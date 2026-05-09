Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

Ethel Pozo explota contra empresas de avionetas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’. Panamericana TV

La conductora de televisión Ethel Pozo expresó su indignación por el uso de avionetas contratadas para sobrevolar las instalaciones de ‘La Granja VIP Perú’, el reality donde conviven diversas figuras de la farándula nacional. Según la también hija de Gisela Valcárcel, las empresas responsables de estos sobrevuelos recibieron cartas notariales por invadir un espacio privado y aprovecharse económicamente de la pasión de los seguidores del programa.

La controversia se desató cuando, en las últimas semanas, varias avionetas comenzaron a sobrevolar la locación del reality, lanzando mensajes de aliento para los diferentes equipos y participantes, principalmente los denominados ‘Team Víboras’ y ‘Team Reales’. Lo que inicialmente parecía una acción inofensiva de apoyo, pronto generó alerta en la producción y malestar en la conductora, al descubrirse que estas empresas ofrecían el servicio por S/850 soles y, además, arrojaban papeles con información sensible y referencias a situaciones privadas ocurridas en la convivencia.

PUBLICIDAD

Mensajes aéreos y exposición de conversaciones privadas

La situación escaló cuando algunos mensajes difundidos desde las avionetas contenían detalles sobre conversaciones privadas entre los participantes, como ocurrió en el caso de Diego Chávarri y Gabriela Herrera, cuyas interacciones fuera del aire terminaron expuestas públicamente. Esta dinámica alteró la convivencia y la dinámica del reality, además de generar preocupación por la seguridad y privacidad tanto de los concursantes como del personal de producción.

En respuesta, la producción de ‘La granja VIP Perú’ resolvió iniciar acciones legales contra las compañías encargadas de los sobrevuelos. Ethel Pozo fue la encargada de comunicar públicamente que se enviaron cartas notariales a las empresas involucradas, enfatizando que la medida apunta a frenar la invasión de un espacio privado y el lucro a costa de los fanáticos.

PUBLICIDAD

Pronunciamiento de Ethel Pozo en redes sociales

A través de sus cuentas oficiales, Ethel Pozo manifestó su molestia y preocupación por el desarrollo de este negocio paralelo al programa. “Están lucrando con la pasión de los fans, sobrevolando espacio privado y sin garantías para los trabajadores. Por S/850 soles ofrecen todo. Ojalá sean formales y serios”, escribió la conductora en sus historias de Instagram.

Además, en la red social X (antes Twitter), Pozo aclaró que las cartas notariales no iban dirigidas a los seguidores, sino exclusivamente a las empresas que prestan el servicio de sobrevuelos. “La carta notarial la recibieron ayer las empresas que se dedican a esto. No los fans”, puntualizó, resaltando que el principal problema reside en el lucro y el riesgo que representa la intromisión en un entorno privado.

PUBLICIDAD

La presencia de avionetas sobrevolando espacios privados donde se desarrollan programas de televisión en vivo plantea interrogantes legales y de seguridad. Ethel Pozo sostuvo que, además de vulnerar la privacidad de los participantes, estas acciones pueden poner en riesgo la integridad del equipo de producción y de los concursantes. La difusión de información privada y la posible manipulación de mensajes por parte de terceros incrementan la preocupación del entorno del reality, que busca garantizar un ambiente seguro y controlado.

Ethel Pozo conduce La Granja VIP con Adolfo Aguilar.

La producción de ‘La granja VIP Perú’ y sus representantes legales continuarán con las acciones necesarias para proteger el espacio donde se desarrolla el reality y evitar que los participantes sean afectados por intervenciones externas. Aunque hasta ahora no se conoce una respuesta pública de las empresas aludidas, la advertencia de Ethel Pozo marca un precedente respecto a la protección de la privacidad en formatos televisivos de alta exposición.

PUBLICIDAD

Esta medida ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Unos critican que es una exageración y que “el cielo es de todos”, otros están de acuerdo con este accionar, como es el caso de Ric La Torre, quien dejó claro que las empresas están sobrevolando un espacio privado, atentando con la integridad de los integrantes de reality.

Yaco Eskenazi deja "La Granja VIP" y se despide de Ethel Pozo. (La Granja VIP )