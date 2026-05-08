Retiro de AFP 2026: Nuevo proyecto desembolsaría hasta S/22.000 en solo tres armadas

Cientos de afiliados piden a AFP Integra, Profuturo y Hábitat que habiliten la segunda solicitud de retiro AFP. ¿De qué se trata? - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Se acaba de proponer el séptimo proyecto de retiro de AFP y en menos de un día se presentó otro. Ahora hay ocho propuestas en el Congreso de la República para volver a retornar la medida del acceso “extraordinario” a las pensiones privadas para cada afiliado.

“La presente ley tiene por objeto autorizar, de manera extraordinaria y facultativa, a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) a retirar hasta cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales de capitalización (CIC), a fin de mitigar los efectos de la desaceleración económica, el incremento del costo de vida y la vulnerabilidad financiera de los hogares”, resalta el octavo proyecto de ley, presentado por la congresista Margot Palacios.

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Pero esta medida, igual que la de Guido Bellido y Paul Gutiérrez, propone que el monto de retiro AFP se entregue al afiliado que lo solicite solo en máximo tres armadas. Esto quiere decir que si uno solicita S/22.000 no recibirá el monto total ya en 120 días (30 días por cada UIT), sino solo en 90.

El último retiro AFP se aprobó en 2025 y estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito TV Perú

Retiro de AFP en tres armadas

A diferencia del octavo retiro de AFP, el nuevo (el noveno) podría permitir sacar el dinero en menos tiempo. El proyecto de Palacios detalla que el cronograma de pagos del nuevo posible acceso se daría siguiendo estas reglas:

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Primera armada: hasta 1 UIT, dentro de los treinta (30) días calendario de presentada la solicitud

Segunda armada: hasta 1 UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al primer desembolso

Tercera armada: hasta 2 UIT, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores al segundo desembolso.

Asimismo, detalla la intangilidad de fondos en su texto: “Los montos retirados mantienen su condición de intangibles y no pueden ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de afectación, salvo por obligaciones alimentarias hasta un máximo del treinta por ciento (30%)“.

¿Quieres retirar tus fondos de AFP? Aún no hay retiro nuevo, pero ya se acumulan los proyectos en el Congreso. - Crédito Infobae/Edwin Montesinos

Pero, además, el artículo 7 del proyecto de ley aclara cómo sería con el pago de impuestos: no habría. “Tratamiento tributario: el retiro de fondos autorizado por la presente ley no constituye renta gravable para efectos del Impuesto a la Renta”, especifica.

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Asimismo, este es el primer proyecto que aprobaría que el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la SBS, presente al Congreso “un informe sobre el impacto económico, previsional y fiscal de la medida en un plazo de ciento ochenta (180) días”.

No hay retiro de AFP a la vista. La Comisión de Economía del Congreso luce desierta. La mayoría de los parlamentarios está en virtual y solo discutieron dos proyectos de ley. - Crédito Congreso

La lista de proyectos hasta ahora

Primer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con acceso de hasta 4 UIT (S/22.000) y busca la devolución total de fondos para herederos de afiliados fallecidos. Fue presentado por Américo Gonza Castillo de Perú Libre el 12 de febrero

Segundo proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Darwin Espinoza Vargas de Podemos Perú el 18 de febrero

Tercer proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Alfredo Pariona Sinche de Bancada Socialista el 23 de febrero

Cuarto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Miguel Ángel Ciccia Vásquez de Renovación Popular, el 20 de marzo

Quinto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso. Fue presentado por Segundo Montalvo Cubas de Perú Libre, el 7 de abril

Sexto proyecto : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por : Propone el noveno retiro de AFP, con hasta 4 UIT (S/22.000) de acceso en tres armadas. Fue presentado por Guido Bellido Ugarte de Podemos Perú, el 30 de abril

Séptimo proyecto : Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por : Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Paul Silvio Gutiérrez Ticona de Somos Perú, el 6 de mayo

Octavo proyecto: Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por : Propone acceso de hasta 4 UIT en tres armadas. Fue presentado por Margot Palacios Huamán (no agrupada), el 7 de mayo.

Así sería las nuevas reglas para las fechas de desembolso del retiro AFP, si se aprueba el noveno acceso. - Crédito Captura del Congreso