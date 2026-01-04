Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Un informe del diario confirma que dos de estas sociedades también presentan registros como “irregulares”, entre ellas Peruval Corp. S.A., que mantiene una deuda coactiva con Sunat desde 2001 por S/12 millones 974 mil 190

Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y favorito en los sondeos para las elecciones generales de 2026, informó en su hoja de vida que posee acciones en diez compañías, siete de las cuales, según un informe publicado este domingo por La República, aparecen con la condición de “baja de oficio” en la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

El diario, tras revisar la información del organismo en su base de datos denominada ‘Consulta de Omisos y Deuda Tributaria Exigible’, confirmó que dos de las sociedades también presentan registros como “irregulares”. Una de ellas, Peruval Corp. S.A., arrastra una deuda coactiva con Sunat desde 2001 por un monto de S/12 millones 974 mil 190.

Entre las compañías consignadas por el exalcalde capitalino y que figuran como “baja de oficio” se encuentran Perú Hotel Holding S.A. y Peruval Corp. S.A., una condición que se genera cuando se presume que la firma dejó de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias.

El 6 de marzo de 2025, Perú Holding de Turismo S.A.A., grupo económico vinculado a López Aliaga, reportó ante la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SMV) que sus principales accionistas son Perú Hotel Holding S.A. (24,50%) y Peruval Corp. S.A. (4,52%).

El abogado tributarista Miguel Ángel Carrillo explicó al diario que la “baja de oficio” se aplica cuando Sunat detecta que una firma no realiza movimientos, por ejemplo, no presenta declaraciones juradas ni emite comprobantes de pago.

“En Perú, cuando un candidato tiene empresas bajo la condición de baja de oficio, no habido o mantiene deudas tributarias coactivas, surgen dudas sobre su seriedad por el incumplimiento de obligaciones tributarias”, indicó.

Peruval Corp. S.A., considerada clave en la estructura empresarial de López Aliaga, figura con las condiciones de “baja de oficio”, “no habido” y “sociedad irregular”. Esta compañía es la que mantiene la deuda coactiva mencionada.

De acuerdo con registros públicos, la empresa se inscribió el 5 de enero de 1995 con López Aliaga, Lorenzo Sousa de Barbieri y Peruval Sociedad Agente de Bolsa como accionistas.

El exalcalde ejerció los cargos de gerente general y representante legal hasta 2007, cuando transfirió estas funciones a Vicente Sotelo Montenegro. Posteriormente, Sotelo fue designado por el propio López Aliaga en diferentes cargos municipales, entre ellos la presidencia de la Empresa Municipal de Mercados y de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima. Además, Sotelo forma parte de Perú Holding de Turismo S.A.A., donde Peruval Corp. S.A. es accionista.

López Aliaga rechaza las acusaciones de deudas pendientes, atribuye los reportes a campañas de desprestigio y afirma que Sunat confirmó oficialmente la inexistencia de obligaciones tributarias a su nombre

“Si la deuda es coactiva y la empresa figura como no habida, Sunat puede actuar contra los representantes legales y su patrimonio personal. Ante una deuda coactiva, corresponde que Sunat inicie el proceso de cobranza”, sostuvo el tributarista Jorge Picón Gonzáles sobre el caso de Peruval Corp. S.A.

López Aliaga niega tener deudas cada vez que se difunden reportes sobre sus compañías y asegura que Sunat confirmó oficialmente la inexistencia de obligaciones pendientes. Además, califica estas publicaciones como “noticias tendenciosas de fuentes no oficiales” que buscan desacreditarlo.

La encuesta más reciente de Ipsos para América Televisión ubica al exburgomaestre en el primer lugar de intención de voto con 10%. Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, alcanza 7%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, obtiene 5% y Carlos Álvarez, de País para Todos, aparece con 4%.