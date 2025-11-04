Puno, la ciudad entre el lago Titicaca y la leyenda inca, cumple 357 años de fundación: su historia, riqueza y cultura ancestral

Puno celebrará feriado regional este 4 de noviembre por aniversario. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Puno, ciudad enclavada en el altiplano andino y bañado por las aguas del mítico lago Titicaca, encarna como pocas el cruce de civilizaciones, culturas y tradiciones que definen la historia del Perú. Su desarrollo urbano, riqueza cultural y relevancia económica se funden con un pasado milenario y un presente que la ubica en el centro del imaginario nacional y andino.

La historia de Puno es inseparable de su entorno natural. Mucho antes de que surgiera como ciudad, las tierras de la cuenca del Titicaca fueron recorridas por grupos de cazadores y recolectores, cuyas huellas persisten en enclaves como las colinas de Huajsapata y la isla Esteves. El paisaje fue escenario, siglos después, de culturas preincaicas relevantes como la Pukara, Tiahuanaco y Colla, quienes erigieron centros ceremoniales y complejos funerarios de gran sofisticación, como las chullpas de Sillustani. Estas manifestaciones arquitectónicas y artísticas atestiguan el temprano dominio sobre el entorno y el gran simbolismo de la región.

En el ámbito simbólico, la mitología inca atribuye al lago Titicaca el nacimiento de Manco Cápac y Mama Ocllo, fundadores del Imperio Inca. Este relato resalta el papel protagónico de la región en la cosmovisión andina, situando a Puno como cuna de la civilización que luego se expandiría por gran parte de Sudamérica.

(Freepik)

Integración al Tahuantinsuyo y llegada española

Durante la expansión del Tahuantinsuyo, el altiplano de Puno fue incorporado al Collasuyo, una de las cuatro divisiones del imperio inca, aunque las crónicas relatan una resistencia tenaz por parte de los pueblos locales ante la dominación incaica. El atractivo de la región residía no solo en su importancia agrícola y ganadera, sino especialmente en su riqueza minera, interés que atrajo también a los conquistadores españoles tras el colapso del imperio.

Con la llegada de los españoles, la explotación de las minas de plata se transformó en un factor determinante. El interés por los recursos del altiplano condujo a Francisco Pizarro y sus seguidores a organizar la colonización sobre la base de la imposición y el aprovechamiento de la infraestructura y conocimiento indígena.

Fundación y consolidación colonial

El origen de la ciudad de Puno está marcado por episodios de coexistencia, pero también de conflicto. En 1657, el descubrimiento de las minas de plata de Laicacota por los hermanos Gaspar y José Salcedo generó un auge minero sin precedentes y el crecimiento de un asentamiento llamado San Luis de Alba, epicentro de la producción de plata en la región. Tenía hasta diez mil habitantes y fue escenario de enfrentamientos entre mineros —particularmente entre andaluces y vascongados—, lo que desató luchas internas por el control de las riquezas.

La creciente violencia obligó la intervención del virrey Conde de Lemos, que ordenó la ejecución de José Salcedo, la demolición de San Luis de Alba y el traslado de la población a un asentamiento indígena cercano: San Juan Bautista de Puno.

Fue el 4 de noviembre de 1668 cuando el virrey fundó oficialmente la villa de San Carlos de Puno, en homenaje al rey Carlos II y a San Carlos Borromeo. La ceremonia tuvo lugar en la Capilla de la Inmaculada Concepción, marcando un nuevo inicio para la ciudad que pronto se convertiría en capital de la provincia de Paucarcolla y, en 1784, cabecera de intendencia tras la rebelión de Túpac Amaru II. En 1805, la villa fue reconocida como ciudad mediante una real orden de Carlos IV.

Expansión urbana y vida republicana

A lo largo de los siglos XVIII y XIX, Puno experimentó procesos de modernización y consolidación. La edificación de la Catedral de Puno, iniciada en 1669 y culminada en 1757, es símbolo de la arquitectura local, erigida con piedra labrada y un frontis de plata que destacaba su prestigio. La participación de artesanos indígenas y maestros europeos evidencia el mestizaje de saberes y modos de vida que dieron forma a la urbe. Sufrió incendios y restauraciones, el más grave en 1933, tras el cual la decoración interna debió ser reconstruida.

