Perú

Sunat busca estudiantes y egresados en Lima y 17 regiones: Ofrecen 93 vacantes con pagos de hasta S/ 1.600

Jóvenes de carreras como Negocios Internacionales, Economía y Administración podrán aplicar a los puestos disponibles en sedes de Puno, Tacna, Cusco y Piura, entre otras localidades. El registro de la hoja de vida es 100% digital y requiere cumplir con el ciclo académico o fecha de egreso exigida

Guardar
Indecopi dispuso informar a la
Indecopi dispuso informar a la Sunat sobre la resolución para verificar la valorización de los productos. Foto: Revista Gana Más

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) mantiene vigente una de las convocatorias de prácticas más amplias de enero de 2026, con un total de 93 vacantes dirigidas tanto a egresados universitarios como a estudiantes universitarios de diversas carreras. La oferta está disponible en más de 17 regiones del país, con subvenciones económicas que alcanzan los S/ 1.600 mensuales.

Las convocatorias, publicadas el 23 de diciembre de 2025, estarán abiertas hasta el 14 de enero de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los perfiles solicitados, las sedes de trabajo y los requisitos específicos establecidos en las bases de cada puesto.

Sunat ofrece 18 prácticas profesionales para egresados: puestos, sedes y perfiles requeridos

Foto: Difusión
Foto: Difusión

La primera convocatoria corresponde a 18 vacantes de prácticas profesionales, dirigidas a egresados universitarios, con una subvención mensual de S/ 1.600. Estas plazas se concentran en áreas estratégicas vinculadas a aduanas, control operativo, recaudación y soporte administrativo.

  • Practicante para la Oficina de Soporte Administrativo (Puno) Vacante dirigida a egresados de Ingeniería Industrial, Administración o Administración Pública. El practicante apoyará en labores administrativas, control documentario, seguimiento de procesos internos y soporte a las áreas operativas.
  • Practicante para la División de Control Operativo – IA (Tacna y Puno) Se requieren egresados de Derecho, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas. Las funciones están relacionadas con el apoyo en acciones de control, análisis de información, elaboración de reportes y soporte a intervenciones operativas.
  • Practicante para la División de Técnica Aduanera (Tacna y Áncash) Orientado a egresados de Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales y Administración. El puesto permite conocer de cerca los procedimientos aduaneros, la gestión de mercancías y los procesos de fiscalización.
  • Practicante para Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad (San Martín, Puno, Ica) Vacantes para egresados de Derecho, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Negocios Internacionales. Se desarrollan funciones de apoyo contable, verificación de información tributaria y soporte en procesos de recaudación.
  • Practicante para la Oficina de Soporte Administrativo (Tacna) Dirigido a egresados de Ingeniería Civil o Arquitectura, con funciones vinculadas al apoyo técnico, control de infraestructura, revisión de expedientes y soporte logístico.
  • Practicante para la Intendencia de Tributos Internos y Control de Deuda (Madre de Dios) Plazas para egresados de Contabilidad y Economía, con participación en análisis de deuda tributaria, revisión de información financiera y apoyo en procesos de cobranza.
  • Practicante para la Intendencia de Aduana de Ilo (Moquegua) Dirigido a egresados de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas, enfocado en soporte informático y gestión de sistemas internos.

Sunat convoca a 75 practicantes preprofesionales para estudiantes universitarios

La SUNAT es el organismo
La SUNAT es el organismo responsable de gestionar y cobrar la mayor parte de los tributos internos del Perú. Foto: El Peruano

La segunda convocatoria está dirigida a 75 estudiantes universitarios, con una subvención de S/ 1.200 mensuales, y contempla plazas en 17 regiones. Estas prácticas permiten a los estudiantes adquirir experiencia directa en áreas tributarias, aduaneras y administrativas, incluso desde ciclos intermedios.

