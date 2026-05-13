Allanan casa de la hermana de Francis Paredes por presuntos contratos irregulares en Essalud: congresista es señalada como líder de la red

Allanan vivienda de hermana de congresista Francis Paredes en Operativo Pandora por presunta corrupción en red asisitencial de salud de Ucayali. Latina

Un operativo simultáneo realizado por la Fiscalía y la Policía en varios distritos de Lima incluyó el allanamiento de la vivienda de Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Francis Paredes, en el marco de una investigación por presunto direccionamiento de contratos millonarios en Essalud Ucayali. Según informó Latina Noticias en las primeras horas de la mañana, los procedimientos continúan en distintos puntos de la capital y en Ucayali.

El Ministerio Público desplegó equipos en el jirón Junín, en Barrios Altos, así como en la avenida Francisco Javier Mariátegui, en Jesús María, y en la urbanización Valle Hermoso de Surco. Una de las propiedades intervenidas pertenece a Rosa Paredes Castro, hermana de la congresista Francis Paredes Castro, quien integra la bancada Podemos. En paralelo, se allanaron otras viviendas ligadas a empresarios que prestan servicios de ambulancia aérea.

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Las diligencias, según la información brindada por la Fiscalía, forman parte de una investigación sobre una presunta organización criminal que habría operado dentro de la Red Asistencial de Essalud Ucayali. La hipótesis fiscal sostiene que Francis Paredes lideraba una red dedicada al direccionamiento de contratos públicos en al menos tres áreas: seguridad, lavandería y nutrición.

Red de contratos irregulares en Essalud Ucayali: allanan vivienda de hermana de Francis| Andina/Latina Noticias

Vínculos empresariales

Durante la intervención, efectivos policiales incautaron al menos siete celulares y otros materiales que serán relevantes para la investigación penal. El foco del operativo recae en contratos por más de 20 millones de soles suscritos en diciembre de 2022 por la Red Asistencial de Essalud Ucayali para servicios de vuelos chárter y traslado de pacientes críticos.

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La Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos contra la Corrupción de Funcionarios investiga si la congresista Paredes habría actuado como intermediaria para que dos empresas, dedicadas a los servicios mencionados, obtuvieran contratos directos con Essalud. Los fiscales sostienen que el entonces director de la Red Ucayali, Lucas Borja, habría sido designado en ese cargo por la supuesta organización criminal.

La investigación busca determinar si existen vínculos entre funcionarios públicos y empresarios que habrían facilitado el direccionamiento de contratos a través de tráfico de influencias, cohecho y colusión agravada.

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Paredes Castro criticó la respuesta tardía del gobierno de Dina Boluarte.

De acuerdo con la tesis fiscal, Rosa Paredes Castro habría sido la encargada de captar empresas para favorecerlas en licitaciones, mientras que la congresista Francis Paredes habría facilitado la designación de funcionarios clave y la adjudicación irregular de contratos. Las autoridades mantienen bajo reserva los hallazgos de los allanamientos, aunque se espera que en las próximas horas se brinden más detalles sobre los elementos incautados y las posibles implicancias penales para los involucrados.

El operativo busca esclarecer si hubo injerencia de entornos cercanos al poder político en decisiones administrativas dentro de Essalud.

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