Perú

Virus coxsackie en San Martín: confirman más de 500 casos y piden evaluar suspensión de clases

Autoridades sanitarias reportan un incremento sostenido de infecciones en la región amazónica, mientras expertos recomiendan reforzar los protocolos de higiene en escuelas ante el riesgo de rápida transmisión

Guardar
Google icon
Reportaje periodístico sobre el brote del virus Coxsackie en la región de San Martín. Se observa un primer plano de una lesión cutánea. El video informa sobre la confirmación de 500 casos del virus en la zona.

Las autoridades de San Martín han confirmado más de 500 casos del virus coxsackie en la región, según el reporte más reciente conocido esta semana. Del total, 35 corresponden a la ciudad de Tarapoto, una de las principales urbes amazónicas del Perú. La propagación del virus, que causa la llamada “enfermedad mano, pie y boca”, mantiene en alerta a la comunidad médica y educativa, aunque hasta el momento no se ha dispuesto la suspensión general de las clases presenciales.

Virus coxsackie

El brote de virus coxsackie afecta principalmente a escolares de nivel inicial y primaria, siendo los niños menores de cinco años el grupo más vulnerable. El biólogo Elmer Rojas, consultado por medios locales, explicó que las autoridades sanitarias de la región han puesto en marcha una serie de medidas de control epidemiológico para evitar un crecimiento exponencial de los contagios. Entre las acciones principales figura el aislamiento de los estudiantes afectados, la intensificación de las campañas de higiene en los colegios y la vigilancia activa en las instituciones educativas.

PUBLICIDAD

El propio Rojas detalló que el protocolo incluye la identificación rápida de niños con síntomas como fiebre, ampollas en manos, pies y boca, así como lesiones en la garganta. “Los niños con signos de la enfermedad deben permanecer en casa hasta su recuperación. El aislamiento es clave para evitar que el virus se propague entre los compañeros”, señaló el especialista. El experto remarcó que la detección oportuna y la comunicación inmediata entre padres, docentes y autoridades de salud es fundamental para limitar el alcance del brote.

Primer plano de una mano adulta limpiando con una toalla húmeda la mano de un niño con ampollas y enrojecimiento; frasco de alcohol en gel y pañuelos cerca.
Una mano adulta limpia cuidadosamente las ampollas y el enrojecimiento característicos del virus Coxsackie en la mano de un niño, con alcohol en gel y pañuelos desechables en segundo plano, enfatizando la higiene y el cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MINSA frente a la crisis del coxsackie

Según datos oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), la enfermedad de mano, pie y boca es causada por el virus coxsackie y se caracteriza por una alta capacidad de contagio, especialmente en ambientes cerrados y en contacto directo entre niños. La transmisión ocurre a través de secreciones respiratorias, contacto con lesiones o superficies contaminadas y por vía fecal-oral. El periodo de incubación oscila entre tres y seis días, mientras que los síntomas suelen durar entre siete y diez días.

PUBLICIDAD

El reporte indica que, pese al número de casos, las autoridades de educación de San Martín no han suspendido las clases presenciales de manera general. La decisión responde a la estrategia nacional, que prioriza el aislamiento focalizado de las aulas o secciones donde se detectan contagios, sin interrumpir la actividad escolar en todo el plantel. Esta medida busca evitar un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes y mantener la continuidad educativa, siempre que se cumplan los protocolos de prevención.

Infografía del brote de Coxsackie en Perú. Incluye un niño enfermo con su familia, médico en PPE, mapa de Perú con focos, gráficos de casos y retos escolares.
En 2026, el brote de virus Coxsackie duplicó contagios en Perú, impactando a escolares; el Estado aplica protocolos para frenar la transmisión, aunque la infraestructura educativa deficiente limita su eficacia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones

El biólogo Elmer Rojas advirtió que la propagación del virus puede ser muy rápida si no se adoptan medidas estrictas en los colegios. Por ello, instó a las autoridades locales del sector educación a considerar la suspensión temporal de clases en los casos donde se detecten brotes, especialmente si estos superan el control en un aula determinada. “El virus puede extenderse con facilidad entre los niños por el contacto directo y el uso compartido de objetos. Si se identifican varios casos en un mismo grupo, la suspensión de clases puede ser necesaria para cortar la cadena de transmisión”, afirmó Rojas en diálogo con medios regionales.

Una médica examina la boca de un niño sentado en una silla azul, mientras una mujer sostiene a otro niño con lesiones en la mano, en un consultorio médico.
Una médica examina a un niño mientras otro presenta lesiones cutáneas en la mano, ilustrando la atención a pacientes menores con el virus Coxsackie en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las últimas semanas, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han reforzado las campañas informativas y de prevención tanto en San Martín como en otras regiones donde se reportaron brotes. Entre las principales recomendaciones figura

  • el lavado frecuente de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos,
  • la ventilación de las aulas,
  • la desinfección de superficies y
  • la reducción del contacto físico entre escolares.

