Corte de agua para este lunes 11 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal anunció que el lunes 11 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en varios sectores de Los Olivos, San Miguel, Lurigancho y San Juan de Lurigancho. La interrupción temporal responde a la ejecución de labores de limpieza en reservorios y empalme de tuberías, trabajos considerados esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio en la ciudad de Lima.
Según informó la compañía, la medida afectará a un número considerable de usuarios y se realizará en horarios diferenciados, determinados por la ubicación y la complejidad de las intervenciones técnicas programadas.
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La entidad subrayó que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca disminuir riesgos y evitar eventuales inconvenientes en el abastecimiento de agua potable.
Las autoridades recomendaron a los vecinos de los distritos afectados tomar precauciones, como almacenar agua suficiente con antelación y racionalizar su uso durante el periodo de suspensión. Sedapal también sugirió revisar el cronograma específico publicado en sus plataformas oficiales para conocer los horarios y las áreas exactas donde se verá interrumpido el servicio.
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Los Olivos
- APV Residencial Los Olivos Cuadrante
- A.H. Laura Caller
- A.H. 19 de Mayo
- Asociación de Propietarios Los Portales del Norte
- Asociación El Molino de Los Olivos
- Asociación San Antonio de Padua
- Urb. Parque El Naranjal 2da etapa
- Urb. Villa Universitaria
- Urb. Los Naranjos - Sector 84
Hora: 12 p. m. - 8 p. m.
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San Miguel
- Urb. Maranga 1era etapa
- Urb. Pando 2da y 4ta etapa
Cuadrante:
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- Av. La Marina
- Av. Universitaria
- Jr. Ayacucho
- Av. Brígida Silva de Ochoa
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
San Juan de Lurigancho
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- Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia
- Parque Zonal Wiracocha
- Urb. Industrial Las Flores 81
- Hiper Mercados
- APV Inca Manco Cápac 2da etapa
- Urb. Villa Flores
- APV Inca Manco Cápac 3ra etapa
- Los Jardines de San Vicente
- A. H. Los Palomares B
- Asoc. de Viv. Villa Causarina
- A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1
- Asoc. San Vicente
- Asoc. San Marcos
- Asoc. Pro Viv. Chavín de Huántar
- APV Inca Manco Cápac 2da etapa
- Fabrica Celima
- Asoc. San Juan I
- Asoc. San Jorge
- Asoc. San Juan I
- APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Industrial)
- Urb. Los Ángeles
- Zona Litigio
- A. H. Santa Rosa de Azcarrunz
- A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)
- P.J. Jardines de Santa Clarita Sector Jardines De Celima
- Asoc Santa Clarita
- Hospital Solidaridad
- Agrup. Villa Victoria
- APV Villa Rosario
- A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1
Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.
Lurigancho
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- Urb. San Antonio de Huampaní
- Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa
- Urb. Huampaní
- Asoc. Boulevard
- Asoc. 30 Amigos
Hora: 7 a. m. - 7 p. m.
¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?
- Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.
- Identifica el número de suministro; este dato es esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.
- Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.
- Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.
- Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.
- Si observas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si es necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.
- Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.
- Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.