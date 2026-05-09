Perú

Corte de agua para este lunes 11 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

La compañía sugirió a los vecinos verificar si su sector figura entre los afectados y tomar las precauciones correspondientes

Guardar
Google icon
Sedapal aconsejó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.
Sedapal aconsejó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal anunció que el lunes 11 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en varios sectores de Los Olivos, San Miguel, Lurigancho y San Juan de Lurigancho. La interrupción temporal responde a la ejecución de labores de limpieza en reservorios y empalme de tuberías, trabajos considerados esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio en la ciudad de Lima.

Según informó la compañía, la medida afectará a un número considerable de usuarios y se realizará en horarios diferenciados, determinados por la ubicación y la complejidad de las intervenciones técnicas programadas.

PUBLICIDAD

La entidad subrayó que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca disminuir riesgos y evitar eventuales inconvenientes en el abastecimiento de agua potable.

Las autoridades recomendaron a los vecinos de los distritos afectados tomar precauciones, como almacenar agua suficiente con antelación y racionalizar su uso durante el periodo de suspensión. Sedapal también sugirió revisar el cronograma específico publicado en sus plataformas oficiales para conocer los horarios y las áreas exactas donde se verá interrumpido el servicio.

PUBLICIDAD

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Los Olivos

  • APV Residencial Los Olivos Cuadrante
  • A.H. Laura Caller
  • A.H. 19 de Mayo
  • Asociación de Propietarios Los Portales del Norte
  • Asociación El Molino de Los Olivos
  • Asociación San Antonio de Padua
  • Urb. Parque El Naranjal 2da etapa
  • Urb. Villa Universitaria
  • Urb. Los Naranjos - Sector 84

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

San Miguel

  • Urb. Maranga 1era etapa
  • Urb. Pando 2da y 4ta etapa

Cuadrante:

  • Av. La Marina
  • Av. Universitaria
  • Jr. Ayacucho
  • Av. Brígida Silva de Ochoa

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte de agua programado para el 08 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.
El corte de agua programado para el 08 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

  • Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia
  • Parque Zonal Wiracocha
  • Urb. Industrial Las Flores 81
  • Hiper Mercados
  • APV Inca Manco Cápac 2da etapa
  • Urb. Villa Flores
  • APV Inca Manco Cápac 3ra etapa
  • Los Jardines de San Vicente
  • A. H. Los Palomares B
  • Asoc. de Viv. Villa Causarina
  • A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1
  • Asoc. San Vicente
  • Asoc. San Marcos
  • Asoc. Pro Viv. Chavín de Huántar
  • APV Inca Manco Cápac 2da etapa
  • Fabrica Celima
  • Asoc. San Juan I
  • Asoc. San Jorge
  • Asoc. San Juan I
  • APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Industrial)
  • Urb. Los Ángeles
  • Zona Litigio
  • A. H. Santa Rosa de Azcarrunz
  • A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)
  • P.J. Jardines de Santa Clarita Sector Jardines De Celima
  • Asoc Santa Clarita
  • Hospital Solidaridad
  • Agrup. Villa Victoria
  • APV Villa Rosario
  • A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Lurigancho

  • Urb. San Antonio de Huampaní
  • Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa
  • Urb. Huampaní
  • Asoc. Boulevard
  • Asoc. 30 Amigos

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)
  • Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.
  • Identifica el número de suministro; este dato es esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.
  • Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.
  • Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.
  • Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.
  • Si observas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si es necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.
  • Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.
  • Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.

Temas Relacionados

corte de aguaSedapalLuriganchoSan MiguelSan Juan de Luriganchoperu-noticias

Más Noticias

La traición detrás del triple crimen en SJL: pareja del ‘Rey de las discotecas’ habría planeado asesinato con su amante

Según la investigación policial, la mujer y su joven amante habrían contratado a un sicario para asesinar al empresario y dos trabajadores de confianza, para así ambos apoderarse de los discobares que administraba en Lima Este

La traición detrás del triple crimen en SJL: pareja del ‘Rey de las discotecas’ habría planeado asesinato con su amante

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

En casa, los ’blanquiazules’ asumen la oportunidad de dar un paso sustancial para encaminarse hacia la obtención del primer certamen de la temporada. Del otro lado, un equipo irregular que exhibe un rendimiento a la altura en las grandes citas

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del clásico en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Descubre los conciertos y eventos más esperados para celebrar el Día de la Mamá en Lima, con artistas nacionales e internacionales, shows de salsa, criollo y música romántica.

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Tarjetas para el Día de la Madre con materiales económicos y fáciles de hacer

Si buscas un regalo emotivo y personalizado para mamá, estas 50 tarjetas DIY son perfectas para niños, adolescentes y adultos que quieren sorprenderla con amor y creatividad

Tarjetas para el Día de la Madre con materiales económicos y fáciles de hacer

100 frases del Día de la Madre para WhatsApp, Instagram y TikTok: cortos, tiernos y amorosos

El Día de la Madre es la oportunidad perfecta para expresar amor y gratitud. Estas frases cortas y emotivas son ideales para compartir en todas las redes sociales

100 frases del Día de la Madre para WhatsApp, Instagram y TikTok: cortos, tiernos y amorosos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Keiko Fujimori se refiere a insultos de Rafael López Aliaga: “Quien pierde es quien hace los agravios”

Por segunda vez, el Congreso inhabilitó por 10 años a Delia Espinoza, exfiscal que denunció ley de doble sueldo militar y policial

Keiko Fujimori ataca a la ONPE por multa de 198 mil soles a Fuerza Popular: “Está tan desacreditada”

Segunda vuelta 2026 en Perú: fecha oficial, cambios en la ONPE, debate y todo lo que necesitas saber antes del 7 de junio

ONPE al 99%: Roberto Sánchez supera por más de 16 mil votos a Rafael López Aliaga y se perfila a la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Conciertos por el Día de la Madre 2026: Todos los espectáculos para celebrar a mamá en su día

Ethel Pozo explota contra empresas que sobrevuelan ‘La Granja VIP’ con avionetas y confirma acciones legales: “Lucran con los fans”

De Miss Perú a la actuación: Karla Bacigalupo debuta como actriz tras cerrar su ciclo como reina de belleza

Magaly Medina revela dónde cumple su trabajo comunitario y arremete contra Jefferson Farfán: “Quería que barra calles”

Magaly Medina enfrenta a Jefferson Farfán tras pedirle su pago judicial de 35 mil soles: “Que chambee en lugar de mendigar plata”

DEPORTES

Paola Rivera, Brenda Lobatón y las otras voleibolistas que se quedarán en San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

Paola Rivera, Brenda Lobatón y las otras voleibolistas que se quedarán en San Martín la próxima Liga Peruana de Vóley

Ignacio Buse vs Frances Tiafoe EN VIVO HOY: punto a punto del partido por segunda ronda del Masters 1000 de Roma 2026

San Martín reveló que Universitario está negociando pase de Aixa Vigil para la próxima Liga Peruana de Vóley

A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona en Perú: clásico en el Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido clave en Matute por Torneo Apertura de Liga 1 2026