El crecimiento de la ciudad quedó condicionado por la topografía: Puno se extiende entre los cerros y la bahía del Titicaca, a alturas que van de 3.810 a 4.050 m s.n.m., lo cual coloca a Puno entre las ciudades más elevadas del mundo. La llegada del ferrocarril en 1874 y la consolidación portuaria con la llegada del vapor Yavarí y el Yapura supusieron el ingreso definitivo de la ciudad a la modernidad, potenciando el comercio y la comunicación con otras regiones.

En la época republicana, Puno fue escenario de procesos históricos cruciales. En 1825, con la visita de Simón Bolívar, se dispuso la creación del Colegio de Ciencias y Artes, predecesor del Glorioso Colegio Nacional de San Carlos. En el siglo XIX, la bonanza de la lana de alpaca atrajo inmigrantes europeos y generó una economía pujante apoyada en la nueva infraestructura.

Estas fechas son importantes para los ciudadanos de una provincia de Puno. - Crédito Perú Mágico/Facebook

Diversidad, cultura y desarrollo

Puno es símbolo de diversidad étnica y lingüística, con pueblos aimara y quechua predominantes, y un rico tapiz de tradiciones. La Fiesta de la Virgen de la Candelaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2014, convoca anualmente a miles de músicos y danzantes, confirmando a la ciudad como la “capital del folclore peruano”. El etnólogo José María Arguedas definió en 1967 a Puno como “la otra capital del Perú”, destacando su relevancia en la identidad nacional.

El desarrollo económico se diversificó en las últimas décadas: el turismo, impulsado por el Titicaca y las islas de los Uros, Taquile y Amantaní, es una piedra angular. El comercio, la industria textil y la producción de fibra de alpaca se suman a una oferta hotelera y de servicios en permanente crecimiento. En 2011, Puno contaba con más de 65 mil contribuyentes según la SUNAT, reflejando un papel dinámico en la economía regional.

El patrimonio arquitectónico de la ciudad incluye lugares emblemáticos como el Arco Deustua (1847), la Casa del Corregidor y el Museo Municipal Carlos Dreyer, que conserva piezas preincaicas e incaicas. Espacios contemporáneos como el Parque Pino, el Mirador Kuntur Wasi y el Malecón Ecoturístico de la Bahía de los Incas ofrecen panorámicas únicas del entorno.

Presente y proyecciones

La urbanización de Puno cobró ritmo desde mediados del siglo XX, con nuevas barriadas nacidas ante la migración rural y el aumento demográfico. En 2017, la ciudad superó los 129.000 habitantes y la conurbación integró a comunidades como Ichu, Alto Puno, Salcedo y Uros Chulluni, ampliando el tejido urbano y la prestación de servicios que dan respuesta a una metrópoli dinámica y resiliente.

El clima, de tipo frío alpino y subhúmedo, está moderado por el lago, aunque las lluvias suelen ser inferiores a 700 mm y las temperaturas muestran marcado contraste: picos de 21 ℃ en el día y mínimas que pueden descender bajo cero.

En el deporte, la ciudad se enorgullece de su estadio Enrique Torres Belón, uno de los más altos del mundo, con capacidad para 15 mil espectadores, donde el fútbol ocupa un papel central en la vida social.

Las festividades tradicionales y rituales de Puno, como la Fiesta de Alasita y la veneración al Ekeko, reflejan la persistencia de antiguas creencias y la fusión de elementos prehispánicos y cristianos, expresándose en ferias, danzas y artesanías que han sido declaradas patrimonio cultural de la nación.

Un legado permanente

A lo largo de su historia, Puno ha sido escenario de conflictos y transformaciones, pero sobre todo de creatividad, resistencia y encuentro de culturas. Su herencia prehispánica, papel en la colonización y la república, y dinamismo en el presente la consolidan como una ciudad indispensable para comprender el Perú profundo.

Hoy, el espíritu de Puno se expresa tanto en sus paisajes como en sus fiestas, su arquitectura, su vida cotidiana y su apertura al mundo. Su fundación, más allá de la fecha y la ceremonia, simboliza la vitalidad y la capacidad de reinventarse de una ciudad que representa, en muchos sentidos, el corazón del altiplano y un faro de la identidad nacional peruana.