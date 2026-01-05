Sunat busca estudiantes y egresados en Lima y 17 regiones: Ofrecen 93 vacantes con pagos de hasta S/ 1.600

Indecopi dispuso informar a la Sunat sobre la resolución para verificar la valorización de los productos. Foto: Revista Gana Más

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) mantiene vigente una de las convocatorias de prácticas más amplias de enero de 2026, con un total de 93 vacantes dirigidas tanto a egresados universitarios como a estudiantes universitarios de diversas carreras. La oferta está disponible en más de 17 regiones del país, con subvenciones económicas que alcanzan los S/ 1.600 mensuales.

Las convocatorias, publicadas el 23 de diciembre de 2025, estarán abiertas hasta el 14 de enero de 2026, por lo que los interesados deben revisar con atención los perfiles solicitados, las sedes de trabajo y los requisitos específicos establecidos en las bases de cada puesto.

Sunat ofrece 18 prácticas profesionales para egresados: puestos, sedes y perfiles requeridos

Foto: Difusión

La primera convocatoria corresponde a 18 vacantes de prácticas profesionales, dirigidas a egresados universitarios, con una subvención mensual de S/ 1.600. Estas plazas se concentran en áreas estratégicas vinculadas a aduanas, control operativo, recaudación y soporte administrativo.

Practicante para la Oficina de Soporte Administrativo ( Puno ) Vacante dirigida a egresados de Ingeniería Industrial, Administración o Administración Pública . El practicante apoyará en labores administrativas, control documentario, seguimiento de procesos internos y soporte a las áreas operativas. Vacante dirigida a egresados de. El practicante apoyará en labores administrativas, control documentario, seguimiento de procesos internos y soporte a las áreas operativas.

Practicante para la División de Control Operativo – IA (Tacna y Puno) Se requieren egresados de Derecho, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas . Las funciones están relacionadas con el apoyo en acciones de control, análisis de información, elaboración de reportes y soporte a intervenciones operativas.

Practicante para la División de Técnica Aduanera ( Tacna y Áncash) Orientado a egresados de Ingeniería Industrial, Negocios Internacionales y Administración . El puesto permite conocer de cerca los procedimientos aduaneros, la gestión de mercancías y los procesos de fiscalización. Orientado a egresados de. El puesto permite conocer de cerca los procedimientos aduaneros, la gestión de mercancías y los procesos de fiscalización.

Practicante para Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad (San Martín, Puno, Ica) Vacantes para egresados de Derecho, Contabilidad, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial y Negocios Internacionales . Se desarrollan funciones de apoyo contable, verificación de información tributaria y soporte en procesos de recaudación.

Practicante para la Oficina de Soporte Administrativo (Tacna) Dirigido a egresados de Ingeniería Civil o Arquitectura , con funciones vinculadas al apoyo técnico, control de infraestructura, revisión de expedientes y soporte logístico.

Practicante para la Intendencia de Tributos Internos y Control de Deuda (Madre de Dios) Plazas para egresados de Contabilidad y Economía , con participación en análisis de deuda tributaria, revisión de información financiera y apoyo en procesos de cobranza.

Practicante para la Intendencia de Aduana de Ilo (Moquegua) Dirigido a egresados de Ingeniería de Sistemas o Ingeniería de Computación y Sistemas, enfocado en soporte informático y gestión de sistemas internos. Dirigido a egresados de, enfocado en soporte informático y gestión de sistemas internos.

Sunat convoca a 75 practicantes preprofesionales para estudiantes universitarios

La SUNAT es el organismo responsable de gestionar y cobrar la mayor parte de los tributos internos del Perú. Foto: El Peruano

La segunda convocatoria está dirigida a 75 estudiantes universitarios, con una subvención de S/ 1.200 mensuales, y contempla plazas en 17 regiones. Estas prácticas permiten a los estudiantes adquirir experiencia directa en áreas tributarias, aduaneras y administrativas, incluso desde ciclos intermedios.

División de Auditoría Vacantes en regiones como Junín, Huánuco, La Libertad, Piura, Lambayeque, Cajamarca y Puno , para estudiantes de Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática . Los practicantes apoyarán en revisión documental, análisis de información financiera y elaboración de informes.

Servicios al Contribuyente Puestos disponibles en Áncash, La Libertad, Ucayali, Piura , Ayacucho y Cusco , dirigidos a estudiantes de Derecho, Contabilidad y Administración . Se realizarán labores de orientación, atención al público y apoyo en trámites tributarios. Puestos disponibles en, dirigidos a estudiantes de. Se realizarán labores de orientación, atención al público y apoyo en trámites tributarios.

Control de la Deuda y Cobranza Dirigido a estudiantes de Economía, Contabilidad e Ingeniería de Sistemas , con vacantes en Ucayali, Piura y Cusco . Las funciones incluyen seguimiento de expedientes, análisis de deuda y apoyo en acciones de cobranza.

Control Operativo – IA Plazas para estudiantes de Derecho, Ingeniería Industrial y Sistemas , especialmente en Áncash, Piura, Cusco y Puno , con participación en acciones de control y verificación.

Técnica Aduanera, Recaudación y Contabilidad Vacantes en Tacna, Lambayeque, Piura, Cajamarca y Cusco , dirigidas a estudiantes de Negocios Internacionales, Derecho y Contabilidad , ideales para quienes buscan experiencia en comercio exterior y aduanas.

Oficinas de Soporte Administrativo Disponibles en Lima, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca y Lambayeque, para estudiantes de Administración, Administración Pública, Economía e Ingeniería Industrial.

¿Cómo postular a las prácticas Sunat 2026?

Los interesados deben:

Verificar si cumplen con el perfil académico exigido (estudiante o egresado). Revisar las bases específicas del puesto al que desean postular. Completar correctamente los anexos y formatos solicitados. Registrar su postulación antes del 14 de enero de 2026.

Estas convocatorias representan una oportunidad clave para iniciar carrera en el sector público, fortalecer el CV y adquirir experiencia en una de las entidades más importantes del país. Con plazas en casi todas las regiones y múltiples carreras, enero 2026 se perfila como un mes decisivo para miles de estudiantes y egresados que buscan su primera experiencia profesional.