Los especialistas insisten en la importancia de no llevar al colegio a niños con fiebre o lesiones visibles, así como evitar compartir utensilios y objetos personales.

La vigilancia epidemiológica se mantiene activa en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y los equipos de salud regionales. El monitoreo permite identificar rápidamente nuevos focos de contagio y activar las alertas para aplicar el protocolo sanitario correspondiente. Según datos del Centro Nacional de Epidemiología, la aparición del virus coxsackie es estacional y suele presentarse entre los meses de marzo y julio, coincidiendo con el inicio y desarrollo del año escolar.

En un centro de salud, personal médico examina a niños peruanos con erupciones cutáneas en manos, pies y boca, algunos sentados con sus madres.
Personal de salud examina a menores peruanos que presentan síntomas del virus Coxsackie, evidenciando el impacto de la enfermedad en la salud infantil de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No habría la necesidad del regreso a la virtualidad

La experiencia reciente en otras regiones del Perú muestra que la suspensión de clases se aplica solo en casos donde el brote no puede ser contenido por el aislamiento puntual de los alumnos afectados. En localidades como Chiclayo y Lima, las autoridades han optado por interrumpir temporalmente la asistencia presencial solo en salones específicos, permitiendo que el resto de los estudiantes continúe su formación con normalidad.

Ilustración de un niño llorando con sarpullido en la cara, manos y pies, sobre un mapa de Perú que indica brotes del virus Coxsackie.
Un niño con lesiones del virus Coxsackie se muestra sobre un mapa de Perú, destacando 88 brotes reportados en 2026, señalando la preocupación por la enfermedad de manos, pies y boca en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, la mayoría de los niños afectados por el virus coxsackie en San Martín presenta cuadros leves y evoluciona favorablemente tras recibir atención médica y cuidados domiciliarios. No existe una vacuna específica contra esta enfermedad y el tratamiento es sintomático, enfocado en el control de la fiebre, el dolor y la hidratación adecuada. Las autoridades de salud reiteran el llamado a las familias para evitar la automedicación y acudir a un centro médico ante la aparición de complicaciones.

El brote registrado en Tarapoto y otras localidades de San Martín coloca a la región en el foco de la vigilancia sanitaria nacional, en un contexto de aumento estacional de casos a nivel país. Las autoridades mantienen la recomendación de reforzar la higiene en los hogares y colegios, así como la comunicación fluida entre la comunidad educativa y los servicios de salud para actuar de manera oportuna ante cualquier sospecha de contagio.

Temas Relacionados

Virus coxsackieMINSAenfermedad de mano, pie y bocaperu-salud

Más Noticias

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

El izquierdista Roberto Sánchez se acerca al balotaje presidencial del 7 de junio con una ventaja de 15.748 votos sobre el ultraderechista Rafael López Aliaga, según el cómputo oficial de la ONPE con el 99,2% de actas procesadas. Keiko Fujimori lidera la primera vuelta con el 17,16% y espera conocer a su rival oficial

Con resultados al 99%, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga disputan voto a voto para pasar al balotaje de Perú

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pablo Guede y Zé Ricardo han preparado sorpresas en sus equipos: cambios estratégicos para buscar el triunfo en Matute. Entérate todos los detalles del duelo del banquillo

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

’Nacho’ apunta a consolidar su crecimiento en la élite del tenis mundial en unas de las plazas más aclamadas del tour. Del otro lado de la red, un tenista al que le cuesta competir en su mejor versión sobre arcilla

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

La conductora aclaró en conversación con Mónica Cabrejos que mantiene su vida privada al margen y no siente presión por formalizar su relación con el joven menor que ella

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

CTS llega máximo en una semana: ¿Cómo verificar si tu empresa ya depositó?

CTS 2026. El primer depósito llegará máximo el viernes 15 de mayo y se podrá retirar, gracias a la Ley de la libre disposición, hasta fin de este año

CTS llega máximo en una semana: ¿Cómo verificar si tu empresa ya depositó?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Autos nuevos por S/1 millón y contratos blindados: polémica por decisiones administrativas tomadas en el Congreso

Elecciones municipales y regionales en Perú: más partidos en campaña, cédula más extensa y un despliegue inédito

¿Denuncia constitucional contra Roberto Sánchez en el Congreso podría inhabilitarlo para la función pública?

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

ENTRETENIMIENTO

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

Laura Spoya aclara su relación con Sebastián Gálvez: “No estoy en la obligación de oficializar a alguien”

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como reina de belleza

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

DEPORTES

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: posibles titulares para partidazo del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

Partidos de hoy, sábado 9 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: canal TV del partidazo por fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026