobae

La Bolsa de Buenos Aires cierra la semana con una baja del 1,62 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE quiere que Mark

El PSOE quiere que Mark Zuckerberg y otros dos directivos de META declaren en el Congreso ante el posible espionaje de millones de usuarios Android

La Audiencia de Madrid rechaza la petición de un menor sefardí nacido en Turquía para obtener la nacionalidad: no se desplazó a España para firmar ante notario

El Gobierno investiga si la peste porcina africana en Barcelona tiene su origen en un laboratorio

Confirmada la prisión provisional para el empresario de criptomonedas que dio 100.000 euros en negro a Alvise por estafar más de 185 millones de euros

Un mecánico explica el mejor método para limpiar los cristales del coche: “El cristal brilla como el primer día

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

El juez Pedraz ordena la detención y entrada en prisión de Josu Ternera como uno de los máximos dirigentes de ETA

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Resultados ganadores del Super Once del 5 diciembre

La imputación de un fondo buitre por presunto acoso inmobiliario a inquilinos puede llevar a sus responsables a prisión y crear jurisprudencia

DEPORTES

Los cruces del Mundial 2026:

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

Así fue el encuentro entre Luis de la Fuente y Lionel Scaloni en el sorteo del mundial: “Nos hemos echado una sonrisa ambos…”

España nunca ha perdido contra Uruguay: cinco victorias y cinco empates que dejan a la selección invicta

Guardiola se moja sobre el Mundial 2026, pero se olvida de España: “No quiero ser demasiado bueno, pero llevo años viviendo aquí”

España y Arabia Saudí se verán las caras 14 años después: un historial de victorias frente a la selección sorpresa en Qatar 2022