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Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima: “Yo no tengo vergüenza, si es mejor que mi equipo, en buena hora”

La actual entrenadora de Deportivo Géminis se refirió a su simpatía por el vigente tricampeón de la Liga Peruana de Vóley

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La entrenadora peruana respondió sobre su simpatía con el vigente tricampeón de vóley. Créditos: En Pared / TV Perú.

Natalia Málaga reapareció ante cámaras tras la reciente campaña de Deportivo Géminis, que finalizó en el cuarto lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La entrenadora participaba en una actividad con el equipo máster, con el que compite en la actualidad, cuando fue entrevistada por Cinthia Herrera, exvoleibolista y conductora del programa En Pared de TV Perú.

Durante el reportaje, Herrera abordó a Málaga con una pregunta vinculada a su vínculo con Alianza Lima: “Te hemos visto en un video en las redes sociales diciendo ‘Arriba Alianza Lima’ con la camiseta, ¿eso es cierto?”.

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La respuesta de Málaga fue directa: “Yo no tengo ninguna vergüenza en decir que, que simpatizo con el Alianza, he jugado por el Alianza”, afirmó, lo que generó aplausos entre sus compañeras, entre ellas Leyla Chihuán y Milagros Moi.

Málaga resaltó su identificación con el club más allá de su pasado como jugadora. “Yo soy totalmente imparcial y soy muy justa de que si el equipo de Alianza es mejor que el mío o es mejor que el otro, bueno, en buena hora”, sostuvo.

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Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima.
Natalia Málaga defiende su hinchaje por Alianza Lima.

Hace poco tiempo, Natalia Málaga se midió ante Alianza Lima en una semifinal de la Liga Peruana de Vóley. Su equipo no logró imponerse en ninguno de los dos encuentros frente a las ‘blanquiazules’ y quedó fuera de la disputa por el campeonato.

En el primer partido, Alianza venció 3-1 a Deportivo Géminis, mientras que en el segundo encuentro se impuso 3-0. Así, el cuadro ‘íntimo’ accedió a la final y el conjunto dirigido por Málaga disputó el tercer puesto frente a Universitario de Deportes.

Alianza Lima se consagró tricampeón nacional tras vencer en el extra game (3-2) a la Universidad San Martín. Por su parte, Géminis finalizó en la cuarta posición al perder ambos partidos ante la ‘U’.

El cuadro 'blanquiazul' derrotó 25-13 en el tercer set y se llevó el encuentro que, marcó su pase a la disputa del título nacional - Crédito: Latina.

El futuro de Natalia Málaga

Natalia Málaga continuará como entrenadora de Deportivo Géminis en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, según confirmó el presidente del club, Luis Linares. La entrenadora buscará superar la posición obtenida en la temporada anterior.

"Hemos conversado con Natalia, y ella continúa. Lo único que falta es acordar los números. Ya me pasó su relación de jugadoras. Quiero a esta, esta y esta, pero todavía tenemos que acordar números con Natalia“, expresó el direcito en Somos Vóley.

Para afrontar el nuevo torneo, Málaga deberá conformar un plantel renovado debido a la salida de varias jugadoras. La baja más significativa será la de la opuesta dominicana Katielle Alonzo, máxima anotadora del equipo, quien no seguirá en la institución.

La despedida de Katielle Alonzo en redes sociales.
La despedida de Katielle Alonzo en redes sociales.

En cuanto a las también dominicanas Vielka Peralta y Florangel Terrero, su permanencia aún está en evaluación y no se ha definido si continuarán o buscarán oportunidades en otros equipos. Con la salida de Alonzo, el ataque de Géminis pierde una de sus principales figuras.

Además, la central peruana Angela Barboza, titular en el último tramo del certamen, no seguirá bajo las órdenes de Málaga tras aceptar una propuesta de Circolo Sportivo Italiano para la próxima temporada.

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