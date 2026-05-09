Corte de agua para este lunes 11 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal aconsejó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre las zonas impactadas - Créditos: Andina.

Sedapal anunció que el lunes 11 de mayo se suspenderá parcialmente el suministro de agua potable en varios sectores de Los Olivos, San Miguel, Lurigancho y San Juan de Lurigancho. La interrupción temporal responde a la ejecución de labores de limpieza en reservorios y empalme de tuberías, trabajos considerados esenciales para garantizar la calidad y continuidad del servicio en la ciudad de Lima.

Según informó la compañía, la medida afectará a un número considerable de usuarios y se realizará en horarios diferenciados, determinados por la ubicación y la complejidad de las intervenciones técnicas programadas.

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La entidad subrayó que estos trabajos forman parte de un plan de mantenimiento preventivo que busca disminuir riesgos y evitar eventuales inconvenientes en el abastecimiento de agua potable.

Las autoridades recomendaron a los vecinos de los distritos afectados tomar precauciones, como almacenar agua suficiente con antelación y racionalizar su uso durante el periodo de suspensión. Sedapal también sugirió revisar el cronograma específico publicado en sus plataformas oficiales para conocer los horarios y las áreas exactas donde se verá interrumpido el servicio.

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Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Los Olivos

APV Residencial Los Olivos Cuadrante

A.H. Laura Caller

A.H. 19 de Mayo

Asociación de Propietarios Los Portales del Norte

Asociación El Molino de Los Olivos

Asociación San Antonio de Padua

Urb. Parque El Naranjal 2da etapa

Urb. Villa Universitaria

Urb. Los Naranjos - Sector 84

Hora: 12 p. m. - 8 p. m.

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San Miguel

Urb. Maranga 1era etapa

Urb. Pando 2da y 4ta etapa

Cuadrante:

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Av. La Marina

Av. Universitaria

Jr. Ayacucho

Av. Brígida Silva de Ochoa

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

El corte de agua programado para el 08 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

San Juan de Lurigancho

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Asoc. Inca Manco Cápac Programa La Basilia

Parque Zonal Wiracocha

Urb. Industrial Las Flores 81

Hiper Mercados

APV Inca Manco Cápac 2da etapa

Urb. Villa Flores

APV Inca Manco Cápac 3ra etapa

Los Jardines de San Vicente

A. H. Los Palomares B

Asoc. de Viv. Villa Causarina

A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1

Asoc. San Vicente

Asoc. San Marcos

Asoc. Pro Viv. Chavín de Huántar

APV Inca Manco Cápac 2da etapa

Fabrica Celima

Asoc. San Juan I

Asoc. San Jorge

Asoc. San Juan I

APV Inca Manco Cápac 2da etapa (Industrial)

Urb. Los Ángeles

Zona Litigio

A. H. Santa Rosa de Azcarrunz

A. H. Los Palomares (Alto Horizonte)

P.J. Jardines de Santa Clarita Sector Jardines De Celima

Asoc Santa Clarita

Hospital Solidaridad

Agrup. Villa Victoria

APV Villa Rosario

A. H. Cerro Sauce Alto Sector 1

Hora: 8 a. m. - 11:55 p. m.

Lurigancho

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Urb. San Antonio de Huampaní

Urb. Sol de Huampaní I, II, III, IV y V etapa

Urb. Huampaní

Asoc. Boulevard

Asoc. 30 Amigos

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

¿Cómo leer el recibo de agua de Sedapal?

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Verifica que el recibo esté a nombre del propietario y que la dirección coincida con la ubicación real de la vivienda.

Identifica el número de suministro; este dato es esencial para consultas, reportes de emergencias o contacto con Sedapal al 317-8000.

Consulta el saldo pendiente y compáralo con el consumo regular utilizando la gráfica mensual incluida en el recibo.

Revisa el periodo de consumo y las fechas de lectura, útiles para detectar incrementos vinculados a visitas o eventos especiales.

Considera que el recibo incorpora un cobro adicional por mantenimiento del alcantarillado, el cual no depende del volumen de agua consumido.

Si observas un aumento en el consumo, inspecciona posibles fugas internas y, si es necesario, solicita una inspección especializada llamando al 317-8000.

Los reclamos pueden presentarse por teléfono, en oficinas o virtualmente; el titular debe realizar la llamada, pero cualquier usuario puede presentar el reclamo en línea si no hay problemas internos.

Escanea el código QR del recibo para acceder a la plataforma digital y efectuar el pago de forma rápida y segura.