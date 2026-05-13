Virgen de Fátima: Los misterios proféticos, controversias y legado de una aparición centenaria

Dos de los niños pastores, Francisco y Jacinta Marto, fallecieron a temprana edad debido a la epidemia de la "gripe española" en 1918. La tercera niña, Lucía Dos Santos, se convirtió en religiosa y pasó gran parte de su vida dedicada a difundir el mensaje de Fátima. Foto: Andina.

Hoy 13 de mayo en el corazón de Portugal, tres niños pastores afirmaron en 1917 haber presenciado seis apariciones de la Virgen María en Fátima, una serie de visiones que transformó a la pequeña localidad en un epicentro de devoción y debate dentro del catolicismo. Más de un siglo después, el impacto de aquel fenómeno místico sigue vigente, tanto en la memoria colectiva como en el reconocimiento institucional de la Iglesia, que en 2017 canonizó a dos de los niños videntes, Jacinta y Francisco Marto.

13 de mayo de 1917

La historia comenzó el 13 de mayo de 1917, cuando Francisco Marto, de nueve años, su hermana Jacinta Marto, de siete, y su prima Lucía Dos Santos aseguraron haber visto a una figura resplandeciente en los campos de Cova da Iria. La aparición, identificada como la Virgen María, les confió una serie de mensajes proféticos que, con el tiempo, se conocerían como los “secretos de Fátima”. Estas visiones atrajeron a multitudes y generaron una ola de fervor popular que desafió a las autoridades civiles y eclesiásticas de la época.

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El desarrollo del fenómeno incluyó seis encuentros mensuales entre los niños y la Virgen, cuya última manifestación, el 13 de octubre de 1917, fue acompañada por un episodio que pasaría a la historia como el “milagro del sol”. Cerca de 70.000 personas presenciaron un inusual fenómeno solar, interpretado por los asistentes como una prueba de la autenticidad de las apariciones.

Lo que comenzó como una visión infantil en Cova da Iria se convirtió en un fenómeno religioso masivo que desafió al escepticismo y arraigó una nueva fe entre creyentes de todo el mundo. (Joshua Benoliel)

Misterios de Fátima

Una de las claves de la permanencia del caso Fátima reside en los denominados “secretos”, mensajes atribuidos a la Virgen que los niños divulgaron progresivamente. El primero, descrito en los escritos de Lucía Dos Santos, consistió en una visión del infierno, presentada como un extenso mar de fuego bajo la superficie terrestre, habitado por figuras demoníacas y almas en pena. “Vimos un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra”, relató Dos Santos, un pasaje que impactó profundamente a la opinión pública católica.

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El segundo mensaje fue interpretado como un anuncio del final de la Primera Guerra Mundial y una advertencia sobre el riesgo de una nueva conflagración global. La Virgen habría dicho: “La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor”. Este secreto también incluyó una petición directa: la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, aludiendo a la expansión de los errores del comunismo y sus consecuencias para la paz mundial.

Desde su primera aparición en Portugal, millones de creyentes en todo el mundo han adoptado su culto, celebrando anualmente con procesiones, rezos y rituales simbólicos que renuevan la fe de generaciones (EFE)

El tercer secreto, el más enigmático, permaneció celosamente guardado durante décadas. Fue entregado bajo sobre cerrado al Vaticano en 1957 y su contenido se mantuvo reservado hasta el año 2000, cuando el papa Juan Pablo II autorizó su publicación. El texto, reproducido, describe simbólicamente el martirio del Papa y otros religiosos: “Un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda al Papa abatido por disparos y flechas”. La interpretación oficial de la Santa Sede asoció este mensaje con el atentado sufrido por Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981, fecha que coincide con el aniversario de la primera aparición.

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La relación entre Juan Pablo II y el misterio de Fátima cobra un matiz particular a partir de ese atentado. El pontífice atribuyó su supervivencia a la intervención de la Virgen y donó la bala extraída de su cuerpo al santuario de Fátima, donde hoy adorna la corona de la estatua mariana. Este gesto profundizó la vinculación simbólica entre el papado contemporáneo y los episodios revelados en 1917.

El tercer mensaje de Fátima, divulgado por el Vaticano en 2000, desató conmoción al ser relacionado con un atentado papal; para los creyentes, fue una prueba de su verdad profética. (Jornal O Bom Católico)

Análisis sobre los misterios de Fátima

La dimensión teológica de las apariciones ha sido objeto de matices y aclaraciones desde el Vaticano. En 2010, el papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) recordó que los mensajes de Fátima se consideran “revelaciones privadas”, sin carácter canónico como las Escrituras.

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Ratzinger señaló que los textos “no pretenden anticipar el futuro de manera literal, sino invitar a una conversión profunda”, ubicando el fenómeno en la esfera simbólica y personal de los videntes, marcados por la religiosidad popular y las tragedias de su tiempo.

virgen de Fátima (Foto: Cuartoscuro)

Santos pastores

El reconocimiento institucional de los protagonistas de Fátima se consolidó en 2017, cuando Francisco Marto y Jacinta Marto fueron declarados santos por el papa Francisco durante una ceremonia multitudinaria en el santuario portugués. Ambos murieron a los 10 años víctimas de una epidemia de gripe poco después de las apariciones, mientras que Lucía Dos Santos se consagró como monja carmelita y falleció en 2005. Su proceso de beatificación permanece abierto.

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La vigilia de canonización incluyó una misa en la Capilla de las Apariciones, donde el papa Francisco llamó a la armonía entre los pueblos desde el mismo lugar de las visiones. Esta celebración simboliza la continuidad de un legado espiritual que ha trascendido generaciones, reafirmando la importancia de Fátima como centro de peregrinación y reflexión para millones de fieles en todo el mundo.

Conoce cuáles son los tres secretos proféticos de Fátima.

Más allá del fervor religioso, el caso Fátima sigue alimentando debates entre creyentes y escépticos, así como interpretaciones diversas sobre la naturaleza de los mensajes y los fenómenos asociados. Los documentos, declaraciones y las autoridades vaticanas insisten en el carácter privado y simbólico de las revelaciones, subrayando que su propósito es “ayudar a vivir más plenamente la fe cristiana”.

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