  • División de Auditoría Vacantes en regiones como Junín, Huánuco, La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Puno, para estudiantes de Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática. Los practicantes apoyarán en revisión documental, análisis de información financiera y elaboración de informes.
  • Servicios al Contribuyente Puestos disponibles en Áncash, La Libertad, Ucayali, Piura, Ayacucho y Cusco, dirigidos a estudiantes de Derecho, Contabilidad y Administración. Se realizarán labores de orientación, atención al público y apoyo en trámites tributarios.
  • Control de la Deuda y Cobranza Dirigido a estudiantes de Economía, Contabilidad e Ingeniería de Sistemas, con vacantes en Ucayali, Piura y Cusco. Las funciones incluyen seguimiento de expedientes, análisis de deuda y apoyo en acciones de cobranza.
  • Control Operativo – IA Plazas para estudiantes de Derecho, Ingeniería Industrial y Sistemas, especialmente en Áncash, Piura, Cusco y Puno, con participación en acciones de control y verificación.
  • Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad Vacantes en Tacna, Lambayeque, Piura, Cajamarca y Cusco, dirigidas a estudiantes de Negocios Internacionales, Derecho y Contabilidad, ideales para quienes buscan experiencia en comercio exterior y aduanas.
  • Oficinas de Soporte Administrativo Disponibles en Lima, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y Lambayeque, para estudiantes de Administración, Administración Pública, Economía e Ingeniería Industrial.

¿Cómo postular a las prácticas Sunat 2026?

Los interesados deben:

  1. Verificar si cumplen con el perfil académico exigido (estudiante o egresado).
  2. Revisar las bases específicas del puesto al que desean postular.
  3. Completar correctamente los anexos y formatos solicitados.
  4. Registrar su postulación antes del 14 de enero de 2026.

Estas convocatorias representan una oportunidad clave para iniciar carrera en el sector público, fortalecer el CV y adquirir experiencia en una de las entidades más importantes del país. Con plazas en casi todas las regiones y múltiples carreras, enero 2026 se perfila como un mes decisivo para miles de estudiantes y egresados que buscan su primera experiencia profesional.

Temas Relacionados

SunatPrácticasConvocatoria laboralTrabajoEstudiantesperu-noticias

Más Noticias

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 elevó al máximo ente electoral el caso de la fórmula encabezada por la exministra de Justicia, luego de que se declarara improcedente su inscripción

Candidatura de Marisol Pérez Tello

Estos son los dos tipos principales de hemorroides

El sedentarismo, la mala alimentación y el estreñimiento crónico han incrementado la aparición de las hemorroides en los últimos años

Estos son los dos tipos

Cardenal Carlos Castillo tras captura de Nicolás Maduro: “Recemos para que las soluciones favorezcan a Venezuela, no a intereses”

El cardenal leyó un mensaje del papa León XIV que enfatizó la necesidad de priorizar el bienestar del pueblo venezolano y garantizar la soberanía y el Estado de derecho

Cardenal Carlos Castillo tras captura

Con escultura de 26 metros, Junín presenta el Mirador Virgen de Cocharcas como nuevo atractivo regional

Se proyecta un flujo anual de más de 120 mil visitantes, lo que generará nuevas oportunidades económicas para comerciantes, emprendedores y población local

Infobae

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

José Peláez, Gisela, JB, Cristian Rivero, Magaly Medina y más encabezaron los anuncios que marcaron el rumbo de la TV nacional, junto al regreso de formatos icónicos como ‘Yo Soy’, en un año que dejó claro que la pantalla chica apostó por rostros conocidos y propuestas ya consolidadas

Los regresos más esperados de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Hermano de Carlos Espá aportó

Hermano de Carlos Espá aportó fondos clandestinos a la campaña de Keiko Fujimori, según declaración fiscal

¿Es viable la creación de un corredor humanitario para el retorno de migrantes a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro?

Alcalde de Carabayllo sufre quinto atentado en su contra: delincuentes lanzan granada frente a su casa

¿Condena contra Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros exministros podría ser anulada? PJ admite a trámite apelación por fallido golpe

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

ENTRETENIMIENTO

Los regresos más esperados de

Los regresos más esperados de la televisión peruana en 2025

Alejandra Baigorria cambia el asombro por los precios en Suiza por el entusiasmo en Londres: “miren este espectáculo”

Kike Suero denuncia que no puede ver a sus hijas desde hace más de tres años: “ni en Navidad me dejaron”

Top 10 Netflix Perú: “El gran diluvio”, la película coreana arrasa el ranking de los filmes más vistos del momento

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

DEPORTES

Resultados de la fecha 11

Resultados de la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: clasificados a la fase 2 y qué equipos juegan el cuadrangular

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así quedaron los equipos al cierre de la fecha 11

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Juan Reynoso apuesta por Jesús Alcántar y Javier Salas, futbolistas de Liga MX, para reforzar a Melgar en Liga 1 2026

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”