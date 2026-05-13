Su padre le pidió entre lágrimas que se entregara: así cayó el médico que habría mandado a matar a la pediatra en Piura

William Seminario, médico y esposo de la pediatra asesinada Minoska Pinto, fue trasladado al penal de Río Seco en Piura. A pesar de declararse inocente y extrañar a su hijo, enfrenta una investigación como presunto autor intelectual del crimen. | Latina Noticias

El caso por el asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo en Piura ha dado un giro decisivo con la detención de su esposo, el médico William Seminario, señalado por la policía como presunto autor intelectual del crimen. La captura se produjo en Talara, luego de que su propio padre, le pidiera entre lágrimas que se entregue a las autoridades, según señaló Latina Noticias.

William Seminario fue capturado por agentes policiales en su vivienda de Talara. Al momento de ser trasladado al penal de Río Seco en Piura, mostró una actitud reservada y respondió brevemente a la prensa. Además, reiteró su inocencia y pidió un proceso justo, asegurando que mantiene la esperanza de que la verdad salga a la luz durante el proceso judicial.

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Su padre le pidió entre lágrimas que se entregara: así cayó el médico acusado de ordenar el crimen de la pediatra en Piura| Difusión

La detención de Seminario se produjo tras la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público, que pidió nueve meses de reclusión mientras se desarrollan las investigaciones. Junto a él, otras cuatro personas implicadas en el crimen también cumplirán prisión preventiva por el mismo periodo.

Todo lo que se sabe del caso

El crimen ocurrió el pasado 10 de abril, cuando Minosska Pinto fue atacada a balazos en la puerta de su vivienda en la urbanización San Felipe, en Piura. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el ataque, lo que permitió a la policía identificar a los principales sospechosos. Según la hipótesis policial, William Seminario habría pagado más de diez mil soles para encargar el asesinato de su esposa.

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Las investigaciones señalan que el crimen fue perpetrado por un grupo criminal que actuó bajo encargo. Entre los detenidos se encuentran quienes habrían participado como autores materiales y logísticos, incluyendo al sicario que disparó contra la doctora, así como al conductor de la motocicleta utilizada para huir del lugar. Los implicados ya han sido identificados y también enfrentan prisión preventiva mientras se esclarecen los hechos.

La familia de Minosska Pinto expresó su esperanza en que la justicia avance y que el proceso permita conocer la verdad sobre el asesinato de la joven doctora. De confirmarse las acusaciones y probarse la autoría intelectual y material de los detenidos, estos podrían enfrentar penas de cadena perpetua, según el marco legal peruano para delitos de sicariato y homicidio calificado.

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William Seminario, médico y esposo de la pediatra asesinada Minosska Pinto, fue detenido en su domicilio de Talara luego de que la jueza Teresa Romanos ordenara prisión preventiva por nueve meses. | Domingo Al Día

Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recabando pruebas, analizando dispositivos electrónicos y tomando declaraciones a testigos y allegados.

Testimonio de los implicados en el caso Minosska Pinto

Las declaraciones de los implicados en el asesinato de la pediatra Minosska Pinto han aportado detalles clave para la investigación. Uno de los investigados, Cristian Socola, señaló ante el Ministerio Público que William Seminario, esposo de la víctima, atravesaba dificultades económicas y solicitó en varias oportunidades préstamos de dinero a su suegro para cubrir deudas de su centro médico. Socola también mencionó que existían tensiones en la relación matrimonial, motivadas por diferencias en los ingresos y presuntos episodios de infidelidad.

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Por su parte, Luis Alejandro Rojas Guillén, alias “Cara de Chancho”, negó cualquier participación en el crimen durante su detención, aunque otros implicados lo identifican como el presunto autor material del asesinato.

Mientras tanto, William Seminario aseguró que su detención se debió únicamente al hallazgo de cinco chips de telefonía móvil entre sus pertenencias. El médico rechazó cualquier vinculación con el asesinato de su esposa y cuestionó la actuación de las autoridades.

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