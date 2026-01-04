Perú

Venezolanos en ciudad fronteriza entre Perú y Chile realizan misa por su país tras captura de Nicolás Maduro

La comunidad venezolana en Tacna, ciudad limítrofe entre Perú y Chile, se congregó en la catedral local para elevar una oración colectiva por Venezuela. El acto tuvo lugar tras la detención y traslado del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, un hecho que avivó emociones y renovó esperanzas entre quienes han vivido años de exilio.

En la ciudad de Tacna, Perú, un grupo de ciudadanos venezolanos se reunió en la catedral para participar en una emotiva misa. Con banderas y la imagen de la Virgen de Coromoto, pidieron por el futuro de su país y la presunta captura de Nicolás Maduro. - 24 Horas Noticias

En la catedral de Tacna, a escasos kilómetros de la frontera con Chile, decenas de ciudadanos venezolanos se reunieron para participar en una misa especial dedicada al futuro de su tierra natal. La bandera de Venezuela y la imagen de la Virgen de Coromoto presidieron la ceremonia, en un ambiente de recogimiento que unió a migrantes de distintas generaciones, muchos de ellos marcados por el dolor del desarraigo.

“El motivo que nos llevó a emigrar fue buscar un futuro para nuestras familias, un sustento digno”, compartió una venezolana en la iglesia. Su testimonio, dirigido a los feligreses, reflejó el sentir de quienes han dejado su país. “Nos vemos a diario o solo de vez en cuando, pero sabemos que lo que hacemos lo hacemos con el corazón y con la certeza de que nuestro esfuerzo ayuda a crecer a este país”, afirmó la migrante.

La misa fue también un espacio para el desahogo emocional. Algunos asistentes no pudieron contener las lágrimas al recordar los años vividos lejos de Venezuela y las dificultades que han enfrentado en su proceso de adaptación. En este rincón del sur peruano, la fe se mezcló con el anhelo de un futuro mejor.

La ceremonia, encabezada por sacerdotes locales, estuvo marcada por la exhibición de la bandera venezolana y la imagen de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. - 24 Horas Noticias

Un contexto de migración y nuevas tensiones

La ubicación de Tacna la convierte en un punto clave para la movilidad de venezolanos entre Perú y Chile. En los últimos días, decenas de migrantes intentaron cruzar la frontera hacia el Perú, tras la victoria del candidato de derecha José Antonio Kast en las elecciones presidenciales chilenas y el anuncio de políticas antimigrantes, lo que incrementó la presión sobre la ciudad y sus servicios.

Sin radares, ni comunicación por radio, muchos migrantes arriesgaron su seguridad para buscar refugio en Perú, mientras seguían de cerca las noticias sobre el destino de su país y su líder.

La operación internacional y el futuro de Venezuela

La madrugada del sábado 3 de enero, fuerzas militares de Estados Unidos capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas. La operación, autorizada por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos en bases militares y la extracción de ambos para su posterior traslado a Nueva York. Al arribar al aeropuerto Stewart International, Maduro fue escoltado por agentes del FBI y trasladado a Manhattan. El mandatario será llevado a la prisión Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde enfrentará cargos de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína.

La captura de Maduro y la incertidumbre en Venezuela movilizan a migrantes en el sur del Perú, quienes mantienen la fe en el renacer de su país.- 24 Horas Noticias

Por la captura, el gobierno estadounidense había ofrecido una recompensa de USD 50 millones. Estados Unidos comunicó que administrará temporalmente Venezuela, gestionando los recursos petroleros para financiar operaciones y facilitar una transición democrática. La reacción internacional fue inmediata: mientras Brasil, México, China y Francia condenaron la intervención, países como Argentina y Ecuador la respaldaron. Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, rechazó la acción y exigió pruebas de vida de Maduro y su esposa, asegurando que sigue siendo el presidente legítimo.

La misa en Tacna se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza para la comunidad venezolana en el exilio. La convicción de que algún día podrán regresar a una Venezuela libre alimenta sus sueños y los impulsa a seguir adelante.

