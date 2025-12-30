La crisis hídrica de Piura revela los desafíos de gestión frente al cambio climático

Crisis sanitaria y sequía en Piura. Fotos captura: Exitosa Noticias

La región de Piura experimentó en 2025 una de las crisis hídricas más graves de las últimas décadas, resultado de la convergencia de fenómenos climáticos extremos y un marcado déficit en la infraestructura y la gestión de servicios básicos. Según reportó Exitosa Noticias, barrios como 04 de Octubre y Santa Rosa vieron agravada la emergencia sanitaria, ya que centenares de familias quedaron privadas de agua potable por períodos prolongados. La situación generó preocupación en la población y puso en tela de juicio la respuesta institucional de entidades locales y operadoras de agua ante la magnitud del problema.

Las manifestaciones más visibles de la crisis del agua en Piura se evidenciaron tanto en los hogares como en las calles. El jueves 20 de noviembre, el colapso del alcantarillado en Santa Rosa provocó que aguas servidas inundaran varias viviendas de la cuadra cuatro de la Avenida Huancavelica desde primeras horas del día, exponiendo a los habitantes a condiciones de insalubridad. “El desagüe se está saliendo dentro de las casas. Esto no solamente es la mía, es sobre toda esta avenida... He llamado al SEDAPAL Piura... hasta el momento no viene nadie”, relató una vecina a Exitosa. Frente a la falta de intervención de las autoridades responsables del sistema de drenaje, las familias afectadas sufrieron la pérdida de bienes y la exposición a riesgos severos para la salud.

En el asentamiento 04 de Octubre, la intermitencia en el suministro de agua potable fue una constante durante cinco años, y en el último mes anterior al colapso, el servicio quedó completamente suspendido para varios sectores. Milagros Orihuela, secretaria general de la Junta Vecinal, explicó a Exitosa que, además de la alta morosidad en los pagos y los reclamos por falta de cobertura, la situación se agravó por medidas administrativas poco transparentes, ya que “trabajadores de la EPS Grau habrían cerrado las válvulas en zonas donde se ejecutan obras en la avenida Los Rubíes, profundizando el desabastecimiento”. Actualmente, el acceso al agua depende de camiones cisterna y de la solidaridad vecinal. “Somos más de cuatrocientas familias, y la cantidad de agua que envían no es suficiente", puntualizó Orihuela.

La extracción ilegal de agua en algunas zonas, sumada a las sequías, agrava la escasez y dificulta el trabajo de las plantas de tratamiento, intensificando el problema y afectando directamente a las comunidades. (Capturas de pantalla: Tio Lenguado y Descocaos)

La distribución de los perjuicios también ha generado conflicto entre los vecinos, quienes denuncian que las medidas institucionales afectan por igual tanto a quienes cumplen puntualmente con sus pagos como a los morosos. Muchos consideran absurdo pagar tarifas completas en días sin abastecimiento, lo que los obliga a buscar alternativas fuera del sistema formal. “Solo hay una, la vecina que nos regala agüita. No cae nada a día de hoy y ya eso cansa, porque todo el tiempo pidiendo agua... y ya a veces ya ni quieren regalar”, expresó una usuaria en declaraciones recogidas por Exitosa.

Las consecuencias sociales y sanitarias de la sequía 2025 se hicieron patentes en la pérdida de pertenencias, el deterioro de la calidad de vida y la susceptibilidad a enfermedades asociadas con la escasez de agua y la presencia de residuos líquidos en las calles y domicilios. Las comunidades de barrios como Santa Rosa se vieron obligadas a improvisar soluciones ante la ausencia de respuestas eficaces por parte de las autoridades.

Crisis climática

Desde el ámbito climático, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), a través de Grinia Ávalos Roldán, subdirectora de Predicción Climática, atribuyó el agravamiento de la sequía y los episodios extremos al proceso de calentamiento global que afecta la región. “Estos fenómenos son parte de un proceso de calentamiento sostenido que obliga a repensar las estrategias agrícolas en la región”, argumentó Ávalos Roldán, según Noticias Piura 30. La funcionaria recomendó modificar los calendarios agrícolas y priorizar cultivos resistentes a mayores temperaturas y menor disponibilidad hídrica, con el objetivo de amortiguar las pérdidas ya registradas en los valles del norte.

Sequía en Piura afecta cultivos de arroz en la región. (Foto: Andina)

Ávalos Roldán también instó a los gobiernos locales a asumir un rol de liderazgo en la adaptación, promoviendo políticas públicas coordinadas en las que la información climática sea central y que integren a juntas de riego y al sector académico en planes multisectoriales. “El éxito dependerá de cómo logremos usar la información climática para anticiparnos y adaptarnos”, destacó la experta, subrayando la necesidad de reforzar la resiliencia del agro piurano mediante estrategias alineadas con la gestión de riesgos y la adaptación productiva.

La convergencia de problemas técnicos, administrativos y ambientales confirma la urgencia de reformar la infraestructura hidráulica y los sistemas de drenaje, adaptándolos a una realidad donde la variabilidad y severidad de los fenómenos meteorológicos son ya habituales. Pese a las recomendaciones técnicas y la presión social, al finalizar 2025 persistían vacíos en la respuesta institucional y la población seguía esperando soluciones de fondo que restablecieran el acceso digno al agua y la seguridad sanitaria.

De cara a esta nueva etapa, Piura afronta el desafío de transformar sus sistemas para enfrentar exigencias crecientes, mientras gran parte de su población, especialmente la más vulnerable, permanece a la espera de alcanzar niveles básicos de bienestar y acceso a recursos esenciales.