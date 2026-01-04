Perú

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Según datos de Sunat citados por La República, una de las firmas vinculadas al exalcalde de Lima acumula una deuda coactiva desde 2001, aunque él niega obligaciones pendientes y atribuye las denuncias a campañas de desprestigio

Guardar
Un informe del diario confirma
Un informe del diario confirma que dos de estas sociedades también presentan registros como “irregulares”, entre ellas Peruval Corp. S.A., que mantiene una deuda coactiva con Sunat desde 2001 por S/12 millones 974 mil 190

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y favorito en los sondeos para las elecciones generales de 2026, informó en su hoja de vida que posee acciones en diez compañías, siete de las cuales, según un informe publicado este domingo por La República, aparecen con la condición de “baja de oficio” en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El diario, tras revisar la información del organismo en su base de datos denominada ‘Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible’, confirmó que dos de las sociedades también presentan registros como “irregulares”. Una de ellas, Peruval Corp. S.A., arrastra una deuda coactiva con Sunat desde 2001 por un monto de S/12 millones 974 mil 190.

Entre las compañías consignadas por el exalcalde capitalino y que figuran como “baja de oficio” se encuentran Perú Hotel Holding S.A. y Peruval Corp. S.A., una condición que se genera cuando se presume que la firma dejó de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias.

El 6 de marzo de 2025, Perú Holding de Turismo S.A.A., grupo económico vinculado a López Aliaga, reportó ante la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV) que sus principales accionistas son Perú Hotel Holding S.A. (24,50%) y Peruval Corp. S.A. (4,52%).

Empresas como Perú Hotel Holding
Empresas como Perú Hotel Holding S.A. y Peruval Corp. S.A. aparecen con “baja de oficio”, una condición que se asigna cuando se presume que la firma dejó de operar y de cumplir obligaciones tributarias

El abogado tributarista Miguel Ángel Carrillo explicó al diario que la “baja de oficio” se aplica cuando Sunat detecta que una firma no realiza movimientos, por ejemplo, no presenta declaraciones juradas ni emite comprobantes de pago.

“En Perú, cuando un candidato tiene empresas bajo la condición de baja de oficio, no habido o mantiene deudas tributarias coactivas, surgen dudas sobre su seriedad por el incumplimiento de obligaciones tributarias”, indicó.

Peruval Corp. S.A., considerada clave en la estructura empresarial de López Aliaga, figura con las condiciones de “baja de oficio”, “no habido” y “sociedad irregular”. Esta compañía es la que mantiene la deuda coactiva mencionada.

De acuerdo con registros públicos, la empresa se inscribió el 5 de enero de 1995 con López Aliaga, Lorenzo Sousa de Barbieri y Peruval Sociedad Agente de Bolsa como accionistas.

El exalcalde ejerció los cargos de gerente general y representante legal hasta 2007, cuando transfirió estas funciones a Vicente Sotelo Montenegro. Posteriormente, Sotelo fue designado por el propio López Aliaga en diferentes cargos municipales, entre ellos la presidencia de la Empresa Municipal de Mercados y de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima. Además, Sotelo forma parte de Perú Holding de Turismo S.A.A., donde Peruval Corp. S.A. es accionista.

López Aliaga rechaza las acusaciones
López Aliaga rechaza las acusaciones de deudas pendientes, atribuye los reportes a campañas de desprestigio y afirma que Sunat confirmó oficialmente la inexistencia de obligaciones tributarias a su nombre

“Si la deuda es coactiva y la empresa figura como no habida, Sunat puede actuar contra los representantes legales y su patrimonio personal. Ante una deuda coactiva, corresponde que Sunat inicie el proceso de cobranza”, sostuvo el tributarista Jorge Picón Gonzáles sobre el caso de Peruval Corp. S.A.

López Aliaga niega tener deudas cada vez que se difunden reportes sobre sus compañías y asegura que Sunat confirmó oficialmente la inexistencia de obligaciones pendientes. Además, califica estas publicaciones como “noticias tendenciosas de fuentes no oficiales” que buscan desacreditarlo.

Encuesta

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión ubica al exburgomaestre en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaSunatperu-politicaElecciones 2026

Más Noticias

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

‘Íntimas’ y chorrillanas llegan a Villa El Salvador tras caer en la fecha pasada. Ambos equipos intentarán recuperarse y sumar puntos en este nuevo encuentro. Sigue las principales acciones

Alianza Lima vs Regatas Lima

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

La chalaca explicó públicamente por qué mantiene una postura flexible para que sus hijos compartan tiempo con Jefferson Farfán. La empresaria afirmó que su prioridad es proteger la estabilidad emocional de los menores

Melissa Klug explica por qué

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

El exalcalde de Comas, quien enfrenta una orden de captura y una sentencia de seis años por colusión agravada, anunció la entrega de un proyecto y cuestionó el despido de su equipo. El Concejo Municipal formalizó su suspensión y designó a Carmen Acuña como nueva autoridad del distrito

Ulises Villegas inaugura obra en

Nicolás Maduro podría recibir más de 100 años de cárcel, asegura penalista: estos son los cargos contra el dictador venezolano

El abogado Andy Carrión detalló los delitos que la administración de Donald Trump imputa al tirano venezolano, quien se encuentra en territorio estadounidense tras ser detenido en Caracas

Nicolás Maduro podría recibir más

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Carlos Silvestri se pronunció por la llegada del ‘Pirata’ y de otros jugadores de renombre al vigente campeón de la Liga 2. También marcó los objetivos del club para el 2026

DT de FC Cajamarca alucinó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tensión en Venezuela: Lo que

Tensión en Venezuela: Lo que pactaron José Jerí y José Antonio Kast en llamada de urgencia por la captura de Maduro

Ulises Villegas inaugura obra en Comas pese a estar prófugo y suspendido como alcalde tras condena por corrupción

Rafael López Aliaga afirma que Maduro tiene nexos con mafias en Perú y pedirá a EEUU una acción como la de Venezuela

Elecciones 2026: ¿qué opinan los candidatos presidenciales sobre el operativo de EEUU que culminó con la captura de Nicolás Maduro?

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug explica por qué

Melissa Klug explica por qué permite que sus hijos compartan con Jefferson Farfán: “Los temas de adultos no deben interferir”

Filmes para ver esta noche en Netflix Perú

Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

Las novedades de la TV este 2026: nuevos realities, programas, proyectos y telenovelas que nos traerán los canales este año

Fernando Llanos, del set de televisión al streaming: el 2025 marcó su consolidación como periodista en redes sociales

DEPORTES

Alianza Lima vs Regatas Lima

Alianza Lima vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

DT de FC Cajamarca alucinó con fichaje de Hernán Barcos: “Si traigo jugadores de este nivel tenemos que luchar arriba”

Paola Rivera destacó el nivel de Kazoku No Perú en la agónica victoria de la San Martín: “Nos hizo un partidazo”

Hernán Barcos reveló por qué fichó por FC Cajamarca y si es que tendrá un rol dirigencial: “Quiero ayudar al club en lo que necesite”

A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas Lima HOY: partido por la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026