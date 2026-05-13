Hernán Barcos, en el foco de la Universidad San Martín: interés por ficharlo con FC Cajamarca como obstáculo

Hernán Barcos responde con goles en FC Cajamarca pese a delicada situación en Liga 1 . - Crédito: Samyr Flores

Aunque Hernán Barcos está demasiado centrado en contribuir con la recuperación de FC Cajamarca en la Liga 1, su nombre no deja de sonar con fuerza en algunas instituciones. Así pues, la Universidad San Martín se ha puesto manos a la obra y desde sus oficinas en Santa Anita se producen movimientos con el fin de incorporarlo.

Es más, de acuerdo con el reporte del periodista Marcello Merizalde, la entidad ‘santa’ ha dado un primer paso al acercarse al ‘Pirata’, dejándole muy en claro que hay un interés para sumarlo a sus filas en el actual ejercicio del ascenso en Perú.

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Hernán Barcos es el líder y capitán de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

No obstante, dar pie a una operación formal supondrá una difícil cuestión, dado que Barcos pertenece a FC Cajamarca, al que se incorporó como refuerzo estelar para disputar por primera vez la máxima categoría con el conjunto ‘azul y oro’, y plantear una salida demandaría un proceso engorroso con los directivos, aunque no es menos cierto que HB9 cuenta con un peso importante que acabaría influyendo en cualquier decisión.

Conviene mencionar que la USMP no es el único equipo que anda detrás de los pasos del longevo goleador argentino. También se ha especulado que Sporting Cristal se ha fijado en la ficha del ‘9’ para reforzar la delantera no bien se abra nuevamente el libro de pases.

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El delantero Hernán Barcos, figura indiscutible del partido, comparte su alegría tras anotar un espectacular triplete. En esta entrevista, habla sobre la clave de la victoria, la resiliencia del equipo y dedica el triunfo a su familia | L1MAX

Vigencia

Si bien Hernán Barcos se encuentra atrapado en una dinámica alarmante con FC Cajamarca, entidad que lucha por escapar de la zona de peligro, no ha dejado de responder a las exigencias con goles de todos los colores. De tal manera que su vigencia está más que asegurada.

Cerca del cierre del Torneo Apertura 2026, Barcos registra 14 presencias con el nuevo inquilino del fútbol peruano con 8 anotaciones y 1 asistencia, estadísticas más que impresionantes para un delantero de 42 años que va por su sexta temporada ininterrumpida como futbolista diferencial.

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Hernán Barcos en sus tres facetas goleadoras en la jornada inolvidable ante FBC Melgar. - Crédito: FC Cajamarca

Sin embargo, cuando se anunció su fichaje a FC Cajamarca nadie vio venir que tendría que luchar por la permanencia. El arranque esplendoroso se transformó en un recorrido tortuoso con una mala racha de por medio, que después de dos meses se pulverizó y ahora se asoma lo que podría considerarse un periodo de recuperación.

La entidad ‘azul y oro’, ahora, se aferra a la experiencia de Barcos para escaparse de los últimos lugares. Quedan tres fechas por delante del Apertura 2026 y se requiere una combinación de resultados favorables que permitan, por lo menos, acabar el primer semestre lejos de la franja raja que representa el descenso.

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Un partido de ida y vuelta con cinco anotaciones. Disfruta del resumen completo del FC Cajamarca vs. Sport Boys, donde los errores y las grandes definiciones fueron protagonistas en una nueva fecha de la Liga 1 Te Apuesto.

Ascenso

Universidad San Martín de Porres figura actualmente en la Segunda División del fútbol peruano. A pesar de los esfuerzos realizados para salir de esa categoría, la institución no ha logrado abandonar ese puesto en los últimos tiempos.

En el presente periodo, la USMP ha iniciado la campaña con resultados adversos. El equipo no ha conseguido ninguna victoria y se encuentra entre los últimos lugares del Grupo A, acumulando únicamente dos puntos.

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San Martín es reconocida como una institución de amplia tradición en el panorama deportivo del Perú. Aunque su retiro del fútbol profesional ocurrió hace algunos años, este hecho no ha afectado su prestigio como entidad.

En el ámbito deportivo, la USMP registra tres campeonatos nacionales en su historial. Obtuvo el bicampeonato en los años 2007 y 2008, además del título del Torneo Descentralizado 2010, que representa su logro más reciente como club deportivo.

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