Perú

Perú sigue siendo el rey del oro azul y busca ‘conquistar’ Vietnam, Nueva Zelanda y Japón

En sus primeros días, Vladimir Cuno Salcedo, el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, emitió algunas palabras sobre el arándano peruano

Edwin Montesinos Nolasco

Por Edwin Montesinos Nolasco

Guardar
El arándano peruano busca abarcar
El arándano peruano busca abarcar más territorio y continúa siendo el número uno en el mundo. - Crédito Difusión

Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en tan solo menos de una década, el Perú ha pasado de tener 2.000 hectáreas cultivadas de arándanos en 2016 a más de 20.000 hectáreas certificadas en 2025, “un crecimiento que evidencia el dinamismo y la innovación del sector agroexportador peruano”.

Así también, este ministerio ha revelado que entre mayo y septiembre de 2025, las exportaciones peruanas de arándanos ya superaron las 135 mil toneladas, lo que representa un incremento del 92,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Es así que el llamado ‘oro azul peruano’ se sigue consolidando como uno de los productos estrella peruano, pero también como el rey internacional, superando en gran medida el territorio al que llega, por sobre países competidores como Chile.

arandanos
arandanos

Los arándanos buscan nuevos territorios

“De mantenerse este ritmo, se estima que el Perú podría superar las 400 mil toneladas exportadas al cierre de la campaña, en marzo de 2026. Este importante avance se atribuye al esfuerzo conjunto de los productores nacionales, que han consolidado la presencia del llamado ‘oro azul peruano’ en los principales mercados internacionales, impulsando el desarrollo sostenible del agro nacional”, señala el Midagri.

Así, según registros oficiales, durante la presente campaña, los arándanos peruanos han llegado a 38 destinos internacionales. El 83% de las exportaciones se concentran en Estados Unidos, Países Bajos y China, siendo este último un mercado estratégico por su creciente demanda de bayas de mayor calibre y presentaciones premium.

Ya hay nuevos destinos también. “En lo que va del año, Bolivia e Indonesia se han sumado como nuevos destinos comerciales, ampliando las oportunidades de exportación y consolidando al país como un proveedor confiable y competitivo”, apunta el Midagri.

Un trabajador cosecha arándanos en
Un trabajador cosecha arándanos en la granja Valle y Pampa, productora y exportadora peruana de arándanos, en Ica, Perú. 6 de junio de 2025. REUTERS/Angela Ponce

Asimismo, con el apoyo del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), se continúa gestionando el acceso fitosanitario hacia Vietnam, Nueva Zelanda y Japón, fortaleciendo la proyección del sector a nuevos mercados.

Ministro se pronuncia

Como se sabe, ahora tiene un nuevo titular: Vladimir Cuno es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. En una de sus primeras declaraciones frente a la entidad ha destacado al arándano peruano.

“Desde el Midagri, vamos a seguir trabajando para generar desarrollo en el sector agrario, impulsando la ejecución de grandes proyectos hídricos y fortaleciendo las gestiones para abrir más mercados. Es importante seguir generando oportunidades para los productores peruanos; hay que tener en cuenta que, con la diversificación de la oferta exportable, cada vez son más los pequeños productores que se involucran en la cadena agroexportadora”, manifestó.

Trabajadores en una planta procesadora
Trabajadores en una planta procesadora preparan arándanos para la exportación, reflejando el impacto de los programas de competitividad agrícola.

Como se sabe, desde que inició la campaña a la fecha, el Senasa autorizó 83 plantas empacadoras y certificó más de 22 mil hectáreas de cultivo, distribuidas, principalmente en las regiones de La Libertad (45%), Lambayeque (27%), e Ica (15%), y otras regiones como Lima, Áncash, Piura, Moquegua y Arequipa, que en conjunto representan el 13%.

“La alta calidad de los arándanos peruanos constituye una ventaja competitiva que facilita la apertura y consolidación de nuevos mercados, contribuyendo a una distribución más equilibrada de los volúmenes exportables y garantizando un desarrollo rentable y sostenible para toda la cadena productiva”, explica Midagri.

Se debe resaltar que, actualmente, el Perú cuenta con alrededor de 65 variedades diferentes de arándanos, aunque el 80% de la producción se concentra en nueve variedades: Ventura, Biloxi, Sekoya Pop, Rocío, Mágica, Atlasblue, Emerald, Rosita y Sekoya Beauty.

Temas Relacionados

ArándanosArándanos peruanoExportaciones peruanasMidagriperu-economia

Más Noticias

Comprar en vez de alquilar: un punto de inflexión en el mercado inmobiliario

Yo creo que estamos frente a algo más profundo: un cambio de mentalidad. Las familias no solo buscan un techo; buscan estabilidad, patrimonio y previsibilidad financiera

Comprar en vez de alquilar:

¿Es obligatorio contra con un abogado particular en una demanda de alimentos? Esto dice el Ministerio de Justicia

El Minjus también explicó si es necesario una defensa legal para que un progenitor puede reconocer a su hijo a través de un testamento

Infobae

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

La vocalista de Corazón Serrano fue consultada sobre las palabras de Magaly Medina. La cantante indicó que prioriza su bienestar y prefiere no darle importancia a lo que puedan decir de ella

Susana Alvarado responde tras ser

Nuevo audio expone todo lo que le pidió Gustavo Salcedo a Maju Mantilla en conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

La grabación muestra que el aún esposo de la conductora le advirtió que acepte sus términos o debía abandonar la vivienda familiar tras la ruptura. Además, reveló que pasaría con sus propiedades

Nuevo audio expone todo lo

Ministro Vicente Tiburcio se pronuncia por la crisis y ola de asesinatos de transportistas

El titular del Mininter señaló que su sector continúa aplicando los planes Amanecer y Retorno Seguro como respuesta a los delitos contra los trabajadores del sector

Ministro Vicente Tiburcio se pronuncia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí cumple una semana

José Jerí cumple una semana como presidente de transición: qué pasó en estos siete días de gobierno

Ministro del Interior pide perdón a San Marcos por llamarlos violentos: “Soy un ser humano que comete errores”

Ministro del Interior niega a Óscar Arriola y defiende a Luis Magallanes: “Es el autor del disparo del arma, pero no sabemos si eso es así”

Rafael López Aliaga oficialmente ya no es alcalde de Lima: JNE otorga credencial a Renzo Reggiardo

Tomás Gálvez nombra nuevo coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos ante la renuncia de Magaly Quiroz

ENTRETENIMIENTO

Susana Alvarado responde tras ser

Susana Alvarado responde tras ser llamada ‘cumbiambera’ por Magaly Medina: “No me contamino de las personas que tienen mala vibra”

Nuevo audio expone todo lo que le pidió Gustavo Salcedo a Maju Mantilla en conciliación: “Firmas o te pongo de patitas en la calle”

Susana Alvarado abre su corazón y habla sobre su relación con Paco Bazán: “Francisco es mi primera vez de muchas cosas”

Elaine Haro, concursante de La Casa de los Famosos México, reveló el momento de terror que vivió durante un viaje a Perú

Familia Schütz vendió Panamericana Televisión: Susana Umbert y empresarios mineros toman el control de Canal 5

DEPORTES

Jefferson Farfán le pidió a

Jefferson Farfán le pidió a Gianluca Lapadula jugar por Alianza Lima junto a Luis Advíncula y lanzó sorpresiva promesa: “Yo pongo de la mía”

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Kevin Quevedo y su estado de salud tras sufrir golpe en la cabeza en Alianza Lima vs Sport Boys

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol